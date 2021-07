„Dvacetišestiletý Klára, bisexuální lesba, oslovovat v mužském rodě.“ Na webu Prague Pride. Když to viděl Nacher...

reklama

„Omlouvám se, ale tady jsem se už ztratil na první i druhé přečtení…“ poznamenal k danému tweetu Nacher.

„Nikdo tomu nerozumí, ale přijde mně, že poslední dobou různým úchylkám a sexuálním anomáliím věnujete hodně času. Náhoda? Nemyslím si,“ zareagoval následně jeden z diskutujících.

„Reaguji na dění, to říkejte těm, kteří ty situace generují,“ odvětil Nacher.

„No asi bych se na ně vykašlal, jsou důležitější témata. Když Vás mám na telefonu, můžu se zeptat, kdo si myslíte, že nahradí Babiše v čele, jestli ANO skončí v opozici? Řekl, že opoziční práci by nedělal,“ píše další diskutující.

„Proč vykašlal? Na to se právě hraje – nejprve jde o extrém, pak o minoritní situace, poté nastupuje argument o důležitějších problémech a pak to bude norma, a ostatní budou zpátečničtí a radikální. Jinak na váš dotaz odpovím, až to nastane, zatím je tři měsíce před volbami, v klidu,“ dodal Nacher.

V textu na stránkách Festival.PraguePride.com se píše právě o dvacetišestiletém Kaiovi, jenž se považuje za nebinární lesbu. Když mu bylo třináct let, poprvé se zamiloval do dívky.

„V tu dobu jsem ještě nevěděl, jestli jsem lesba, nebo ne. Prostě jsem to bral tak, jak to je. Řekl jsem jí to a byla s tím v pohodě. Protože ale nebyla na holky, chodit jsme spolu nezačali,“ uvádí Kai, že v té době se svěřil i své mámě. To, že se mu líbí holky, pak pokračovalo.

Na vysoké škole se Kai vyoutoval jako bisexuální, ale za pár let se utvrdil v tom, že vztahy s muži nejsou pro něj to pravé. Našel si tak přítelkyni, s níž je doteď. To rodiče přijali, s jeho nebinaritou to však bylo složitější.

K oslovování Kaie v mužském rodě byli jeho rodiče velmi skeptičtí. „Říkali mi, že je to jen nějaká psychóza, že to není pravda a že jsem ovlivněný sociálními médii. Tehdy tomu nepomohl ani psycholog, který mi řekl, že moje pocity jsou spojeny s mou nemocí,“ uvedl Kai.

S přijetím sama sebe následně Kaiovi pomohla psychoterapeutka. Ta mu potvrdila, že pocity, které má, jsou naprosto normální. Coming out se tedy Kai rozhodl udělat i před svou přítelkyní.

