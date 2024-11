Administrativa prezidenta Joea Bidena tlačí na Ukrajinu, aby zvýšila počet vojáků v armádě snížením věku pro odvod na 18 let a změnou mobilizačních zákonů, informoval server ABC News na základě odpovědi vysoce postaveného představitele Bidenovy administrativy. Podle něj je ukrajinská armáda početně výrazně slabší než ruská, což představuje vážný problém.

V současnosti má ukrajinská armáda více než milion mužů ve službě včetně Národní gardy a dalších složek, ale podle amerických i evropských spojenců čelí kritickému nedostatku vojáků. Ukrajina by údajně mohla potřebovat až 160 000 dalších vojáků, přičemž současné kroky jako snížení odvodového věku z 27 na 25 let nebo zavedení on-line registrace rekrutů přinesly jen omezené výsledky.

Změny mobilizačních zákonů na Ukrajině však vyvolávají obavy o dopady na válkou oslabenou ekonomiku a sociální strukturu země. Zároveň se současná administrativa Joea Bidena domnívá, že pro optimalizaci ukrajinské lidské síly by byl přínosný přísnější přístup k dezertérům a vojákům opouštějícím armádu bez povolení.

Zprávu od ABC News sdílel na platformě X i politolog z Ottawské univerzity Ivan Katchanovský. S komentářem, že se jedná o boj „do posledního Ukrajince“.

