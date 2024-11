„Elonovi je jedno, co si o něm lidi myslí. A to se Trumpovi líbí.“ Musk je jediný, koho prezident bere

Miliardář Elon Musk a zvolený prezident Donald Trump k sobě podle všeho mají hodně blízko. „Elon je pravděpodobně jediným dalším mužem na světě, který se může doopravdy ztotožnit s prezidentem Trumpem,“ zaznělo z Trumpova okolí podle serveru Politico. Někteří Trumpovi spolupracovníci už si začínají stěžovat, že Musk má až příliš mnoho Trumpovy pozornosti. Zdá se, že Trump se Muska nemůže nabažit.

Dokládají to i záběry zpravodajské stanice CNN, která zachytila zvoleného prezidenta Trumpa, jak doprovází Muska do Texasu, aby se společně podívali na start další rakety SpaceX.

President Trump has arrived to watch the SpaceX launch with @elonmusk! ?? pic.twitter.com/D5awPUUQTC — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 19, 2024

To the Moon and beyond! https://t.co/S1N8Hwu1fd — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024

Musk dosud obhajoval všechny Trumpovy nominace do příští vlády a jasně se za Trumpa postavil i v dalších krocích.

Server Politico však také upozornil, že i Muskův vliv na Trumpa má své limity. Poté, co se potvrdilo, že dosud opoziční republikáni budou držet většinu hlasů ve stohlavém Senátu, což je horní komora amerického Kongresu, Musk prosazoval na pozici předsedy horní komory senátora Ricka Scotta. Jenže nakonec se šéfem senátní většiny stane někdo jiný – senátor John Thune.

Na své sociální síti X Musk také prosazoval na ministra financí ve druhé vládě Donalda Trumpa Howarda Lutnicka. Ale Trump se nakonec rozhodl jinak. Z miliardáře Lutnicka neudělal ministra financí, nýbrž ministra obchodu. V tuto chvíli se ale podle serveru Politico zdá, že se Trump do Muska bezmála zamiloval. Označil ho za génia a zvažuje jeho nápady. Musk je prý schopen klást nové a nové otázky a předkládat nová řešení, což se podle serveru Politico líbí nejen Trumpovi, ale také jeho rodině.

Donald Trump with Elon Musk to watch the Starship Flight 6 Launch. pic.twitter.com/DOwbPM04Vw — DogeDesigner (@cb_doge) November 19, 2024

Musk, který si v tuto chvíli říká Trumpův „první kamarád“, byl obzvláště uchvácen procesem ustavování nové administrativy. Takřka jako vědec prý sleduje, do jaké míry se ve druhé vládě Donalda Trumpa odrazí myšlenky MAGA hnutí. Název vychází z Trumpova sloganu Make America Great Again, čili Učiňme Ameriku znovu skvělou.

V noci po volbách se Musk a jeho malý syn jménem X na Trumpovu výzvu připojili k rodinné fotografii a Trumpova vnučka v následujících dnech prohlásila, že Musk dosáhl „statusu strýčka“.

„Elonovi, stejně jako prezidentu Trumpovi, je úplně jedno, co si o něm lidé myslí, a prezident Trump to považuje za osvěžující,“ řekl člověk, který v poslední době sledoval jeho a Muskovu interakci. „Elon je pravděpodobně jediný člověk na světě, který se s prezidentem Trumpem dokáže skutečně ztotožnit.“

Muska prý fascinuje, že může z první řady sledovat, jak probíhá předávání moci v USA a podílet se na řešení věcí, které považuje za důležité.

Spojenci i kritici bedlivě sledují, jakým směrem se toto přátelství bude ubírat, vzhledem k tomu, že má obrovské důsledky.

„Je to kamarádství,“ řekl jeden z členů týmu v Mar-a-Lago, v Trumpově rezidenci, který byl svědkem interakcí Trumpa a Muska, „a oni si to užívají.“

