„Fiala to zase neuhlídal, jména ani prachy…“ Za vším je Mikuláš Minář. Věci na pozadí se daly do pohybu, akorát o tom v ODS nikomu neřekli

Jestli v Praze existuje nějaké neviditelné spojení, je to parta kolem lidoveckého poslance Čižinského a někdejší tváře Milionu chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře. Na pozadí vlivů, jak se dlouhodobě hovoří v kuloárech, mají stát podnikatelé Dobrovský a Pudil. Málo známé tváře i jména se prý rozhodly, že by mohly změnit politické poměry. K tomu se ještě dostaneme.

reklama

Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 91% Petr Fiala 1% Ivan Bartoš 3% Někdo jiný 5% hlasovalo: 5376 lidí

„ODS společně se svými partnery získala 114 mandátů a 411 825 hlasů. Získali jsme o 50 procent víc mandátů a o 72 procent víc hlasů. Změna byla odstartována. Velmi si vážíme vaší velké důvěry. Nezklameme ji,“ uvedl Petr Fiala, papírový předseda ODS. Jeho vliv se podle informací ParlamentníchListů.cz zachoval.

„Jestli někdo rozhoduje o důležitých věcech takříkajíc za oponou, pak je to trio Blažek, Stanjura, Kuba. Fiala nemá ponětí, jak jsou tihle lidé šikovní, možná tuší, ale nikdy nepůjde do konfrontace. Problém je tudíž v tom, že neuhlídal Mináře a ten se utrhl s Pudilem nebo s kým a ODS a dalším to dost zavaří,“ řekl naší redakci významný člen strany.

MUDr. Martin Kuba ODS



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co přesně myslel? Ono je to ve finále jednoduché.

Ačkoli se možná změna poměrů, jak o nich hovoří pravicové partaje, údajně odehrála v řadě krajů, ty nemají pro chod vysoké politiky zásadní význam. Ten drtivá většina volených zastupitelů spatřuje pouze na půdě Poslanecké sněmovny. Pakliže má nyní demoblok s Piráty 68 hlasů, do nadpoloviční většiny schází 33. To je velmi vysoké číslo. Hnutí ANO sice přišlo o Středočeský kraj, ovšem porážka Jaroslavy Pokorné Jermanové nebyla v žádném případě tak drtivá, jak se tamní trio Michalik & Rakušan & Kupka domnívalo. Nelze proto očekávat ani úbytek hlasů z podstatného kraje v srdci republiky během sněmovních voleb.

Psali jsme: Jdu do toho, oznámil s konečnou platností Mikuláš Minář

Kámen úrazu je tak zakopán v případě dvou jiných „stran“. Jedné etablované, tedy SPD, a další vznikající – té Mikuláše Mináře.

„Přiznávám, že ani já jsem nechtěl do politiky. Myslel jsem, že to současné strany zvládnou a sám nebudu muset kvůli tomu měnit svoje plány. Nebyl jsem si ani jistý tím, že na to mám. Jsem mladý, vím to,“ uvedl minulý týden. „Ptal jsem se jich, jak složí vládu bez Babiše, protože ta čísla nevycházejí. Ani já, ani veřejnost neslyšíme nic jiného než to, že pravděpodobně vzniknou koalice. To je fajn, ale nestačí to,“ řekl Minář.

Jenomže nejen podle oslovených komentátorů je jeho role dvousečná. Ačkoli se Minář může pokusit sebrat hlasy hnutí ANO, jeho příznivci se prý nacházejí zejména na pravicovém spektru. To potvrzuje také náš vysoký zdroj z ODS.

Tomáš Czernin (TOP 09) na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii

„Samozřejmě. Minář se radil s Čižinským, radil se s topkaři, radil se s odéeskou, když někoho vzali na demonstrace. Přece je jasné, že když tam bude na pódiu tajtrlíkovat x předsedů x stran, tak nemůže dojít k tomu, že touto agitací přimějí voliče ANO, aby jim dali hlas, to nemá smysl. Podle mého je za vším ryzí byznysový kalkul lidí v pozadí. Tlačit a tlačit na pravici a snažit se získat pozice. Líp to teď číst neumím. Tím, že Mirek Kalousek vyklízí pole, Jirka Pospíšil je spíš na ozdobu a Petr Fiala je ryzí teoretik, chápu, že se někomu zalíbilo nalít novou krev do politiky. To ovšem ublíží všem. Lidovci nemají žádnou tvář, topka jakbysmet. ODS se snaží přinášet vize, ale jak vidíte, žádné masivní procento nepřibylo,“ uvádí dále.

Anketa Kdo je skutečným vítězem krajských voleb? ANO 95% ODS 1% Piráti 2% TOP 09, STAN a menší liberální strany 2% hlasovalo: 9021 lidí

Doplňme, že Mikuláš Minář z vedení Milionu chvilek odešel koncem září, v úterý ze spolku vystoupil. Jeho nástupce Benjamin Roll oznámil, že spolek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a jako taková nikdy nebude kandidovat ve volbách. Podle politologů by nová Minářova politická strana oslabila opozici. Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250 000 lidí.

„Navzdory koronaviru přišlo k volbám víc lidí než minule. A dali najevo, že už je vládní partaje nebaví,“ shrnul výsledky voleb Minář.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip zase lhal! Zase kličkuje! Bouře v KSČM: Info z minulosti vše mění Nekoukáte na ČT? Nebudete ji platit, zní návrh Tady ne a tady taky ne. Babiš spláče: Koalice bez ANO se množí Piráti ovládli romský Chanov. A předtím Drahoš, ale trochu divně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.