„Feri šuk*l. Feri je úchyl!“ Budějovice zažily chvilkaře. Chvilkaři velkou legraci

reklama

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 4% Nevrátí 68% Nevím / Je mi to jedno 28% hlasovalo: 4976 lidí

Demise Benešové nebo demonstrace na Albertově

„Demise Marie Benešové, a vláda, která v tuto chvíli nepožívá důvěry občanů České republiky, nesmí jmenovat nového nejvyššího státního zástupce. Podle služebního zákona v případě rezignace nastupuje jeho první náměstek a přebírá po něm veškeré funkce nebo pravomoci a měl by až do voleb řídit Nejvyšší státní zastupitelství. Vláda nemá právo jmenovat nového nejvyššího státního zástupce,“ řekl na akci, které se zúčastnilo několik desítek lidí, jeden z pořadatelů Tomáš Kuboušek a oznámil:

„V případě, že naše požadavky nebudou naplněny, Milion chvilek již avizoval další setkání, další demonstraci. Tentokrát se uskuteční na Albertově a bude to 1. 6. Takže tímto bych vás chtěl pozvat všechny na 1. 6. do Prahy. Věřím, že se nás tam sejde poměrně zásadní množství.“

Tomáš Kuboušek se už předtím o důvodech, proč se na českobudějovické akci sejít, rozepsal na svém facebooku. Jako důvod organizace českobudějovické akce uvedl:

„Proti zásahům do justice, proti vládě, která vládne pro sebe, pro to, aby naše země se konečně dívala do budoucna a nechala ty kamenné koule agentů StB a komunistického lokajství někde v minulosti. Je třeba ukázat, že nám na demokracii, vládě práva, toleranci a slušnosti v naší zemi záleží.“

Hned začátek protestní akce narušil muž, který přiběhl mezi účastníky shromáždění. „Feri šuk*l. Šuk*l je. Feri je úchyl!“ pokřikoval a pobíhal mezi účastníky shromáždění. Reagoval tak zřejmě na „sexuální aféru“ Dominika Feriho z TOP 09.

„Hoďte na něj síť!“ zaznělo z hloučku účastníků akce. Z některých míst se ozval i veselý smích. Z improvizovaného jeviště se pak nevítanou návštěvu snažil „překřičet“ jeden z „přednášejících“. Nakonec se vykřikujícího muže podařilo odehnat stranou a pokračovat v tom, proč se protestní akce konala.

Ostuda nejen Rady ČT, ale i jejích volitelů. Petice i za novináře Prataseviče

Během akce bylo možné podepsat otevřený dopis týkající se volby do Rady ČT i petici za propuštění běloruského novináře Ramana Prataseviče.

Otevřený dopis našim zákonodárcům ohledně Rady ČT přečetl lidem na náměstí další z organizátorů českobudějovické akce. Pisatelé v dopise mimo jiné uvádějí, že jsou znepokojeni situací v Radě ČT. „Z vyjádření vybraných kandidátů před volebním výborem i z jejich životopisů lze očekávat, že posílí hlasovací většinu v Radě, která usiluje o odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a o likvidaci kritických pořadů – Otázky Václava Moravce, Reportéři ČT, 168 hodin a dalších,“ píší například.

Píší také o „otřesné úrovni komunikace uvnitř Rady ČT, permanentních skandálech, které dělají ostudu nejen Radě, ale také jejím volitelům“. Zmiňují i radní Hanu Lipovskou.

„Pokud si skutečně přejete uprostřed předvolební kampaně odvolat ředitele nejvlivnějšího média v zemi a provést další radikální zásahy do vysílání ČT. Udělejte to. Prosím ale otevřeně a s plnou politickou zodpovědností. Nikoliv skrytě prostřednictvím formálně nezávislé Rady. My však věříme, že považujete nezávislost veřejnoprávních médií za nedotknutelnou součást demokratického zřízení naší republiky. Proto vás žádáme, abyste volbu nových členů do Rady ČT odložili za horizont parlamentních voleb. Žádáme, abyste odvolali z Rady ČT členy, kteří tam byli vybráni v rozporu se zákonem o ČT, a odvolali také ty, kteří zákon porušují svým působením v Radě,“ vzkazují autoři dopisu.

Psali jsme: Bude Arenberger platit odškodnění ze svého? Právník Koudelka vytáhl paragrafy, které to umožňují Vítová (ANS): Aliance národních sil a Národní demokracie podepsaly dohodu o spolupráci Volný ve sněmovně řeční už tři hodiny v kuse. K pultu si přinesl židličku, roušku opět nemá Elfmark (Piráti): Komise nemá ambici nahradit policii ani komplikovat její práci

Vzkaz od Jana Tuny: Není normální, že nám vládnou agenti StB

Jelikož se novinář, moderátor a publicista Jan Tuna nemohl na akci do Českých Budějovic osobně dostavit, poslal alespoň vzkaz, který zde byl také odcitován.

„To, co se děje v naší zemi posledních několik let, není normální. Ačkoliv si na to bohužel mnozí z nás postupně zvykají a mávají nad tím rukou. Není normální, že v naší zemi vládnou trestně stíhaní lidé, kteří si přivlastňují a zneužívají peníze daňových poplatníků České republiky a celé EU.

Není normální, že nám vládnou agenti komunistické tajné policie StB. Není normální, že nám vládnou lidé, kteří otevřeně poškozují zájmy naší země a občanů ve prospěch cizích totalitárních mocností. Říká se tomu velezrada či vlastizrada,“ napsal Jan Tuna a z davu se po přečtení těchto slov ozvalo souhlasné: „Hanba!“

Podle Tuny se s těmito věcmi nesmíme smiřovat, považovat je za normální a zavírat nad tím oči.

„Nesmíme se nechat uspat do nezájmu, nebo pak budou dál kastrována dříve nezávislá média, státní zastupitelství, orgány státní moci, justice. Všichni, kteří budou bránit svobodu. Naprosto zbytečně budou umírat tisíce lidí, protože důležitější než životy naše a našich blízkých je pro takové lidi pár procent v krajských volbách. Podívejme se kousek vedle sebe. Do Běloruska. To, co se odehrálo o víkendu, by mělo být mementem pro nás všechny. A my všichni bychom měli dát nahlas najevo svůj nesouhlas a podporu všem demokratickým silám,“ uvedl dál Tuna a účastníkům akce ve svém dopise ještě vzkázal:

„Svoboda se velmi složitě a dlouho získává. A velmi rychle a nenápadně se o ni přichází. A není zadarmo. Proto prosím dělejme každý z nás to, nač máme sílu.“

Necouvneme v Budějovicích. Foto: David Hora

Slušnost zvítězí, a darebáci zalezou. A slova o vakcíně…

Na akci pak vystoupil například i bývalý rektor Jihočeské univerzity a nynější ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer. Na začátku uvedl, že ho těší, v jakém počtu se zde lidé sešli.

„Před lety, kdy jsme se tady začali scházet, jsme si jistě nikdo z nás nedokázali představit ani v nejbujnější fantazii, jak hluboko klesne morálka naší politiky, našich politiků. Kam až se dostaneme. Že skutečně lež získá navrch proti tomu, čemu my tady všichni věříme. Ale my také věříme, že to není stav trvalý. Stále čekáme na tu katarzi. Říkáme – tak tohleto už je ten poslední hřebíček, a teď už se odrazíme. A ono stále ne,“ řekl Grubhoffer s tím, že druhý den přijde něco ještě mnohem absurdnějšího, horšího, co lidé musí opět strávit.

Uvedl ale také, že je nenapravitelný optimista. „Věřím v lidi, věřím v lidskou sílu, v lidský potenciál, v lidský rozum. A věřím hlavně v mladou generaci. Uvědomuji si, jak se rozchází politická realita v naší zemi s tou realitou životní, kterou vytváří právě mladá generace. A to mě naplňuje právě tím optimismem,“ dodal s tím, že věří v dobrý konec.

Promluvil i o blížících se volbách. „Říkáme si znovu a znovu, co ještě víc a hůř se musí stát, aby příznivci těch pseudodemokratických stran a hnutí, které to takzvaně vyřeší za nás, aby v těch následujících volbách skutečně dosáhli debaklu a prohráli ostudným způsobem. Dělejme pro to maximum, dělejme pro to všechno,“ apeloval. Dodal, že doufá, že slušnost skutečně zvítězí, a darebáci zalezou.

Promluvil i jako virolog. „Myslím, že teď máme důvod k jakémusi mírnému optimismu, pokud jde pandemii čínského koronaviru Sars-cov-2. A že to jistě nesmíme pokazit. Pevně doufám, že všichni z nás tak, jak jsme tady, už ze solidarity, nejenom z ochrany svého vlastního zdraví, půjdeme si pro tu vakcínu. Protože to je cesta k tomu, abychom měli klidné léto a také klidný podzim.“

Na závěr pak vzkázal: „Dejme všechno úsilí do toho, abychom konečně dokázali porazit Babiše a jeho proradné společníky.“

Protest v Českých Budějovicích. Foto: David Hora

Psali jsme: Nemocnice Havlíčkův Brod: U novorozenců zjišťujeme vážné dědičné onemocnění Kott (ANO): Přece na obcích a na městech sedí gramotní lidé Apolena Rychlíková promluvila, jak vznikla aféra „čuně Feri“. Jedna slečna prý napsala na Twitter... Podrží komunisté vládu? První hlasy z regionů jsou pro

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.