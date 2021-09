„EU zradila.“ Babiše objal, ale jinak Orbán zuřil. To nikdo nenapsal

reklama

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 1% Nevadí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1887 lidí

Doplnil, že plot není nějak extrémně sofistikovaný, ale je pečlivě hlídaný. „My střežíme hranice pomocí 4500 lidí. Je to jedna z nejvyšších položek v rozpočtu v rámci policie,“ řekl Orbán a dodal, že Evropská unie na tuto částku vůbec nepřispívá. „Nedali nám peníze ani na plot, ani na lidskou sílu, která to tady hlídá,“ pravil. Podle něho není problém v tom, že by EU neměla na obranu sílu, ale schází jí vůle.

Orbán také odhaduje, že zanedlouho zesílí migrační tlak z Tálibánem ovládaného Afghánistánu. „Říkal jsem panu premiérovi, že za chvilku tady budeme mít Afghánce, do dnešního dne jsme zachytili asi 300 ilegálních běženců a nejčastěji to jsou Afghánci. Takže toto je hranice, kde se budou snažit proniknout lidé, kteří budou opouštět Afghánistán,“ míní maďarský premiér. Vyslovil také myšlenku, že plot by se ve skutečnosti měl nacházet mnohem jižněji, a to na srbských hranicích, protože podle něho by Srbsko mělo už být v EU, a že není, to je prý vina bruselských byrokratů.

Psali jsme: Orbán poděkoval Čechům. V4 jako síla. S Babišem obhlédli ochranu hranic před migrací

Podle maďarských médií použil Viktor Orbán vůči Bruselu mnohem silnější výrazy. Jak píše server Infostart, Viktor Orbán prohlásil, že „Brusel zrazuje Maďarsko a lidi v Evropě“.

Dle serveru Hungary Today označil Orbán Brusel za slabý článek ochrany maďarských hranic, protože údajně prosazuje, aby země EU afghánské migranty přijaly, což je dle Orbána zrada. A zatímco bezpečí v unijním vnitrozemí chrání tisíce lidí, „Brusel zrazuje Maďarsko a Evropany“, prohlásil Orbán a dodal, že Maďarsko chrání celý kontinent. Doufá, že plány Bruselu na přijetí afghánských migrantů se podaří zastavit.

Fotogalerie: - Zeman u Orbána

Orbán také varoval před tím, co by se dělo, kdyby plot postaven nebyl: „Množství trestných činů spáchaných by bylo mnohonásobné, ženy a dívky v Německu by se cítily méně bezpečně, než se cítí dnes. Stále by trvala vlna příchodů. To, o čem mluvíme, není minulost, ale je to přítomnost. Protože pokud bychom neřekli stop tomuto procesu, znovu a znovu by pokračoval. Pokud bychom tento plot dnes demontovali, tak zítra by sem přišlo deset tisíc lidí. Příští týden sto tisíc. A za měsíc milion. A znovu a znovu dál. Protože chtějí přijít všichni. Migranti nejsou uprchlíci. Oni chtějí lepší život, potom by přijeli i z Afriky, pokud by Evropa nestřežila své hranice, tak by se sem jednoduše nastěhovala celá Afrika. Je to z lidského hlediska zcela pochopitelné, oni zapnou ty přístroje, které i vy máte v rukou, a přesně vědí, jaký je život v Praze. A v Budapešti, Berlíně a Mnichově.“ Pokud má být poskytnuta nějaká pomoc, tak dle maďarského premiéra se tak má stát na místě a nikoliv tím způsobem, že se problémy budou přenášet do Maďarska, Česka a do Evropy obecně.

Poděkoval také Česku: „Chtěl bych poděkovat českému lidu, protože když jsme byli v největších nesnázích, tak jsme dostali mnoho vojáků ze států V4 a také z České republiky, a bylo to pro nás velikou pomocí. Politická podpora byla velice důležitá, ale také ta fyzická.“

Foto PL, Radim Panenka

Psali jsme: Babiš pro PL: Žádná dohoda s EU! Vměšují se, i Jourová. Jsme svobodná země Orbán to schytá. Pirátský LGBT aktivista chystá akci, až v Praze dojde k setkání s Babišem Blokují peníze kvůli gayům. Orbán Bruselu: Jsme silní, čekejte vzdor Je to pravda? Orbán by měl těsně před volbami přijet podpořit Babiše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.