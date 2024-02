„Extrémisti.“ Gay rozzuřil progresivisty na sociálních sítích, mluví o „dětech na zakázku“

reklama

Český podnikatel a politik Martin Hausenblas a jeho partner Alex se stali tatínky. Doma se radují ze syna Maela, kterého jim odnosila náhradní maminka ze Spojených států amerických a vajíčko dodala vzdělaná běloška se slovenskými kořeny. Náhradní matkou z etických důvodů nesmí být samotná dárkyně vajíček, protože náhradní matka nesmí mít s miminkem společné geny. O tom, jak konkrétně výběr miminka probíhal, se podnikatel více rozpovídal v rozhovoru pro iDnes.cz.

Na kolik miminko vyšlo, přesně Hausenblas neuvedl. Pro dítě ale člověk udělá všechno, dodal.

„Jakákoli forma asistované reprodukce s sebou nese náklady. Někdo využije dárce spermatu, někdo dárkyni vajíček, někdo oplodnění in vitro, někdo potřebuje náhradní maminku. My jsme potřebovali skoro všechno, co věda dokáže. K tomu cestování, pojištění…,“ vysvětloval podnikatel.

On i jeho partner Alex si přejí, aby malý Maelek měl co nejdříve sourozence.

Surogátní mateřství je situace, kdy je embryo biologických rodičů implantováno do dělohy náhradní matky. Žena, která dítě odnosí, je tzv. náhradní matkou a přijímá do svého těla uměle oplodněné vajíčko jiné ženy s tím, že jej po porodu odevzdá jeho genetickým rodičům.

Proti surogátnímu mateřství se vyslovil konzervativní gay Antonín Vavruška, který je znám pro své výhrady proti LGBTQ+ hnutí. Dříve se třeba nechal slyšet, že „LGBT aktivismus je horší než komunismus“, a při příležitosti Prague Pride prohlásil, že „normální homosexuál se nepromenáduje v latexových kostýmech zvířat“.

Surogátní manželství označil za „nepřijatelnou a odpornou praktiku“. „Jde o čistou podobu zla. Nejlepší argument pro zákaz,“ napsal k fotografii podnikatele Hausenblase s partnerem Alexem a pořízeným dítětem. „A už takto vyrobeným dětem přeju jen to nejlepší.“

Bez vulgarit, protože to si ten malej chudák vůbec nezaslouží, a bez nějakých hnusných žvástů o „nové sexuální hračce“ si pojďme říct, že je ta praktika nepřijatelná a odporná a že jde o čistou podobu zla.



Hauseblas s partnerem si „koupili miminko asi jako psa“, shrnul situaci Vavruška.

Dítě není ani pes, ani potkan ze zverimexu. Někteří si to podle Vavrušky evidentně neuvědomují. „Hele, co jste to – vy, těch pár šílených extremistů vyskytujících se snad jen na sociálních sítích – za zrůdy, pokud si nejste ani schopní uvědomit, že dítě není potkan ze zverimexu nebo pytlík rohlíků, se kterým se dá jen tak obchodovat? Pokud nechápete, že má své zájmy, svá práva?“

Zdůraznil, že i děti jsou lidé a je třeba dbát na jejich práva a zájmy, děti nejsou komoditou. „Přístup k člověku jako ke zboží je fašismus jak vyšitej. Obhajujete a propagujete obchod s bílým masem jako vyšitej. A to je totální obludnost a sobeckost, nehledě na počet vrstev toho absurdního odpudivýho rádoby ‚pokrokovýho a k dětem láskyplnýho‘ balastu, kterej kolem toho plácáte. Hnus,“ pohoršoval se na sociální síti X. „Děti jsou lidi. To, že nemluví a nemůžou vám to říct samy, na tom nic nemění. Na vás nic lidského není, pokud to nerespektujete.“

Následně se ohradil proti příspěvku na síti X, kde se uživatel ptá na hypotetickou situaci při výběru rodičů. K dispozici dal dvě rodiny. První je heterosexuální „tradiční rodina v podobě matky se základkou a otcem alkoholika žijících na/pod hranicí chudoby v hnusném bytě v ghettu v Mostě“ a druhou možností je homosexuální pár Hausenblas a partner Alex.

„To je dost sugestivní, ne? Průměrná hetero rodina jsou alkoholici z Mostu a průměrná gay ‚rodina‘ je vždycky boží? Nemůžeme dojít k pravdě, když už zpočátku vycházíme z tak nesmyslný premisy. Co myslíte?“ ozval se Vavruška.

V České republice občanský zákoník surogátní mateřství neupravuje. Tento proces zde tak není zakázán, ale pro jeho výkon nejsou stanovena žádná specifická pravidla. Ve Spojených státech amerických se právní úprava surogátního mateřství liší v jednotlivých státech. Tato praxe je zakázána třeba v Německu, Španělsku či Itálii.

Poslankyně Eva Decroix z ODS minulý týden pro Deník N uvedla, že pracovní skupina, kterou iniciovalo Ministerstvo spravedlnosti na pokyn vlády, aby vznikl návrh zákona o surogátním manželství, se dohodla, že návrh zákona půjde cestou regulace.

Surogátní manželství by podle Decroix mělo být vnímáno až jako ultimátní možnost pro ty, kterým se žádným jiným způsobem nedaří mít dítě, a nejedná se tak o snahu zavádět obchodování s dětmi. „Je to férové přiznání toho, že moderní medicína nabízí možnosti a lidé, kteří opravdu touží po dítěti, využijí všech cest. A buď to budou cesty regulované, nebo to bude probíhat v šedé zóně,“ uvedla poslankyně s tím, že tato možnost by však měla být jen pro heterosexuální páry.

Podnikatel Hausenblas je toho názoru, že by se zákonodárci měli zaměřit na to, aby děti mohly snadněji získat rodiče, a i děti z dětských domovů měly možnost být osvojeny homosexuálními páry. Výchova heterosexuálními a homosexuálními páry je podle jeho slov „zcela srovnatelná“.

„Výsledkem bude více šťastných dětí i rodičů. V ČR se toto týká 400 000 lidí, a to vůbec není málo,“ napsal u fotky s partnerem Alexem a dítětem.

