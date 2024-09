„Drtivé vítězství ANO.“ Orbán gratuluje Babišovi k volební výhře

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4363 lidí v rozhovoru pro ČT24.



Uvedl též, že doufá, že dle senátních zvyklostí by jeho hnutí „mohlo mít nárok“ na jednoho místopředsedu. „Podle energie, tahu na branku a vůle by to mohla být Jana Mračková Vildumetzová,“ jmenoval nově zvolenou senátorku za obvod Sokolov a bývalou hejtmanku Karlovarského kraje.

Mračková Vildumetzová by dle Babiše mohla též nahradit Miroslava Adámka (ANO) v čele klubu ANO a SOCDEM, jenž senátorský post neobhájil.

„Důležité je, abychom v Senátu konečně slyšeli nějaký objektivní hlas,“ zdůraznil Babiš. „Když jsme byli v menšinové vládě, Senát často vracel zákony, kdežto ten stávající vůbec nějakým způsobem nebyl kritický vůči zákonům, které vždycky protlačila 108,“ zaznělo s odkazem na 108 poslanců vládní koalice.

Ačkoliv hnutí ANO získalo největší počet mandátů ze všech stran, premiér Petr Fiala (ODS) si myslí, že vyhrál on. „Cíl, který jsme v těchto volbách měli, bylo ubránit Senát jako klíčovou pojistku demokracie před levicovými populisty. To se podařilo. Výsledky jsou jednoznačné,“ řekl šéf ODS. O výhře se dá mluvit podle něj proto, že koaliční strany hnutí ANO dohromady přečíslily.



Babiše Fialova slova o vítězství značně pobavila. „Pan premiér jednou mluví za Spolu a jednou zase za pětikoalici. Zkrátka asi nežije v České republice a tyhle volby nesledoval,“ okomentoval šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Fialův povolební proslov se smíchem, byť uznal, že většina vládních stran v Senátu setrvává.

„Brusel se může třást“



Babišovi již k „drtivému vítězství“ v aktuálních senátních volbách gratuloval i maďarský premiér Viktor Orbán. „Andrej Babiš to zase dokázal! Druhé kolo voleb do Senátu ČR skončilo drtivým vítězstvím ANO. Gratulujeme,“ vzkázal Orbán šéfovi ANO.



„Brusel se může třást, Patrioti přicházejí!“ doplnil též maďarský předseda vlády, který se s Babišem setkal v sobotu osobně během oslavy 80. narozenin bývalého prezidenta Miloše Zemana, a upozornil tak na frakci Patrioti pro Evropu, kterou společně s Babišem letos založili.

