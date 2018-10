„Ekonomičtí zm*di.“ K Zemanovu výroku se vyjádřili dokonce už i experti na marketing

„Všechno, co pan prezident říká, jsou promyšlené signály. Miloš Zeman to neříká jen tak, ale s cílem zaujmout veřejnost, šokovat ji, a to za jakoukoliv cenu. Ze souslednosti jeho výroků a jednání a logiky, s níž se opakují, lze jednoznačně usuzovat, že se jedná o komunikační strategii,“ tvrdí vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK Denisa Hejlová.

