„Dá-li Alláh, dosáhnu zlata.“ „Boxer“ v ženském ringu. Sleduje to svět. Trump pohrozil

otevřely záběry z pařížských olympijských her, na nichž byl vidět beznadějný souboj italské sportovkyně Angely Cariniové s alžírskou boxerkou Imán Chalífovou, jež se na olympiádu dostala v ženské kategorii i přes předchozí diskvalifikaci od mezinárodní boxerské asociace, kterou obdržela, když neprošla testy, ukazující, že má vyšší než povolenou hladinu testosteronu. Test pohlaví rovněž poukázal na přítomnost chromozomů XY v jejím těle, které jsou typické pro muže.



Italská boxerka se raději rozhodla v souboji s kontroverzní alžírskou soupeřkou po první úderu nepokračovat a dle britského serveru The Daily Mail po svém odstoupení uvedla, že se rozhodla nepokračovat, aby si „zachránila život“.

„Mohl to být zápas mého života, ale v tu chvíli jsem musela chránit i svůj život. Cítila jsem, že to mám udělat, neměla jsem žádný strach, nemám strach z ringu ani z toho, že bych dostala ránu,“ popsala, že rychlé rozhodnutí učinila poté, co ucítila po úderu od Chalífovou tak silnou bolest jako nikdy předtím.

„Jsem zvyklá trpět, ale nikdy jsem nedostala takový úder,“ zhodnotila s dodatkem, že často trénuje i se svým bratrem, ale přesto nikdy ani při souboji s muži tak silný úder nedostala.



A zatímco italská sportovkyně po úderu skončila s pohmožděným nosem na vyšetření v nemocnici, se alžírská boxerská federace radovala, že ji Chalífová „bez námahy porazila za méně než 46 sekund“. Při odchodu z ringu pak alžírská boxerka dle Daily Mailu také pronesla, že „dá-li Alláh“, tak se ji bude dařit i nadále. „Dá-li Bůh, bylo to první vítězství. Bůh mi přeje, abych dosáhla toho zlatého,“ zaznělo od ní dle britského serveru.



Po kontroverzním souboji mnohokrát zaznívalo také téma účasti transsexuálů v ženském sportu, a jak se k němu – i k současnému souboji Chalífové s Cariniovou – staví jednotliví prezidentští kandidáti v USA. Miliardář a vynálezce Elon Musk vyzval kandidátku na demokratickou nominaci pro prezidentskou kandidaturu Kamalu Harrisovou, aby vyvrátila či potvrdila, zda souhlasí, aby docházelo k podobnému dění jako aktuálně na olympiádě a ocenil postoj amerického exprezidenta Donalda Trumpa, jenž dříve oznámil, že hodlá zakázat, aby biologičtí muži soutěžili ve sportu proti ženám.

Trump se účasti transgender sportovců v ženských sportech věnoval během svého nedávného projevu na republikánském sjezdu v Milwaukee, kde dle kanálu Fox News prohlásil, že možnost startu biologických mužů v ženských kategorií rázně utne. „Nebudeme mít muže hrající v ženských sportech, to okamžitě skončí,“ uvedl.



Fox News též uvedla, že podle agentury AP Trump slíbil, že transsexuální sportovci nebudou mít přístup k ženským sportům, a dodal, že v případě svého zvolení požádá Kongres, aby přijal zákon, který stanoví, že existují „pouze dvě pohlaví“ určená narozením.



Není to poprvé, co Trump slibuje, že v případě znovuzvolení zakáže transsexuálním osobám sportovat v ženských kategoriích. „Zakážeme mužům účastnit se ženských sportů,“ slíbil již na počátku roku 2022 Trump a podle stanice NBC News zmiňoval například kontroverzi kolem transgender plavkyně Lii Thomasové, jež bořila v ženských kategoriích rekordy krátce poté, co se v roce 2018 rozhodla pro změnu své genderové identity z muže na ženu a nastoupila do dívčích univerzitních soutěží.

