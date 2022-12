„Dodáváte zbraně. Takže jaderná válka.“ Ruský velitel z Ukrajiny Západu

reklama

O příštím vývoji probíhajícího konfliktu na Ukrajině se mezi odborníky a komentátory vedou rozsáhlé diskuse. Stále více se v médiích píše o tom, že Rusko už není ve válce s Ukrajinou, nýbrž s celou Severoatlantickou aliancí a že v takovém konfliktu nelze dosáhnout jednoznačného vítězství konvenčními zbraněmi. V souvislosti s eskalací války se také čím dál častěji zmiňuje hrozba jaderné konfrontace. Takto se na kanálu Rossija 24 nedávno vyjádřil velitel praporu ruské armády Ural-1.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 11% Nerudová 69% Pavel 20% hlasovalo: 11469 lidí

Ruský důstojník ve svém vystoupení v pořadu Olgy Skabejevové komentoval nynější situaci následovně: „Víte, že jsme si vědomi našich současných možností. Máme řadu jednotek, které jsou rotovány, aby se mohly zotavit na základnách v Rusku. Nyní existují prapory, které byly vytvořeny a jsou formovány. Například prapor Ural-1, který byl zformován v Jekatěrinburgu, se nyní přesouvá na frontu. To je asi 500 mužů, z nichž v podstatě 95 % jsou úderné jednotky, velmi motivovaní chlapi. Byli vybaveni nejen neprůstřelnými vestami a přilbami, ale i pancíři a obrněnými vozidly, jako je tajfun. To znamená, že v Rusku probíhá výcvik. Ale přesto si uvědomujeme, že naše zdroje mají samozřejmě své limity. A další spirála eskalace může být jen jedna – jaderná. Proto pokud například země NATO překročí určité hranice, už se cítí tak lehkovážně, když otevřeně říkají, jako šéfové německého ministerstva obrany: ‚...že by teď bylo dobré vyzkoušet naše tanky – leopardy – v polních podmínkách a podívat se, jak zasáhnou Rusy...‘ Už nemůžeme říkat, že jenom klidně dodávají nebo prodávají zbraně. Nyní se na tom přímo podílejí. Respektive jsou velmi blízko překročení té červené linie. Takže si všichni uvědomují, že další spirálou eskalace může být pouze jaderná fáze války. A nakolik je Západ nyní připraven, že se situace takto vyvine, si nemyslím, protože to neustále zdůrazňuje. To nelze za žádných okolností připustit. Ale oni už se blíží k prahu svých možností. Za touto červenou linií musí být situace úplně jiná. Jsme země, která nyní bojuje s celým západním světem, a nemáme prostředky na to, abychom blok NATO porazili těmi konvenčními. Na to však máme jaderné zbraně. Vyrobili jsme je speciálně pro takové situace. Proto existuje jen jedna možnost.“

Ruští představitelé, v čele s prezidentem Vladimirem Putinem, již v minulosti varovali Kyjev a státy NATO, že budou ochotni použít veškeré zbraně, jimiž disponuje jejich vojenský arzenál k obraně státnosti a územní celistvosti Ruské federace. Předseda Bezpečnostní rady, někdejší hlava státu, Dmitrij Medveděv dokonce v říjnu explicitně prohlásil použití jaderných zbraní za reálnou možnost. „Musím vám to znovu připomenout – pro ty hluché uši, které slyší jen samy sebe. Rusko má právo v případě potřeby použít jaderné zbraně. V předem stanovených případech. V přísném souladu se základy státní politiky jaderného odstrašování. Pokud budeme my nebo naši spojenci napadeni takovými zbraněmi. Nebo pokud by agrese s použitím konvenčních zbraní ohrozila samotnou existenci našeho státu,“ napsal tehdy na Telegram.

Prezident Putin minulý týden ujistil mezinárodní společenství, že Rusko nezešílelo a že si uvědomuje nebezpečí atomové bomby, přičemž zdůraznil zejména odstrašující účel ruského jaderného arzenálu. Zároveň ale odmítl vyloučit možnost, že by Rusko tyto zbraně použilo jako první. Podle ruské jaderné doktríny si Moskva vyhrazuje právo tyto hlavice odpálit i v reakci na útok vedený konvenčními zbraněmi, který by ohrožoval existenci ruského státu.

Bývalý šéf amerického Úřadu pro národní bezpečnost (NSA), generál Keith Alexander, považuje za stávajících podmínek ruský jaderný úder za nepravděpodobný. Domnívá se, že Rusko bude spíše pokračovat v kybernetických útocích.

Psali jsme: Snižte podporu Ukrajincům, řekli Češi. Odpověď: Přesvědčte vesničany My jim elektřinu, oni nám plyn? A dost! Vitásková udeřila: Vládo, řekni lidem pravdu o lipské burze EU dá Ukrajině 400 milionů eur na opravy energetiky Bohbot: Dali jsme už Ukrajincům naše zbraně a naše peníze. Chceme jim dát i naši zemi?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.