„Estébácké pra*e“. Na oficiální stránce ODS. Staří pravičáci se propadají hanbou

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se podle svých slov stydí za to, co se z ODS stalo. Důvodem byl sdílený vzkaz na oficiálním profilu ODS, kde bylo uvedeno, že se konečně nemusíme stydět za estébácké prase v čele vlády. V diskusi se pak k Petrovovým slovům připojila i někdejší členka ODS, exposlankyně Kateřina Dostálová.

„Děkujeme za vaše zprávy a za podporu. Jen díky vám má Česká republika konečně premiéra, za kterého se nemusíme stydět,“ uvádí ODS na svém sociálním profilu a sdílí vzkaz jednoho z uživatelů: „Super. Díky za normálního premiéra. Konečně se nemusíme stydět za to estébácké prase.“

A právě to zaujalo Vadima Petrova. „Bohužel to není fejk. Opravdu se stydím za to, co se z ODS stalo. Tenhle způsob vlastni prezentace je za hranou konzervativní pravicové politické síly. Věřím, že kdyby Petr Fiala měl pod dohledem, co jeho lidé dělají, že by takový post nepustil. Horší zpráva o ODS než samotný post je nutně závěr, že pokud není schopen řídit svůj marketing, že není schopen řídit ani vládu,“ poznamenal Petrov na facebookovém profilu.

„Teď jsem opravdu dostal strach, že se na podzim řítíme do průšvihu, který nás zastihne s premiérem, který není schopen uřídit ani svůj stranický sekretariát. Může tady někdo z ODS vystoupit a říct, že toto je v pořádku a odpovídá normě současné komunikace ODS?“ zeptal se.

„Taky často nevěřím svým očím a ano, jak hluboko jste klesli. Já si to vysvětluji tím, že v tom oddělení sedí mladí študáci na brigádě, co se denně sjíždí na sítích a přijde jim ten styl normální. Vůbec si neuvědomují, jakou zastupují stranu, a evidentně jim to nikdo neřekl. Když reagují na příspěvky, tak je vidět, že o politice a aktuálním dění neví vůbec nic. Ty chvalozpěvy, co tam lepí, jsou tak trapné. A hlavně rozumí a spojuje je jediné, nenávist k Babišovi. Je to zoufale málo,“ poznamenala následně v diskusi exposlankyně za ODS Kateřina Dostálová.

„To je to, co mě děsí. Že to nechali na nějakých píáristech, kteří jim spravují sociální sítě, a vůbec vedení ODS nevnímá, že jim kazí jméno, které má pro spoustu lidí stále ještě hodnotu. Když si vzpomenu...Fiala s dýmkou, s knihou, opékajicí buřty v obleku, procházka po vinici v kravatě.... a teď tohle. Jak jsem napsal... nikdo to zjevně neřídí... a ani nereflektuje... mají moc, a tak značku ODS neřeší...“ odvětil Petrov.

„Ano, a ve světle toho musím říct, že se úplně děsím, co všechno je tento tandem schopen ještě napáchat. Nejvíc se bojím, že když se nechal jak pucflek dořvat řadovým EP poslancem a ani neblafnout, že přijdeme o právo veta. Mu fakt asi stačí ty líbačky s Uršulou a prázdné proklamace, a prodá nás za deset stupňů ke zlaté jen to fikne. Vážně mám strach,“ zmínila pak také Dostálová.

„Já bohužel pořád nevidím, že by se formovala nějaká opozice. Z druhé strany jsou to jen výkřiky a Babišova road show je jen marketing – kampaň, ale není to opoziční systémová práce. Takže to má Fiala dobrý,“ dodal Petrov.

„V jedné věci ti budu oponovat. Překvapili mě tím, že postavili stínovou vládu. Na to Fiala kašlal. U ANO to vypadá, že se z hnutí stává strana. Vidím to i na tiskovkách a mají už i víc lidí, co je vidět. Pochopili, jak funguje sněmovna. Zatím je to málo, ale mají čas. Tuhle vládu může svrhnout jenom příklad zvenku, kde už to dost vře,“ řekla Dostálová.

„.... vyčítám jim, jako stínové vládě, že nemají výstupy... Fiala zmobilizoval opozici, dal jí program... a budoucnost. Babiš by měl začít jednat s Okamurou, s Rajchlem... s alternativní politickou scénou... ne nutně s nějakým výsledkem.... ale musí být vidět, že se tady někdo pokouší dát dohromady náhradu, až se 5K zhroutí...“ zakončil diskusi Petrov.

