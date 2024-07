„Fica to bolí. Ale…“ Nové zprávy ze Slovenska

„Pravicové vlády, které tady máme od roku 2006, jsme tady měli v podstatě dvě. Ať už to byla vláda Ivety Radičové, nebo nyní vláda Igora Matoviče a Eduarda Hegera a premiéra Ódora. Tak mi řekněte, jaká konkrétní věc po nich zůstala? Nějaký projekt, nějaká výstavba, něco změněné, rozhodnuté, něco zásadního... Bohužel nic. A to je ten problém. Vždy, když přijdeme, musíme nejprve napravovat ekonomickou situaci, která je katastrofální. To zadlužení je tak obrovské, že ta opatření budou velmi těžká a asi i bolestivá, i když se snažíme zachovat sociální standard občanů,“ poznamenal Kaliňák.

Kaliňák se vyjádřil také k tomu, proč stále není letiště Sliač přichystané na F-16. „Neznám odpověď na to, proč se tomu resort obrany v roce 2020 nevěnoval. Podepsaná smlouva byla na konci roku 2018/2019, diskuse o tom, že se to má začít připravovat do příchodu stíhaček, které měly být na našem území v roce 2023/2024, o rok se to posunulo, už to mohlo být za tři roky postavené, ale nestalo se. A budeme v této chvíli plakat? To je zbytečné. Musíme to znovu chytit do rukou a jako je pro Směr zvykem, potřebujeme ukazovat výsledky,“ dodal Kaliňák.

Kaliňák v rozhovoru rovněž ubezpečil, že Slovensko má předsedu vlády, a bez ohledu na omezení, kterým byla země vystavena po dobu atentátu, se podle jeho slov Robert Fico aktivně účastnil některých konkrétních strategických rozhodnutí. „I poslední účast prezidenta Pellegriniho na summitu EU byla právě přímo koordinovaná s předsedou vlády,“ řekl Kaliňák.

Fico byl podle něj v práci i před dvěma týdny. „Je extrémně pracovitý workoholik, ale v tomto případě bylo jeho zranění přece jen natolik vážné, že to bolí a není to úplně jednoduché. Ale zase jeho pevná vůle a silná fyzická konstituce mu umožňuje, aby ta rehabilitace probíhala vcelku uspokojivě. Jednoduše to byl politický útok, o tom není dnes pochyb. Svět se nezastavil, Slovensko musí jít dopředu a Směr je rozhodujícím krokem k tomu, abychom tyto rozhodující změny dělali,“ dodal Kaliňák.