„Drzý sprosťáku. Okamžitě se omluvte.“ Bartoš natočil útočné VIDEO. A dostal zpět

Ivan Bartoš těsně před prázdninami sliboval digitalizaci stavebního řízení. Úřady jej žádaly, aby start neuspěchal, aby nejdříve systém nechal ohmatat úředníky. Jenže Bartoš si chtěl před prázdninami udělat fajfku v seznamu „hotovo“, a tak nový systém spustil. A začaly pršet námitky ze stavebních úřadů ze všech koutů republiky. Systém nefunguje, je špatně udělaný, to, co v minulém systému šlo za dvě minuty, teď musí úředník dělat hodinu. Mluvilo se i o stávce stavebních úřadů. Schvalování nových staveb a kolaudace těch stávajících se zastavily nebo jely pod starým systémem. Ministr Bartoš odmítl vyvodit za zbabranou digitalizaci politickou odpovědnost. „Hlavu na špalek nedám. Nevím, v čem by má rezignace měla situaci se stavebním řízením pomoci,“ citovaly Bartoše Lidovky.

Blíží se konec prázdnin, systém je spuštěný už téměř dva měsíce, problémy přetrvávají. A tak ministr natočil krátké video, kde se jal všechno vysvětlit. Jenže místo slov o digitalizaci stavebního řízení a jeho opravě se pustil do své předchůdkyně Kláry Dostálové (ANO). Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 96% hlasovalo: 33845 lidí

„Hnutí ANO bylo na Ministerstvu pro místní rozvoj osm let a ve věci digitalizace stavebního řízení, o které se mluvilo už v roce 2014, neudělalo nic. A neudělala to ani bývalá ministryně Klára Dostálová,“ začal zhurta Bartoš.

„Tak mně přijde, protože věděli, že je to velký projekt, že to je obtížný projekt, se zapojením zhruba 1 600 institucí, protože to nejsou jen stavební úřady, tak mně ty výzvy opozice přijdou skoro nemístné,“ postěžoval si na opoziční hnutí ANO a dodal, že uznává roli opozice. „Nicméně opozice je tady od toho, aby kritizovala vládu. Různé výzvy na různé ministry prší, řekněme, téměř každý týden, tu z jednoho, tu z druhého důvodu,“ dodal nejspíš se vzpomínkou na osm pirátských let v opozičních lavicích.

„Mým cílem je stavební řízení v digitální podobě dotáhnout do konce. Věřím, že i s našimi dodavateli se nám to prostě podaří. Včera jsem mluvil s Petrem Fialou, dával jsem i nějaké informace na základě toho, že proběhlo jednání v Senátu, kde jsem ho seznámil s aktualizacemi, s požadavky, co se má ještě zmínit v následujících týdnech do konce srpna, a určitě se o tom budu bavit i s vládními kolegy, od nichž zaznívá většinou podpora, protože vědí, že digitální projekty na libovolném resortu přinášejí prostě svá úskalí,“ pravil ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš, kterému už od začátku letních prázdnin myjí hlavu stavební úřady napříč republikou, opoziční politiky pak nevyjímaje.

Bereme vážně připomínky úředníků, stavebníků a zkrátka všech, kdo s novým systémem pracují. Hnutí ANO mezi ně nepatří. Mělo čas na to, aby výstavbu v Česku posunulo. Neudělalo nic. pic.twitter.com/JNDwXiNpax — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 20, 2024

Bartošovo vyjádření ovšem nevydýchal Martin Kolovratník, poslanec ANO. Ten Bartoše nazval sprosťákem.

„Drzý sprosťáku. Okamžitě se omluvte,“ odpověděl Kolovratník Bartošovi a hned ukázal, proč po něm omluvu žádá. „Hnutí ANO odevzdalo v červenci 2021 hotovou rekodifikaci stavebního práva. Zákon 283/2021, hlasovalo pro něj 106 poslanců a vyhrál soutěž ‚Zákon roku‘. Nastavili jsme dva roky odklad, vše se mohlo v klidu připravit a rozjet od 07/2023. Místo toho, abyste na nás navázali, tak jste vše překonali a zničili,“ ryčel vzteky Kolovratník.

„Dnes jsme v chaosu, nic nefunguje a úředníci chtějí odejít. Místo omluvy lžete a házíte vinu na jiné. Sprosťáku!“ neudržel se Kolovratník.

Drzý sprosťáku. Okamžitě se omluvte.



?? hnutí ANO odevzdalo v červenci 2021 hotovou rekodifikaci stavebního práva.

?? zákon 283/2021, hlasovalo pro něj 106 poslanců a vyhrál soutěž “Zákon roku”.

??nastavili jsme dva roky odklad, vše se mohlo v klidu připravit a rozjet od… — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) August 20, 2024

Ovšem i podpora vládních kolegů, o které mluvil ministr ve svém videu, uvadá. Dala to najevo předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Průběh digitalizace stavebního řízení vzbuzuje vážné obavy. TOP 09 vyvolá jednání koalice, kde očekáváme od ministra Bartoše konkrétní řešení a jasný harmonogram. Situace vyžaduje urychlené řešení v zájmu občanů, efektivní státní správy a podpory stavebního rozvoje,“ uvedla Pekarová Adamová na síti X.

Průběh digitalizace stavebního řízení vzbuzuje vážné obavy. TOP 09 vyvolá jednání koalice, kde očekáváme od ministra Bartoše konkrétní řešení a jasný harmonogram.



Situace vyžaduje urychlené řešení v zájmu občanů, efektivní státní správy a podpory stavebního rozvoje. pic.twitter.com/eXzRRJgDxd — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 20, 2024

Psali jsme: Ministr Bartoš: Uspořádali jsme setkání s knihovníky. K digitální gramotnosti „Ubožáci. Co váš Válek?“ Pekarová se pochlubila, jak chce řešit Bartoše. Narazila „Běž domů, Ivane.“ Chvilkaři proti Bartošovi? Nacher se nachytal. Jdou k Rusům Mašek (ANO): Piráti si na tom kolektivně jako svazáci mastí kapsy