„Dítě“ z Afghánistánu s neziskovkářkou od Rozumka zcela rozložili soudní jednání

Pětice uprchlíků z Afghánistánu dorazila za doprovodu eskorty do Krajského soudu v Pardubicích ze zařízení pro cizince v Bálkové u Plzně. Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) totiž trvala na tom, aby byli u projednání svých žalob, které podali na policii. Uprchlíci žalují určování věku – tvrdí, že jsou nezletilí, i když to zkoumání jejich kostí vyloučilo, informuje server iDNES.cz.

Jeden z mužů, Hamid Said z Afghánistánu, před soudem tvrdil, že mu je sedmnáct let, přestože podle zkoumání kostního věku je mu o deset let víc. Kromě toho si také stěžoval, že se necítí dobře v zařízení pro cizince v Bálkové. „Je to zařízení primárně určené pro zletilé lidi a já jsem nezletilý,“ uvedl Hamid Said, jehož policie chytila letos v lednu v Ústí nad Orlicí bez dokladů a který se netají tím, že z Česka zamíří do Německa, kde má bratra.

Podle informací redakce se před Krajským soudem v Pardubicích odehrála názorná ukázka, jak snadno lze české soudy paralyzovat. Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) podala žalobu proti rozhodnutí policie o zajištění afghánských uprchlíků třicátý, poslední možný den.

To, že se uprchlíci chtěli soudního jednání zúčastnit, celou situaci zkomplikovalo. Soudci se s tím setkali vůbec poprvé. Museli proto do týdne sehnat tlumočníka jazyků dárí a paštunštiny, upřednostnit tuto věc před jinými a policie musela vyčlenit lidi na eskortu.

Nakonec žalobu Hamida Saida proti postupu policie soud zamítl, jednání se ale z plánovaných 45 minut protáhlo na dvě hodiny. Projednání dalších žalob uprchlíků se musela odsunout do pozdějších hodin.

Celý případ měl podle redaktora iDNES absurdní nádech, jelikož Hamid Said žaloval policii za to, že se k němu při zadržení nechovala jako k nezletilému. Testy však prokázaly, že dítětem už není. „Podle výsledků analýzy rentgenových snímků zápěstí levé ruky a distálního předloktí se jedná o dospělou osobu s věkem minimálně 27 let,“ uvedl soudce Aleš Korejtko.

Organizace, jež podala žalobu, nevěří těmto výsledkům zkoumání kostního věku. Jde podle ní o jednu ze tří používaných metod, z nichž by jiná přinesla lepší výsledky. Vědci uvádějí, že zcela zdraví jedinci mohou vykazovat maximálně odchylku pouze dvou let mezi věkem kalendářním a kostním. Nikoli deset let.

Podle Organizace pro pomoc urpchlíkům měla policie doplnit kostní testy sociologicko-psychologickým zkoumáním. Ta tak ale však o provedení pohovoru vedle zkoumání kostí požádala Ministerstvo vnitra, hned jak Afghánce chytila. Ministerstvo vnitra výsledky kostního testu považovalo za natolik přesvědčivé, že usoudilo, že pohovor s psychologem v tomto případě nedává smysl.

S Afgháncem policie podle organizace nejednala jako s dítětem a stěžoval si u soudu, že jej okamžitě po zadržení zase nepropustila. Podle Petry Sedláčkové z OPU měl být Hamid Said „umístěn do ústavu pro děti“.

Vypadá to, že Hamid Said se nakonec do Německa za bratrem nejspíše dostane, jelikož nemá platné doklady a nemůže být nyní vyhoštěn. Nejdříve by totiž musel Afghánistán uznat, že jde o jeho občana, a vydat mu cestovní doklady.

