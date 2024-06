Danuše Nerudová v posteli. Za 339 Kč již v prodeji

reklama

Její tvář se v médiích objevuje často. Danuše Nerudová, česká ekonomka, vysokoškolská pedagožka, mezi lety 2018 až 2022 rektorka Mendelovy univerzity v Brně a bývalá neúspěšná kandidátka na prezidentku je v současné době lídryní kandidátní listiny STAN do voleb do Evropského parlamentu. Coby lídryně kandidátky hnutí STAN se Nerudová účastní politických debat a pro kontakt s případnými voliči využívá i svého dosahu na sociálních sítích, jako je například Instagram nebo platforma X (dříve Twitter).

Skrze síť X právě včera oznámila své rozhodnutí jít do předvolební debaty s Filipem Turkem, jedničkou kandidátky Motoristé sobě a Přísaha. Společná debata by se měla odehrát na CNN Prima NEWS v pondělí večer.

Nerudové vadí Turkovo urážení různých marginalizovaných skupin. „Upřímně řečeno, už delší dobu přemýšlím, jak se postavit k tomu, že je tu člověk, který měsíce uráží nejen mě, ale ženy obecně. Uráží lidi, kterým záleží na planetě, sexuální menšiny, ale i lidi, kteří se potýkají s duševním problémy. Na tyhle všechny si troufne,“ uvedla Nerudová. Jejím záměrem je v duelu konfrontovat Turkovy lži a nenávistná fakta. „Chová se jak velký machr, protože jste se mu nikdo pořádně nepostavil.“

Nerudová nesouhlasí s tím, že by se měl Turek ignorovat v naději, že ztratí vliv, protože si všimla, že jeho popularita na sociálních sítích roste a má už velký dosah, zvláště mezi mladými lidmi. To by mohl být pro Nerudovou problém vzhledem k tomu, že image volby mladých lidí se snažila už od dob své neúspěšné kandidatury na Hrad zaujmout ona.

Proč jdu do debaty s Turkem? Upřímně řečeno, už delší dobu přemýšlím, jak se postavit k tomu, že je tu člověk, který měsíce uráží nejen mě, ale ženy obecně. Uráží lidi, kterým záleží na planetě, sexuální menšiny, ale i lidi, kteří se potýkají s duševním problémy. Na tyhle všechny… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 1, 2024

Na sociálních sítích ji Turek v počtu sledujících již předstihl. Na Instagramu, kde vystupuje pod přezdívkou „filipturekpresident“ má přes 170 tisíc sledujících, zatímco Nerudová jen 158 tisíc.

Podle nedávno zveřejněného předvolebního průzkumu pro volby do europarlamentu v roce 2024 provedeného agenturou STEM/MARK pro Institut H21 by se do europarlamentu dostalo celkem sedm uskupení. Mezi nimi s 8,1 procenta i STAN s Danuší Nerudovou a se 7,2 procenta také Přísaha a Motoristé včele s Turkem.

Průzkum proběhl od 20. do 27. května mezi 1 398 osobami formou on-line dotazování. Nejvíce hlasů by získalo ANO s 26,1 procenta a mělo by šest mandátů. Koalice SPOLU by zaostávala o čtyři procentní body s 22,3 procenta a získala by pět mandátů. Očekávaná je také vysoká volební účast, a to až 35 procent.

Kampaně se vyostřují, všechna politická uskupení se snaží voličům ukázat svůj potenciál a své kandidáty předvést v co nejlepším světle. Volby do Evropského parlamentu se v Česku konají už 7. a 8. června 2024 a hlasovat může každá osoba starší 18 let. Zbývá tedy už jen poslední týden kampaní, který může rozhodnout o výsledných voličských preferencích.

Pokud je Danuše Nerudová právě vaší volbou do Evropského parlamentu, na internetovém obchodu T-shock.eu je k zakoupení polštář s potiskem jejího obličeje za 339 korun. Polštář je o velikosti 38 x 38 centimetrů a je vyroben z polyesteru

