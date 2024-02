„Domluva“ Orbánovi. Toto se prý odehrávalo v Bruselu. Na náměstí zatím zaplály ohně

V době, kdy se blíží druhé výročí invaze na Ukrajinu, přehodnotilo Maďarsko svůj odmítavý postoj k přísunu finančních prostředků na Ukrajinu.

Vedoucí představitelé Evropské unie se ve čtvrtek dohodli na balíčku rozpočtové pomoci pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur, čímž zajistili financování Kyjeva na příští čtyři roky a překonali několikatýdenní odpor maďarského premiéra Viktora Orbána. Rozhodnutí přichází na pozadí obav z ohrožení bezpečnosti Evropy ze strany Ruska.

Dohoda o pomoci Ukrajině byla uzavřena poté, co malá skupina vedoucích představitelů přesvědčila maďarského premiéra, aby se vzdal svého veta ohledně balíčku finančních prostředků. Ve čtvrtek ráno si ho vzaly stranou špičky EU společně s německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, uvedl server Seznam Zprávy.

„Je velmi důležité, že rozhodnutí bylo přijato všemi 27 vedoucími představiteli, což opět dokazuje silnou jednotu EU,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.

„Pokračující finanční podpora EU pro Ukrajinu posílí dlouhodobou hospodářskou a finanční stabilitu, která není o nic méně důležitá než vojenská pomoc a sankční tlak na Rusko,“ dodal.

Na posledním summitu EU v prosinci Orbán neochotně povolil, aby Ukrajina získala status kandidátské země EU.

Deník Financial Times na začátku týdne uvedl, že by bruselští úředníci mohli „zasáhnout maďarskou ekonomiku“, pokud se Orbán rozhodne znovu zablokovat podpůrný balíček pro Ukrajinu.

V reakci na tento článek napsal Orbánův politický ředitel Balazs Orbán na X, dříve Twitter, že Brusel používá proti Maďarsku „vydírání“.

Maďarský premiér Viktor Orbán loni v prosinci vetoval balíček pomoci Kyjevu v hodnotě 50 miliard eur (55 miliard Kč). Mnozí jeho rozhodnutí přičítají tomu, že EU zadržuje finanční prostředky ve výši 20 miliard eur pro Maďarsko kvůli obavám o lidská práva a korupci v zemi.

Zpochybnil myšlenku zavázat se k financování Ukrajiny na další čtyři roky, když podle něj „ani nevíme, co se stane za čtvrt roku“.

Schválení nového balíčku pomoci vyžaduje jednomyslný souhlas 27 členských států EU, což znamená, že Orbán mohl vetovat snahy bloku o poskytnutí dalších finančních prostředků Ukrajině, která pokračuje v boji s ruskými silami.

Polský premiér Donald Tusk tehdy prohlásil, že nemůže akceptovat Orbánovu „podivnou a velmi egoistickou hru“, a dodal, že Ukrajina může ztratit, pokud bude Maďarsko ovlivňovat politiku EU.

Ve čtvrtek dopoledne zablokovalo ulice kolem evropské čtvrti v Bruselu více než tisíc traktorů. Na dálnici Paříž–Brusel napsali rozzlobení zemědělci obrovskými žlutými písmeny viditelnými z dálky: „Ursulo, jsme tady!“

Křídou na silnici rovným dílem vyzývavě a zoufale varovali Evropskou komisi a Ursulu von der Leyenovou, aby neignorovala prosby zemědělců o lepší ceny a méně byrokracie, uvedla BBC.

U europarlamentu zapalovali demonstranti pneumatiky.

Orbán během summitu v Bruselu navštívil protestující zemědělce. Označil za chybu, že hlasu lidu není některými evropskými lídry brán vážně. Kladl důraz na to, že Evropa potřebuje nové lídry a rozhodnout můžou o mnohém evropské volby.

Dit is een echte eerste minister! @PM_ViktorOrban is in #Brussel voor de Europese top; bezoekt de protesterende boeren en steekt hen e/ hart onder de riem. ‘In juni zijn er verkiezingen. Er is maar 1 oplossing. Andere leiders voor #Europa!’ #boerenprotest pic.twitter.com/syXS3G2sSX