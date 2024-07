„Dozimetr nevadí, Xaver vadí?!“ Stejně odvolávání z Rady ČT přežil

Poslanec TOP 09 Jan Jakob navrhl odvolání Lubomíra Veselého z Rady ČT. Opíral se přitom o závěr výboru pro mediální záležitosti, který odvolání Veselého známého také jako Luboše Xavera Veselého navrhl, a to s odůvodněním, že Veselý nejednal jako člen Rady ČT dostatečně důstojně.

„Je třeba si připomenout, že Lubomír Veselý byl zvolen za člena Rady ČT již v květnu 2020, tedy před více než 4 roky a v průběhu této doby byl autorem celé řady vulgárních výroků zejména vůči novinářkám. A tím narušil jak důstojnost jako člena Rady ČT, tak důstojnost samotné ČT,“ nechal se slyšet Jakob.

Jan Jakob TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konkrétní výroky nechtěl příliš rozebírat, protože Jakobovi přišly nedůstojné pro probírání na půdě Sněmovny, ale v obecné rovině připomínal, že Veselý slovně útočil např. na novinářku Johanu Hovorkovou v červnu 2020, za což se poté musel v roce 2022 omlouvat. Po soudním verdiktu.

Vedle toho Veselý slovně útočil na dlouholetou diplomatku a herečku Magdu Vášáryovou a řadu dalších žen včetně režisérky Olgy Sommerové. „A včetně předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové,“ podotkl Jakob. Toto jsou případy, kdy Veselý narušil výkon člena Rady ČT a měl by být odvolán. Jakob o tom nepochybuje.

Poslanec Martin Kolovratník nabídl na celou věc trochu jiný pohled. Zdůraznil, že Jakobův výklad poněkud zkresluje situaci, protože neříká např. to, že pro odvolání Veselého hlasovali jen poslanci vládní koalice, zatímco opoziční poslanci byli proti. Opoziční poslanci mají totiž za to, že Jakob jen vyložil své subjektivní názory na Lubomíra Veselého, a to pro odvolání člena Rady ČT nestačí.

Nakonec poznamenal, že Lubomír Veselý chtěl osobně promluvit před členy výboru a vysvětlit své výroky, ale toto mu nebylo umožněno.

„Toto mu nebylo umožněno a jednání výboru bylo na nátlak koaličních poslanců provedeno bez jeho přítomnosti,“ podotkl Kolovratník.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vy tady navrhujete odvolání Luboše Xavera Veselého, protože místo něj chcete nasadit svého koně. Vaše koalice má tady ve Sněmovně většinu, takže si můžete dělat, co chcete, aniž byste přijali to, že v Radě ČT musejí být zastoupeny širší názory. I ty, se kterými nesouhlasíte,“ poznamenal Okamura.

Jedním dechem připomínal, že Vášáryová nazvala část voličů slovenského Směru-SD „spodinou“. Okamura podotkl, že je to názor paní Vášáryové, který mohla vyslovit. A totéž právo by měl podle Okamury mít i Veselý, „Xaver Veselý nepochybně svým výrokem ukázal, že zastupuje široký proud,“ poznamenal Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po předsedovi SPD Okamurovi se slova chopila poslankyně ANO Malá.

„Ono to vypadá, že jet v dozimetru, jezdit s majáčkem do hajan a dávat dětem šifrovaný telefon na hraní je v pořádku, ale promlouvat na svém webísku, to už v pořádku není. Tak, prosím vás, napište nám ta vaše pravidla. Pro koho platí rozdávání žlutých karet a pro koho jsou jen karty červené. … A pokud žádná pravidla nemáte a je to pouze výplod vaší nenávisti, tak je to jen důkaz toho, že nejste demokrat, ale chováte se úplně stejně jako kdysi komunisti,“ vypálila Taťána Malá.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po Malé se chopil slova místopředseda SPD Radim Fiala a vládní koalici nešetřil.

Parafrázoval jednání poslanců pětikoalice.

„‚Vážení soudruzi, protože se soudruh Veselý protiví našemu režimu, bylo by dobré ukončit s ním spolupráci.‘ My se takto dostáváme do 50 let. Vám se nelíbí, že působí na soukromém kanálu, kde odmítá opakovat to, co vy tady říkáte každý den několikrát. A toho já se odmítám účastnit,“ soptil Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté požádal o přerušení schůze na poradu klubu SPD a jakékoli další poslanecké řečnění tím utnul.