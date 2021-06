„Fanatik zelený, promigrantský.“ Babiš se oklepal a nakopl Brusel

reklama

Andrej Babiš rezoluci považuje za zasahování Evropského parlamentu do záležitostí Česka a snahu ovlivnit sněmovní volby. „Evropský parlament je instituce, která stojí evropské daňové poplatníky 50 miliard ročně, sedí na třech místech, je velice efektivní. A přijal rezoluci, která nemá vliv na nic,“ uvedl Babiš.

„Je to jenom politický boj naší opozice, to znamená naše opozice prostřednictvím svých europoslanců dělá politiku proti Babišovi. Takže je to jenom politická záležitost, blíží se volby, tady opozice se samozřejmě musí sdružovat, aby porazila Babiše, máme tady Pirátostan a Spolu, nebo jak se to jmenuje, takže to pokračuje v Evropě a oni to tam organizují a v podstatě je to nesmysl, protože tady byl zaveden zákon proti Babišovi. Lex Babiš. Jediný Babiš nemůže vlastnit firmu, poslanci můžou, senátoři můžou, radní můžou. A já jsem na základě toho zákona vložil firmu do svěřenských fondů, na kterou nemám vliv a to nevylučuje to, že můžu být majitel,“ okomentoval to Babiš.

„Takže tady je věc, kterou plno lidí nechápe, že můžu být majitel a zároveň, když jsem to dal do svěřenských fondů, nemám na tu firmu vliv, nesedím tam, nemůžu jít na valnou hromadu. Je to politika, která přichází z Evropy. Samozřejmě, nečetl jsem to usnesení, ale pokud jsou stejného charakteru jak minule, že napadají české státní instituce, justici, tak to považuji za skandální,“ řekl Babiš.

„Oni nebudou určovat pravidla v České republice. V České republice rozhodnou občané ve volbách a bude rozhodovat Parlament a vláda a ne nějaký fanatický, promigrantský zelený poslanec Evropského parlamentu, určitě ne. Je to zase jenom taková deklarace, která nebude mít vliv na nic. A pokud tam skutečně je konkrétně něco proti našim institucím, tak určitě příslušní ministři budou reagovat a vláda se k tomu nějakým způsobem postaví,“ zakončil.

Vondra pro, Zahradil se zdržel

Usnesení podpořila drtivá většina europoslanců z nejsilnějších skupin evropských lidovců a socialistů včetně jejich českých členů. Pro byly také téměř tři desítky zákonodárců ze skupiny liberálů, do níž v EP patří i Babišovi poslanci. Jednomyslně pro rezoluci hlasoval klub evropských Zelených včetně tří českých pirátských europoslanců.

Pro byla i značná část konzervativců, mezi něž se řadí čeští občanští demokraté. Ti ovšem nehlasovali jednotně – zatímco Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová návrh podpořili, Jan Zahradil a Evžen Tošenovský se zdrželi hlasování. Podobně učinila i jediná komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, jejíž levicová frakce byla jinak takřka jednomyslně pro rezoluci.

Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů. Dnes premiér uvedl, že je rezoluce zasahováním do vnitřních věcí Česka a poslanci se snaží ovlivnit říjnové sněmovní volby v zemi.

Hohlmeierová ukazuje na systémové nedostatky

Europoslanci v usnesení mimo jiné vyzývají české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, míní evropští zákonodárci. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k „vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur“.

Babiše poslanci vyzývají, aby střet zájmů vyřešil tím, že se buď vzdá funkce, nebo zpřetrhá veškeré vazby na Agrofert.

Evropská komise by zase podle poslanců neměla váhat s využitím nového pravidla umožňujícího zastavit přísun dotací v případě porušování principů právního státu. Poslanci také chtějí, aby se stejná pravidla pro konflikt zájmů týkala vedle strukturálních fondů také přímých zemědělských dotací. Agrofert patří k jejich největším příjemcům a jejich audit v ČR komise zatím neukončila.

„Všechny důkazy, které máme k dispozici, poukazují na závažné systémové nedostatky v České republice, které je potřeba naléhavě řešit. Očekáváme, že komise přijme jasná opatření jak k nápravě následků minulých případů, tak k tomu, aby se zabránilo, že budoucí čeští ministři nebo předsedové vlád budou ovlivňovat přidělování finančních prostředků EU ve prospěch společností, které patří jejich rodinným příslušníkům nebo jim samotným,“ uvedla k přijatému textu jeho hlavní autorka, německá předsedkyně kontrolního výboru EP Monika Hohlmeierová.

