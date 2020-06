„Di domů. Di, di. Nechoďte sem. Ty, pocem, tebe sem právě vyhodil, pal!“ Máme vzrušující popis převzetí firmy. To se jen tak nevidí

Vypadá to, jako by areál Vagonky Louny byl zakletý. Mačety a výstřely do vzduchu otřásaly areálem již minulý rok. Situace se letos opakovala, ačkoli v mírnější duchu. Areál nyní vlastní bratři Šuškovi, ale legálně si jej do konce srpna pronajímá společnost Vagonka Louny, kterou vlastní společnost DAKO.CZ patřící do skupiny Czechoslovak Group Michala Strnada.

Před čtrnácti dny se za účasti novináře webu SeznamZprávy.cz bratři Šuškovi, údajně bez předchozího ohlášení, domáhali vstupu do areálu společnosti Heavy Machinery Services. Tu v insolvenci koupila Traťová strojní společnost spadající do skupiny Rail Investment, již výše uvedení bratři vlastní. A právě kvůli tomu, že přišli bez předchozí domluvy, jim zaměstnanci vstup nechtěli povolit. Na místo opět přijela policejní hlídka, která situaci vyřešila a majitelé areálu se do vnitřních prostor dostali. Za chvíli nato svolali zaměstnance, ke kterým měli velmi netradiční proslov. A rovnou padl i jeden vyhazov.

„Podívejte se, jak předchozí majitelé nechali areál zchátrat. Podívejte se, v jak špatných podmínkách pracujete. Od zítřka nechoďte dva týdny do práce, uhradíme vám plnou výši platů. Musíme naplánovat, jak fabriku postavit na nohy,“ pronesl podle redaktora Koutníka ze Seznamu Rudolf Šuška. Jednomu z dosavadních zaměstnanců se však situace nelíbila a zaprotestoval. Dostal ledovou sprchu. „Před nastoupeným plénem vám oznamuji, že vás jako generální ředitel této společnosti zbavuji všech funkcí. Neposlouchejte jeho pokyny, řiďte se jen tím, co vám řeknou naši lidé,“ pronesl Šuška na plénu.

„Je to strašně smutný. Žiju tady celý život. Tady pracuju už taky pár let a kdybych neměl rodinu, tak se na všechno vykašlu. Řekněte sami, přijde vám normální, že si někdo dovolí říct něco proti a oni ho za to z fleku vyrazí? Já ani vlastně nevím, jestli můžou. To se máme na co těšit,“ svěřil se ParlamentnímListům.cz jeden ze zaměstnanců.

„Popravdě řečeno, je to na nic. Konečně to vypadalo, že bude klid, že budeme normálně pracovat, že se všechno postaví na nohy a teď tohle. Nemám z těch nových majitelů dobrý pocit. Zase sliby? Jsou vlastně naši zaměstnavatelé nebo nejsou? Pořád si říkáme s klukama, jestli tam máme chodit nebo nemáme nebo co vlastně... Ale když vidím, co noví páni majitelé předvedli, tak se trošku bojím toho, co bude následovat,“ uvedl další zaměstnanec.

Vagonka Louny měla podle tiskového mluvčího rozdělané do konce srpna zakázky za více než tři sta milionů korun. Zaměstnanci, které si pronajala, do práce nechodí, což je pro společnost významná ztráta. Hospodářským novinám někteří dělníci řekli: „Jsme tam pouze my jako agenturní zaměstnanci a je tam bezvládí. Jsou tu spíš dělníci, mistři u nás žádní nejsou. Řídíme si to takřka sami a nevím, jak dlouho to takhle půjde. Asi než dojde materiál.“

ParlamentníListy.cz jeden ze zaměstnanců upozornil také na to, že do areálu byla nedávno přistavena takzvaná podbíječka. Měla být použita k tomu, že se vytrhají koleje a areál tak nebude mít napojení, což je v případě vlakového byznysu v podstatě rozsudek smrti. Nakonec k tomuto kroku ovšem nedošlo.

Zmíněná podbíječka (snímek pořídil zdroj redakce)

Společnost hospodařící v areálu známém jako lounské strojírny se několikrát přejmenovala. Policisté už v roce 2010 provedli na tomto místě velkou razii. Firma se totiž měla podílet na daňových únicích. Společnost Legios, bývalý Lostr, byl jeden z největších zaměstnavatelů v regionu. V roce 2013 podává slovenská banka na společnost Heavy Machinery Services (HMS), tak se tehdy firma jmenovala, návrh na insolvenční řízení. O rok později českobudějovický soud vyhlásil na HMS úpadek a souhlasil s reorganizací. Koncoví majitelé tehdy byli neznámí. HMS v podstatě převzala Legios Loco, oficiálně si areál od HMS pronajímala. Insolvenční správkyně HMS firmě Legios Loco dala v červnu loňského roku z areálu výpověď. A od poloviny července je v insolvenci i společnost Legios Loco. Dnes se již zcela otevřeně mluví o tom, že za firmami stál na oko zmizelý podnikatel Savov.

Ani insolvenční řízení však neprobíhalo standardně.

Správkyně si stěžovala, že s ní nikdo nekomunikuje a minulý rok, když se snažila do areálu v Lounech dostat, začaly létat vzduchem zmíněné mačety. „Soudy potvrdily, co tvrdíme od samotného začátku. Že insolvenční řízení provází celá řada nestandardních a podezřelých kroků. Nyní může konečně insolvenční řízení probíhat, jak předpokládá zákon – tedy aby došlo k rychlému a co nejvyššímu uspokojení věřitelů. Pod vedením nového soudce,“ uvedla v roce 2016 banka VÚB.

O areál nakonec projevil zájem koncern Czechoslovak Group Michala Strnada. Tomu byl také pronajat v rámci insolvenčního řízení i se zaměstnanci a nájemní smlouva končí letos v srpnu. Správkyně poté vyhlásila veřejnou dražbu, ve které vyhrála Traťová strojní společnost bratří Šuškových. Za areál nabídla trojnásobek odhadní ceny a zaplatila tak 750 milionů korun.

Traťová strojní společnost spadá do portfolia skupiny Rail Invest, která patří bratrům Šuškovým. Do této skupiny spadají také Ostravské opravny a strojírny (OOS). Ty v minulosti pro ČD Cargo zajišťovaly opravy vlaků. Dle dat, která jsou na internetu k dispozici, však postupně od nástupu nového vedení ČD Cargo docházelo ke snižování množství zakázek společnosti OOS. Mezi lety 2006 a 2016 dostalo OOS od státu zakázky v hodnotě zhruba 5,6 miliardy korun. Největším plátcem bylo zmíněné ČD Cargo. V roce 2019 se však objem zakázek snížil na částku, která převýšila sto milionů korun. Postupně utlumovalo.

ČD Cargo tehdy údajně nebylo spokojeno s odvedenou prací ostravské firmy, a proto spolupráci postupně utlumovalo. OOS již v minulém roce tyto informace popírala. V tuto chvíli nicméně spolu obě společnosti vedou soudní spory. Zhruba v březnu letošního roku se začaly v médiích objevovat informace, za kterými podle ČD Cargo stojí právě Rail Invest: „V rámci konkurenčního boje a ve snaze účelově očernit vedení ČD Cargo teď právní zástupce Rail Invest napadá smlouvu ČD Cargo s konkurenční firmou SMK, mimo jiné u Drážního úřadu,“ uvedlo ve své tiskové zprávě jako reakci na publikované materiály ČD Cargo.

