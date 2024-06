„Divný Biden. Úplně jiný člověk.“ Strach v elitách USA

reklama

The Wall Street Journal s odvoláním na některé americké zákonodárce uvedl, že úřadující prezident Joe Biden omezil počet schůzek se zákonodárci. A na těch, co proběhly, se údajně projevil pokles jeho kognitivních schopností. The Wall Street Journal, který hovořil s 45 zákonodárci a úředníky administrativy o prezidentově duševní výkonnosti poznamenal, že se podle oslovených politiků na Bidenovi projevuje jeho věk, tedy 81 let. V listopadu oslaví 82. narozeniny.

Většina oslovených politiků byli opoziční republikáni, u nichž se předpokládá, že budou k prezidentovi demokratů kritičtější, ale i někteří demokraté připouštějí, že se na prezidentovi podepisuje jeho věk.

Když se v lednu setkal s představiteli Kongresu, aby vyjednal dohodu o zaslání dodatečných finančních prostředků na Ukrajinu, mluvil Biden občas tak tiše, že někteří lidé měli problém ho slyšet, řeklo listu The Wall Street Journal pět lidí obeznámených se schůzkou.

Ze strany Wall Street Journal zaznělo, že Biden se ocitá v problémech, protože jeho tradiční voliči, jako Latinoameričané sice nebudou volit Trumpa, ale demokratům vážně hrozí, že nebudou volit ani Bidena. Nejen kvůli věku, ale kvůli ekonomickým problémům USA, kvůli inflaci, kvůli rostoucím nákladům na bydlení, ale také kvůli imigrační politice.

Loni, když Biden vyjednával s republikány ve Sněmovně reprezentantů o zvýšení dluhového stropu, jeho chování a ovládání detailů se ze dne na den zřejmě měnily, řekl tehdejší předseda Sněmovny Kevin McCarthy a dva další obeznámení s rozhovory. Jeden den prý vystupoval jako ostrý chlapík, který se pouštěl do ostrých výměn s republikány, ale další den mluvil údajně velmi tiše a musel se spoléhat na své psané poznámky. „Scházel jsem se s ním, když byl viceprezidentem. Šel jsem k němu domů. Není to stejný člověk,“ řekl McCarthy.

Americká televize Fox News poznamenala, že Biden míval pověst brilantního vyjednavače, který se schopen dospět i ke kompromisu, neboť dokázal dobře vnímat i potřeby a přání druhé strany, ale v posledním roce a půl prý Biden více připomíná stárnoucího prezidenta, u něhož ochabují kognitivní dovednosti.

V lednu Biden spletl dva své hispánské tajemníky kabinetu, ministra pro vnitřní bezpečnost Alejandra Mayorkase a ministra zdravotnictví a sociálních služeb Xaviera Becerru. Na únorové sbírce v New Yorku si vzpomněl, jak mluvil s německým kancléřem Helmutem Kohlem na setkání Skupiny sedmi v roce 2021, a to navzdory skutečnosti, že Kohl zemřel v roce 2017. A jako by to nestačilo, v témže měsíci řekl, že během summitu G7 v roce 2021 mluvil s bývalým francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem, který zemřel v roce 1996.

Bílý dům však zpochybňování Bidenova rozumu odmítl.

„Republikáni v Kongresu, zahraniční vůdci a nestranní experti na národní bezpečnost svými vlastními slovy jasně řekli, že prezident Biden je důvtipný a efektivní vůdce, který má za sebou velkou historii legislativních úspěchů,“ řekl mluvčí Bílého domu Andrew Bates.

V Bidenův prospěch podle WSJ mluví i to, že demokraté nemají jiného silného uchazeče o prezidentskou nominaci. Biden cítí, že za ním strana stojí a nehodlá se Oválné pracovny vzdát bez boje. Tento boj se však podle WSJ demokraté pokoušejí zjednodušit na tezi, že Trump představuje hrozbu pro americkou demokracii, a to americkým voličům nemusí stačit.

Chtějí řešit již zmíněnou inflaci, imigraci a další témata, v nichž se Trump lidem často jeví jako schopnější.

Fox News připomněl, že i Trump, Bidenův republikánský vyzyvatel, má ve svých 77 letech na triku několik slovních přešlapů. Během březnového shromáždění ve Virginii si Trump prohodil Bidena s bývalým prezidentem Obamou.

