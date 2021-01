„Drž hubu, ty koště!“, „Přijeď mi to říct do Děčína!“. Novotný a Foldyna se zase rvou

Anketa Co byste chtěli, aby se znovu otevřelo? lyžařské areály 10% kina 4% 2. stupně škol 78% dětské kroužky 3% trhy 2% hotely 3% hlasovalo: 3531 lidí



Vystrčil ocenil nasazení občanů v první vlně koronaviru, zkritizoval vládu, že selhala v přípravě na vlnu druhou, a ze srdce prosil občany, aby táhli za jeden provaz i v další koronavirové vlně.

Vondráček zase zhodnotil uplynulý rok s tím, že nám měl ukázat, jací jsme. Virus nás podle jeho mínění více rozdělil, místo aby spojil, a myslí si, že lidé v době epidemie hledali často záminky, jak útočit na druhé. „Proti viru nesnášenlivosti se musíme naočkovat sami,“ apeloval.



„Kdo sledoval projev Vystrčila (ODS) a poté projev Radka Vondráčka, si může udělat obrázek. První byl jak lekce pokrytectví ukřivděného aktivisty, druhý lidské vystoupení politika,“ hodnotí poslanec. RNDr. Miloš Vystrčil ODS



RNDr. Miloš Vystrčil ODS
předseda Senátu



Mgr. Radek Vondráček ANO 2011
předseda PS PČR

Samozvaným recenzentem Foldynova ohodnocení projevů se pak stal Novotný a vzkázal mu stručný příspěvek: „Drž hubu, koště.“

Drž hubu koště. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) January 1, 2021

To však nebylo vše a došlo i na výzvu k souboji. „Přijeď mi to říct do Děčína, hrdino!“ nenechal si Foldyna komentář líbit, přičemž se nabízí možnost, zdali se opět nemůžeme těšit na nástup obou politiků do ringu. Zápas již jednou plánovaný byl, Foldyna však z boje s Novotným vycouval.

Podle České unie boxerů profesionálů byl Pavel Novotný v minulém roce ochoten vstoupit do ringu a rozjet exhibiční zápas, Foldyna však svou výzvu na souboj stáhl. „Novotný souboj odsouhlasil, ale Foldyna si bohužel svůj prvotní postoj rozmyslel. Podle svých slov nechce dělat z politiky komedii a i s ohledem na krajské volby (ve kterých kandiduje) se bude raději věnovat práci,“ komentovala to Česká unie boxerů profesionálů.



Na to narážel i Novotný. „A necháš pak zhasnout, hlídači pasáků a kurev z Moldavy?“ sneslo se od něj. „Čekání se vyplatilo, že se nachytají ryby, jsem čekal, ale i ty Pavle – takový Twitter guru...,“ reagoval na to poslanec a starosta vše uťal slovy: „Debile, vím to celou dobu. Dobře, dostals mě!“



V komentářích se pak ještě Novotný vrátil i k rozhovoru obou politiků v TV Barrandov v květnu letošního roku, na němž by bez zásahu moderátora možná i rána padla. „Já mám pocit, že lepší by bylo ho vyprovokovat (umím, viděli jste v TV), aby ji napálil před svědky. Já myslím, že není veřejný činitel. A já jo. Teď v nouzovém stavu jsou vyšší sazby. To byl plán na TVB, ale Mirek Soukup mezi nás skočil. Pochopil to jako první. Známe se dobře,“ komentoval Novotný. Doplňme, že přesto, že se Novotný se Soukupem podle svých slov „zná dobře“, oslovil jej křestním jménem jakožto „Mirka“ namísto „Jaromíra“.



Právě v květnovém díle pořadu Aréna Jaromíra Soukupa to kvůli výbušným tématům týkajícím se Pražského povstání, Koněva a vlasovců vřelo natolik, že moderátor musel přerušit natáčení a krotit Novotného, který na své kolegy šermoval slovy jako „bolševik" či „kolaborant", což Foldynu vyprovokovalo natolik, že málem došlo ke rvačce. Pavel Novotný, DiS. ODS

Jaroslav Foldyna
poslanec



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Chovejte se slušně, nebuďte drzej, není tu tak velká vzdálenost mezi náma,“ padalo tenkrát v pořadu na vedle stojícího starostu. „Nevyhrožuj mi tady, z tebe si můžu dělat akorát tak srandu, ty koště,“ vrátil mu to Novotný a pak padlo: „Ještě jednou mi řekneš koště, tak tady nechám zhasnout!“ „V hospodě by neodešel po svých. Ale nejsme v hospodě,“ politoval poté ještě Foldyna po skončení pořadu, kde mezi stolky obou hostů musel rázně zasahovat Soukup. Psali jsme: „Koněv byl ha*zl, Jardo,“ provokoval vysmátý Novotný Foldynu. Ten mu ji málem natáhl, Řeporyjec se zakoktal. Šeptá se, že Soukup musel natáčení přerušit. Kvůli Novotnému Psali jsme: Opadl covid a Hřibovi s Novotným šlo o krk. A potyčka, po které se Miroslava Němcová doširoka usmívala Jedno jméno: Stanislav Křeček. A kavárně se ježily chlupy i na zadku. Novotný „znásilnil“ ODS a Piráti hasili velký průšvih Pavel Novotný z ODS: Jel jsem 313 km/h na dálnici. Na okresce 200. Spěchal jsem. A drogy... nikomu neřeknu, jak jsem to udělal Pavel Novotný o díle Bedřicha Smetany: Plytká sr*čka! Chci být prezidentem ČR. Schytala to i Němcová, starosta pak mluvil o „čmoudech“

