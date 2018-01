„Drahoš je protežován a Zeman haněn. ČT zprivatizovali. Ať si fandí, ale za svoje peníze!“ Drahošová prozradila, co zřejmě neměla, a je zle

ANKETA „Mně se s kravatou Coca-cola nepodařilo být v ČT ani jednu vteřinu!“ „Ať si fandí, komu chtějí, za své peníze!“ „Paní Drahošová prozradila to, co všichni na obrazovce vidí.“ I takto reagovali politici na slova, která podle serveru aktualne.cz měla zaznít od manželky Jiřího Drahoše Evy Drahošové. Ta totiž v reakci na poznámku poslance Výborného o tom, že se mu v ČT podařilo být asi pět minut s plackou „Můj prezident je Drahoš“, než si toho editor všiml, zmínila, že jim Česká televize fandí, jen to nesmějí dávat najevo. Jenže, nemělo by veřejnoprávní médium informovat objektivně a vyváženě? I senátor Jaroslav Kubera se domnívá, že to s nestranností České televize valné nebude už proto, že fandí nekuřákům: „Paní doktorka Králíková je tam věčně.“

Redaktor aktualne.cz doprovázel manželku kandidáta na prezidenta profesora Jiřího Drahoše Evu Drahošovou po jejích cestách na Pardubicku. A zaznít od ní měla i tato slova: „V České televizi nám fandí, ale nesmějí to dávat najevo.“ Podle serveru takto reagovala Drahošová na poznámku poslance Marka Výborného o tom, že se mu podařilo být ve vysílání ČT asi pět minut s připnutou plackou „Můj prezident je Drahoš“, než si toho všiml editor vysílání.

„ČT zprivatizovali. Ať si fandí, komu chtějí, za své peníze,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz předseda Svobodných Tomáš Pajonk.

Předseda STAN Petr Gazdík uvedl: „Nevím, jak na to paní Drahošová přišla. Když jsem si článek přečetl, reagovala na poznámku, že ve vysílání neprošla placka s jejím manželem – čili, že se ČT chová nestranně. Od veřejnoprávního média to očekávám. Srovnejme to s jinými televizemi, kde se mnohdy nestačíme divit, co všechno je možné.“

Ing. Tomáš Pajonk Svobodní



krajský zastupitel

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec

„Paní Drahošová jen prozradila krutou pravdu, že novináři v České televizi dělají vlastní politiku a manipulují veřejné mínění a navíc za naše peníze. Pojmenovala důvod, proč prezident odmítá debaty v ČT. Kdo by chodil do nepřátelského prostředí?“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura pro ParlamentníListy.cz.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

„Děkuji za otázku, paní Drahošová prozradila to, co všichni na obrazovce vidí, že veřejnoprávní televize není nestranná,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR

Psali jsme: Lepšolidi z pražské kavárny a jejich slušný kašpar se třinácti poradci. Prořízlá blogerka Provazníková předložila mnoho důvodů, proč je Drahoš nevolitelný Profesor, který uhodl vítězství Donalda Trumpa: Lidé už nevěří, že je duševně způsobilý být prezidentem Je čas rozhodnutí, vše musí stranou! KSČM vydala jasné doporučení k prezidentským volbám Procházková (ANO): Pánové Babiš a Faltýnek byli kriminalizováni a vláčeni médii již před obviněním

„Asi ta ČT nebude až tak veřejnoprávní, jako spíše drahoprávní,“ poznamenal bývalý senátor za ČSSD Zdeněk Škromach.

Ing. Zdeněk Škromach ČSSD

Hezký večer.

Hezký večer.

Senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) zhodnotil: „Paní Drahošová to asi pronáší z Ameriky, odkud nominovali jejího muže. Jinak by se nemohla takovým svým prohlášením tak zesměšnit. Všichni přece vidíme, jak je Drahoš všemi sdělovacími prostředky, a ČT tomu vévodí, protežován, a jak haněn Miloš Zeman. Ať se paní vrátí do reality a nebude takové hlouposti tvrdit.“

Jaroslav Doubrava S.cz



senátor

„V České televizi nesmí fandit nikomu, ale musí pravdivě informovat,“ uvedl zakladatel Strany soukromníků ČR Rudolf Baránek.

„Nemohu se vyjadřovat, neznám podrobnosti,“ reagovala poslankyně hnutí ANO Radka Maxová.

Ing. Radka Maxová ANO 2011



poslankyně

„Nevím, zda je to pravda, ale prý pan profesor nosí nedioptrické brýle, aby vypadal vážně, a jeho paní říká, že legrace na Hradě nemá místo,“ předeslal senátor Jaroslav Kubera (ODS). „Mně se s kravatou Coca-cola nepodařilo být v ČT ani jednu vteřinu,“ doplnil pro ParlamentníListy.cz. K situaci v České televizi pak také uvedl: „To není o České televizi jako o instituci, ale o některých redaktorech, kteří tam jsou. Česká televize zcela nevyváženě fandí nekuřákům. Zcela nevyváženě. Paní doktorka Králíková je tam věčně. Ale vím, jak je těžké být úplně nezávislý, ono to nejde. Když redaktor bude zavilý nekuřák, těžko to bude vyvažovat. Při amerických volbách bylo evidentní, komu Česká televize fandí. Ale zase, je to odvážné tvrzení, to byli někteří redaktoři České televize. Problém je to, jak říká Láďa Jakl, že teď jsou mnozí voliči v situaci, že sice nejsou žádní fandové Zemana, ale přece si nevezmu spolužačku jen proto, že tu druhou nemám rád. Je to složitá volba.“

Jaroslav Kubera ODS



místopředseda Senátu

„Pokud je tato informace pravdivá, pouze to potvrzuje profašistickou vlastizradu zodpovědných zaměstnanců protičeského, protiveřejnostního bruselsko-berlínského propagandistického vysílače se sídlem na Kavčích horách,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

Mgr. Lubomír Volný SPD



poslanec

„Česká televize je kontrolovaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud má pochybnost o nevyváženosti vysílání, měla by konat. Osobně se nedomnívám, že by Česká televize někomu z kandidátů nadržovala, na rozdíl od jiných televizí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz lidovec Šimon Heller.

Šimon Heller KDU-ČSL



mimo zastupitelskou funkci

Autoři: David Hora, Daniela Černá

