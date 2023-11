„Děti se mají učit, jak myslet, ne to, co je správné si myslet!“ Rajchl po volebním sněmu udeřil

Strana PRO zažila volební sněm, kdy do jejího čela byl opět zvolen Jindřich Rajchl. Ten na tiskovém brífinku představil své místopředsedy i odborné garanty strany. Apeloval také na vzdělání dětí. „My musíme vrátit do našich škol to klasické české vzdělání, tedy to, aby se děti učily, jak myslet, a ne to, co je správné si myslet,“ uvedl Rajchl.

„Sněm proběhl velmi hladce. Podle mého názoru byl konstruktivní, věcný. Pobavili jsme se o mnoha záležitostech, zejména o přípravě na volební kampaň, jak do evropských voleb, tak do krajských voleb, ale i do voleb senátních. Probrali jsme dnes, v druhý den konání sněmu, kompletně celý detailní program, který nabízí jasná, konkrétní a věcná řešení. A myslím, že bude z mého pohledu tím nejvíc nejlepším a nejkonkrétnějším programem jakékoliv politické strany v České republice. Samozřejmě jsme také zvolili nové vedení. Bylo zvoleno kompletně nové. Mně se podařilo obhájit funkci, za což jsem velmi rád,“ poznamenal úvodem tiskového brífinku Jindřich Rajchl.

Představil i benjamínka strany Matěje Drbohlava. "Muž, o kterém v podstatě všichni ve straně vědí, že je to nejschopnější a nejpracovitější člověk, který dává straně absolutně vše. Za sebe mohu říct, že jsem velmi rád za toto složení, protože všechno to jsou lidé, kteří tady sedí po mém boku, kteří jsou opravdu týmoví hráči. Nechtějí být na prvním místě vidět jaksi oni, ale chtějí pracovat pro stranu a de facto vlastně jsou připraveni jaksi upozadit svoje osobní ambice právě ve prospěch toho týmového celku. A za to jsem velmi rád, že už máme konečně perfektní vedení, které je opravdu založené na tom týmovém duchu," sdělil dále Rajchl.

"Mám tu čest také představit dva nové garanty. Postupně jsme představovali jednotlivé garanty pro jednotlivé oblasti. Na tomto sněmu jsme měli představit dva nové garanty. Jedním je Jožo Regec, který je znám všem lidem, již sledovali Závod míru, jeden z nejlepších cyklistů československé historie. A tím, že já mám tenhle sport rád, tak pro mě je to opravdu i osobně velmi příjemné, že mohu s ním spolupracovat. Je to pro mě velká čest. A neméně velkou ctí je pro mě to, že na palubě mohu přivítat pana profesora Budila, což je, řekl bych, jeden z nejvýraznějších českých intelektuálů současné době, muž s naprosto neuvěřitelnou a brilantní inteligencí. Jsem rád, že s námi bude spolupracovat v oblasti školství, protože vzdělání je naše skutečně naprostá priorita," dodal Rajchl.

"Vidíme ten obrovský dluh, který vytvořila nejen současná vláda, ale i ty vlády předchozí. My musíme vrátit do našich škol to klasické české vzdělání, tedy to, aby se děti učily, jak myslet a ne to, co je správné si myslet. Abychom vyhnali všechny ty neziskovky se všemi genderovými a zelenými ideologiemi a vrátili do školství to, co tam patří, to znamená aby se naše děti učily číst, psát a počítat. Aby se učily historii, aby se učily geografii a přírodopis a nikoliv to, že za 2115 let naše planeta zanikne kvůli klimatické krizi," řekl Rajchl.

Pro Petra Vacka je jeho zvolení zákazkem pro práci nejen pro stranu, ale i pro celou zemi. "Jak říkal pan předseda Rajchl, dnes jsme probrali detailní program strany PRO. Jedná se o skutečně jedinečný dokument obsahující program, který žádná jiná politická strana v tomto státě nemá. Je to program zaměřený na podporu národních zájmů, na podporu našeho průmyslu. Na podporu našeho školství, kdy skutečně národní zájem je na prvním místě. Přestává být hanlivé slovo. A je to jediný imperativ, základní imperativ, který bude naše strana prosazovat," dodal Rajchl.

Marek Zeman doplnil, že je poctěn. "Prostě proto, že v této straně vidím politickou sílu, která může být pro tento stát - a také jsem přesvědčen, že bude, velmi a velmi užitečná. My jsme svědky toho, že Česká republika pomalu, postupně, někdy i rychle, ztrácí svou suverenitu. Že se přibližuje k Bruselu a stává se někdy, neříkám, že vždycky, takovým ocáskem Bruselu. S cílem Bruselu ovládnout jednotlivé státy v České republice. Mým úkolem zde bude, mimo jiné, zdravotnictví a také bojovat proti věcem jako je Green Deal," uvedl.

"Já jako nově zvolený místopředseda strany si funkce nesmírně vážím. Jsem rád, že sedím po boku pana doktora Jindřicha Rajchla. Chci se primárně ve straně věnovat komunikaci uvnitř strany a nastavit fungující systém sdílení informací napříč všemi krajskými organizacemi," doplnil Josef Palíšek.

"Mým cílem ve straně PRO bude přilákat mladé lidi, aby se zajímali o stranu PRO a politiku v České republice," podotkl Matěj Drbohlav.

Závěrem se pak Rajchl vyjádřil k hlavním cílům strany PRO. "Často se říká, že cílem je uspět ve volbách. Pro nás to není cíl. Pro nás je to jenom milník, který musíme dosáhnout, abychom mohli začít naplňovat naše cíle. Tím cílem je lepší život pro všechny občany v naší zemi tak, aby se necítili jako cizinci ve svém vlastním státě. Já myslím, že to, co tady už bylo několikrát naznačeno, je to, co nás asi trápí všechny nejvíc, a to je to, že tato země je vedena lidmi, kteří mají na prvním místě zájmy nadnárodních korporací, různých nadnárodních entit a de facto utlačují potenciál České republiky. Všechno to, co tady produkujeme, bohatství, které Česká republika nemá malé, tak je využíváno nikoliv ve prospěch našich občanů, ale platí se jím mejdan západní Evropy. To je něco, co nemůžeme nadále dopustit. Nemůžeme připustit ani to, aby tady měli Ukrajinci lepší podmínky, než mají občané České republiky. Nemůžeme připustit ani to, aby Česká republika byla vtahována do války. Nemůžeme připustit to, aby bylo přijato euro a mnoho dalších věcí, které jsou pro nás zásadní," zmínil Rajchl a připomněl také zbavení práva veta, pandemickou úmluvu WHO a Istanbulskou úmluvu.

"Blížíme se historické křižovatce, na níž nesmíme zaváhat. Zvolení do Poslanecké sněmovny, které jaksi je přirozeným milníkem, je pro nás opravdu jenom určitou přestupnou stanicí, rozhodně to není náš cíl. Cíl je, aby se občanům České republiky ve své zemi lépe žilo, aby se vrátily do politiky hodnoty jako morálka, mravnost a čest. A aby Česká republika se mohla hrdě prohlašovat za zemi svrchovanou a suverénní a svobodnou," dodal Rajchl.

