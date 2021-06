„Déja vu z minulého léta,“ Vojtěch zítra na vládě navrhne zákaz cestování do Británie a povinné testy po dovolené. Jedna dávka očkování nestačí

reklama

Podle Vojtěcha se bude na vládě debatovat o zařazení některých zemí do více rizikových kategorií, a to vzhledem k epidemické situaci a šíření delta mutace. „Jednou ze zemí je bezesporu Spojené království, kde situace bohužel není dobrá. Je zde nejvíce případů, tuším, od února, takže na to musíme reagovat,“ uvedl a nevyloučil, že změny by se mohly brzy týkat i Egypta, záležet bude na datech.

Další opatření je, že ten, kdo se vrací z dovolené, která proběhla v zahraničí nebo i v České republice, bude muset být testován v rámci svého zaměstnavatele: „Respektive bude muset doložit test, který je nyní hrazen – čtyři antigenní, dva PCR testy,“ uvedl ministr, že detaily bude ještě diskutovat.

Rovněž chce na vládě navrhnout, aby lidé očkovaní jen jednou dávkou museli kvůli prokázání bezinfekčnosti předložit negativní test. „Jedna dávka není dostatečná. Určitě chceme, aby se tohle změnilo a za očkovaného a bezinfekčního, tedy bezrizikového, byl považován pouze ten, kdo má dvě dávky očkování,“ sdělil ministr.

Jinak podle něj hrozí import delta mutace: „Chápu, že to pro cestovatele a turisty může představovat určitý diskomfort, pokud budou po návratu do České republiky muset jít do samoizolace a podstoupit test. Na druhou stranu si myslím, že v situaci, ve které jsme, reálně hrozí import delta mutace,“ upozornil Vojtěch, podle kterého na konci léta reálně hrozí třetí vlna.

„Naším zájmem je nyní ne zastavit tuto mutaci, protože toho není schopen nikdo na světě, ale maximálně zbrzdit její nástup, aby tady nedošlo k nějakému dalšímu vrcholu, k další vlně,“ zdůraznil.

Změny by podle něj zřejmě měly platit od příštího týdne. „Přesný termín ještě musíme probrat,“ doplnil ministr zdravotnictví.

Koronavirus se v Česku momentálně nejvíce šíří v Praze, stejně jako minulé léto může kopírovat předzvěst zhoršení. „Trošku déjà vu z minulého léta mám a je pravda, že Praha se zhoršuje, trochu i Středočeský kraj. Je to propojeno, lidé jezdí z Prahy do Středočeského kraje. Není to zatím nic dramatického, ale musíme být velmi obezřetní,“ dodal Vojtěch.

Nákaza se nyní nejvíc šíří mezi mladými, kteří se nenechávají očkovat, bude proto pokračovat kampaň cílená na mladé, aby k tomu byli motivováni. „Vláda v pondělí schválila dalších 50 milionů korun na další fázi kampaně, připravujeme ji. Budeme ji realizovat v průběhu léta na sociálních sítích a v mediích,“ dodal ministr závěrem s tím, že kromě mladší generace bude cílit i na rodiny s dětmi, pomoct mají i mobilní očkovací týmy.

