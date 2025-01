„Fialova největší ostuda.“ Vláda schválila nebezpečný zákon, varuje člen Rady ČT

Podle Pavla Matochy je schválení paragrafu 318a trestního zákoníku největší ostuda vlády Petra Fialy. „Největší ostuda a hanebnost vládní koalice je předvánoční schválení pendrekového zákona. Nový paragraf trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc je opsaný paragraf o podvracení republiky z komunistického trestního zákoníku,“ napsal Pavel Matocha a vysvětlil proč.

Matocha si myslí, že paragraf zavádí do české legislativy funkci soudruha prokurátora. „Je zcela ,gumový‘, neoprávněná činnost pro cizí moc může být prakticky cokoli, jak se rozhodne soudruh prokurátor. Nejednoznačnost vymezení tohoto trestného činu a související riziko zneužití toho paragrafu třeba vůči kritikům vlády kritizoval v připomínkovém řízení i Nejvyšší soud,“ připomněl Matocha. Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12566 lidí

Napadeno paragrafem může být i právo na soukromí. „Trestná má být již příprava na tento čin, policie při podezření na tento trestný čin bude moci nasazovat odposlechy a další zpravodajskou techniku prolamující soukromí,“ varoval Matocha.

Ve hře se pak objevují i takzvané dezinformace. „Pod tento trestný čin má spadat i šíření dezinformací, což je explicitní útok na svobodu slova a na nezávislost médií. Co jsou dezinformace není nikde jasně definováno a z covidových časů dobře známe, že to bývá i pravdivá informace, jen napsaná o tři měsíce dříve, než se smí,“ pochybuje Matocha o paragrafu.

K zavedení paragrafu pak vedla pochybná cesta, kterou před několika málo týdny kritizoval i Ústavní soud. „Paragraf byl opět přijat pochybnou cestou přílepku k nesouvisejícímu zákonu, zde zákonu Lex Ukrajina 3. Připomeňme, že před několika týdny Ústavní soud zrušil platnost části zákona zakazující politikům vlastnit média (Lex Babiš), tzv. přílepek piráta Michálka, a to právě proto, že šlo o přílepek, tedy dle Ústavního soudu neústavní způsob přijímání zákona,“ připomněl Matocha.

Pavel Matocha mluvil v souvislosti s paragrafem 318a o červené čáře, kterou tímto vláda Petra Fialy překročila. „Tento paragraf přijala koaliční většina ve sněmovně opět na sílu, nedbala varování a kritiky ani opozice ani Nejvyššího soudu. Pro každého voliče, kterému záleží na demokracii a svobodě, by toto měla být červená linie, za kterou již nemůže o volbě stran současné vlády vůbec uvažovat,“ zakončil své zamyšlení Pavel Matocha.

Plné znění „pendrekového zákonu“ z dob socialismu:

§ 98

Podvracení republiky

(1) Kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky provádí podvratnou činnost proti jejímu společenskému a státnímu zřízení, proti její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti anebo proti jejím mezinárodním zájmům, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.

§ 99

Poškozování státu světové socialistické soustavy

Kdo spáchá některý z trestných činů uvedených v § 92 až 98 namířený proti některému státu světové socialistické soustavy, bude potrestán tresty stanovenými v oněch ustanoveních.

Nový paragraf trestního zákoníku Fialovy vlády.

§ 318a

Neoprávněná činnost pro cizí moc

(1) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude potrestán

a) ten, kdo v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky anebo obranu nebo bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů se Česká republika zavázala, vykonává na území České republiky činnost pro cizí moc,

b) ten, kdo naruší svrchovanost České republiky tím, že na jejím území pro cizí moc sleduje jiného zpravodajskými prostředky, nebo

c) občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu uvedeném v písmenu a) vykonává mimo území České republiky činnost pro cizí moc.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(5) Příprava je trestná.