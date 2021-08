„Drzé zm*dy vyhazuju.“ Landa jde do boje, došla trpělivost. Za co má cenu zemřít?

Daniel Landa opět vystoupil z davu. Se svými Obrozenci hodlá objíždět republiku a vrátit Čechům koule. Čekají nás prý těžké časy a budeme se zřejmě muset bránit. „Českého lva by měl mít každý v srdci a pozvedneme štít na ochranu našeho národa a rodin,“ bouřil známý zpěvák. Na sociálních sítích se samozřejmě hned strhla mela. Landa to ale vyřešil. „Drzé zmrdy a troly vyhazuju. Nic pro exhibicionisty!“ zařízl.

„Dnes je to pro nás, pro většinu lidí, jen takovej obrázek. Ale tohle je symbol, který nás provází po staletí, a symbol, který bychom měli mít hluboce v srdci a cítit k němu nějakou hlubokou emoci. Je to symbol, který nás spojuje,“ pokračoval Landa s tím, že na našem státním znaku si můžeme všimnout různých věcí, jako jsou lví drápy, zlatá koruna či zlatý jazyk.

„Zastavme se ale u toho štítu. Štít nám říká, za co máme bojovat. To, co máme na štítě, za to bojujeme. Chlapi, za co byste zvedli štít? Za co byste šli umřít a bojovat?“ zeptal se náhle publika umělec a dostalo se mu odpovědi: „Za rodinu!“

„A to je právě to, co by nás mělo spojit, protože národ je od slova ‚náš rod‘. To jsou naše rodiny. Protože jednotlivá rodina nebo jednotlivec nezmůže vůbec nic, proto máme více rodin. A měli bychom se cítit propojeni nejenom jazykem, ale i symboly. Tento štít by měl chránit náš rod, tedy naši rodinu!“ burcoval dále Landa.

„A proto budeme objíždět krajinu a snažit se v různých městech i na vesnicích probouzet našeho lva, aby Čechové měli zase koule postavit se na odpor,“ zakončil bojovně své vystoupení Landa. Máme se tedy pravděpodobně nač těšit, a o Obrozencích 2.0 jistě ještě mnohokrát uslyšíme.

Video z tohoto výstupu následně zveřejnil zpěvák i na svém facebookovém profilu. Nutno říct, že Landovi již zřejmě došla s určitými lidmi trpělivost, protože se rozhodl diskutující v debatě pod příspěvkem poněkud protřídit se slovy: „Drzé zmrdy, přidrzlé troly a falešné profily už vyhazuju. Toto je fanouškovská stránka, a ne exhiboušské korzo.“

Zpěvák Daniel Landa byl velice aktivní během celé covidové krize. Dlouhodobě se staví proti bezdůvodnému a likvidačnímu omezování svobod českých občanů vládou a volá po větším národním sebeuvědomění. V souvislosti s tím vydal, spolu s dalšími, dnes již všeobecně známý Blanický manifest.

„Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu,“ píše se například v petici.

