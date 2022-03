„Dělal ze sebe blbce!“ Hašek si to znovu rozdal s Ovečkinem. Mimo led

reklama

„Není to jen alibista, posera, ale také lhář. Každý dospělý člověk v Evropě ví, že Putin je šílený zabiják,“ napsal na svou sociální síť Hašek v reakci na hokejistu Alexandra Ovečkina, jenž se jednoznačně nevymezil proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Proč podle Haška Ovečkin jasně neodsoudí tu putinovskou agresi?

„Mně se tam hlavně nelíbilo, jak se vymlouval, že se nezajímá o politiku, že neví některé věci. Co to je válka, ví každý v osmi letech. Co to je útočná agresivní válka, se učíme ve škole. A jistě i on to do patnácti let musel vědět. Mně spíš tam vadilo, nejen, že se nevymezil... Kdyby mlčel a nic neříkal, tak bych nic neřekl. Ale ještě, že ze sebe dělal blbce, říkal, že tomu nerozumí nebo že se nezajímá o politiku, a přitom vždycky svého prezidenta – abych nepoužil nějaké horší slovo – vždycky podporoval, tak to mně trošku naštvalo,“ poznamenal Hašek, že v jeho reakci však není ani zlomek nenávisti nebo něčeho takového.

„Tam je naprosto pravdivý můj názor a ten jsem tam prezentoval. A na to jsem i navázal, kromě toho názoru na Alexeje jsem navázal i na to, co by měla NHL dělat, aby se trošičku víc postavila ne za Evropu, ale za Ukrajinu, především. Protože ta agrese tam je a ta útočná válka je tam jednoznačná,“ prohlásil brankář Hašek.

„Hokej je chlouba ruského národa, národní sport, na kterém jim záleží více než na jiných sportech. Pokud by byli hokejisté sankcemi více zasažení, byly by jim pozastavené kontrakty v NHL, nebudou moct hrát, tak to bude mít vliv na jejich myšlení. Pokud je zasažen hokej a jejich ruské hokejové hvězdy, které většinově podporují Vladimira Putina, tak to lidi v Rusku a celý národ nesmírně zasáhne,“ míní Hašek. Suspendace hráčů v NHL podle něj jednoduchá není.

„Amerika a Kanada je od Ukrajiny dál. Nemají ten konflikt doslova za dveřmi, tak, jak to máme my,“ podotkl legendární brankář.

