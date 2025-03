„Do posledního Ukrajince?“ Dusno v ČT. Češi řešili podporu válčení, v publiku povstala Ukrajinka

Michaela Jílková ve studiu České televize přivítala europoslance Alexandra Vondru, který se nijak netajil tím, že Rusům nevěří a je pevně přesvědčen, že musíme být připraveni Rusům čelit.

Proti němu stál poslanec SPD Radek Koten, který evropské lídry označil za „válečné štváče“. Třetím hostem byl ve studiu ČT analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Post čtvrtého hosta připadl politologovi Lukáši Valešovi ze Západočeské univerzity.

Radek Koten SPD



„Kdybychom my jako Evropané, ale i Američané, Ukrajině nepomohli, tak je Putin dávno v Kyjevě a Ukrajina neexistuje,“ konstatoval hned v úvodu pořadu Vondra, který nemá pochybnosti o tom, že Rusové zničí Ukrajinu a zastaví se až tam, kde je k tomu donutí vojáci jiných armád. Rusové podle Vondry opakovaně dokázali, že neznají své hranice a zastaví se až tam, kde narazí na tvrdý odpor.

Docent Lukáš Valeš nabídl zcela jiný pohled.

Havlíček trval na tom, že Ukrajina musí vybojovat co nejlepší pozici pro vyjednávání o míru. Uznal, že Ukrajina je pod tlakem, ale neprožívá katastrofální chvíle. „My Ukrajině přispíváme, protože to je náš bezpečnostní zájem. To je ta naše nárazníková zóna. Pro mě to jsou přátelé, kteří nasazují životy i za nás,“ zdůraznil Havlíček. A upozorňoval, že pokud by Ukrajina chtěla bojovat třeba další tři až pět let, pak bychom ji my měli podpořit.

V tu chvíli se z publika ozvala paní Olga, která se na sociálních sítí představuje jako Olga z SPD, celým jménem Olga Tietz.

Rozhovor PL s Olgou Tietz: Ukrajinka Tietz z SPD: Fialova vláda rozdmýchává nenávist proti Ukrajincům. Má rodina souhlasí s Okamurou

„Já bych chtěla reagovat na pana Havlíčka. … Myslete, prosím, na ten ukrajinský lid. Vždyť je to cizí krev. Vy obchodujete s cizí krví. Já nemyslím vás osobně, ale všechny ty lidi. A to ta válka bude trvat do posledního Ukrajince? To my Ukrajinu obětujeme kvůli své bezpečnosti? Mně to přijde nad míru cynické. Já opravdu nepodporuji Rusko, ani Putina, ale takhle to vidím jako Ukrajinka,“ poznamenala Olga.

Havlíček upozornil, že na okupovaných územích Rusové neuvěřitelně řádí a my nesmíme dopustit, aby Rusům bylo umožněno takto řádit na celém území Ukrajiny.

Proti paní Olze vystoupil další diskutér, který poznamenal, že žije s Ukrajinkou a ta si přeje osvobození Ukrajiny. „Je skutečnou vlastenkou. Já se divím, že máte takové hnusné názory,“ kroutil hlavou nad paní Olgou.

Olga k tomu na sociální síti poznamenala pár slov.

„Staršího pana, který se vůči mně opakovaně vymezoval, respektuji. Už jen kvůli jeho věku a životním zkušenostem. Je důležité, aby ve společnosti existovala pluralita názorů. Každý má právo sdílet to, co cítí, čemu věří a co prožil,“ napsala na sociální síti X.

„Co mě ale mrzí nejvíc, je způsob, jakým si lidé často berou morálku ‚do úst‘. Slouží jim jako štít nebo zbraň, ale když jde o obyčejnou snahu pochopit druhého nebo se aspoň zamyslet nad tím, co prožívá někdo jiný, jako by najednou nebyla vůle. Nejjednodušší je někoho odsoudit, zpochybnit jeho prožitek a říct mu, jak by se měl cítit a za co všechno by se měl stydět...,“ dodala.

Vím, že to zase spustí vlnu nenávisti, ale říkám to upřímně: je to jen a pouze MOJE ZKUŠENOST! ??



Včera v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou jsem neměla nic připraveného a původně jsem se nechtěla vyjadřovat, aby mě zase ti morálně nadřazenější na internetu nenazvali ***. Ale… pic.twitter.com/hVX9plpZLn — Olga z SPD (@tietzol) March 28, 2025

Když dostal slovo Koten, nebral si servítky.

„Tzv. evropští lídři chtějí pokračování války do nekonečna. Dokonce v Německu kvůli tomu zrušili dluhovou brzdu. Válčit se bude i za cenu toho, že důchodci nebudou mít důchody, rodiny s dětmi nebudou mít peníze. Podnikatelé střední a menší nebudou mít peníze,“ zuřil Koten.

Vondra oponoval, že k míru se nedá dospět ukrajinskou kapitulací. „Zatím ti nebozí Ukrajinci odsouhlasili Američanům úplně všechno, zatímco Rus neustoupil vůbec v ničem,“ kontroval Vondra. A zdůrazňoval, že Rusové vtrhli všude tam, kam je ostatní svět nechal vtrhnout. Platilo to i v roce 1968. „To vám nestačí tahle historická zkušenost?“ kroutil hlavou nad Kotenem Vondra.

„Ukrajinci chtějí bezpečnostní záruky, protože plejáda Rusáků neustále v televizi říká, že chtějí Ukrajinu zničit. Oni dokonce chtějí i sem. To tam zní zcela běžně, ti Solovjevové a další. A ještě aby to ta Ukrajina nebrala vážně, vždyť jí jde o existenci,“ pokračoval Vondra.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



Vrátil se až do roku 1991, kdy se jako jeden ze členů československé delegace účastnil jednání s Rusy a prozradil, že Rusové už v roce 1991 chtěli vymámit z Čechů a Slováků slib, že nikdy nevstoupí do NATO. „Samozřejmě jsme je poslali k šípku, protože my jsme tady od toho, abychom zajišťovali bezpečnost našich lidí,“ zdůraznil Vondra. „Já jsem český politik a nejsem tady od toho, abych hájil ruské zájmy,“ hřímal v televizním studiu Vondra.

„Američané dobře vědí, jaká je tam korupce,“ ozval se Koten, podle něhož dnes ukrajinský prezident brečí evropským politikům na ramena a ti mu slíbí takřka cokoli. Tak to vidí Koten.

