„Fotil politiky, jak š*kají čtrnáctileté holky.“ Megakauza Epstein. V pozadí Mosad? Drtivé informace

Na základě rozhodnutí federální soudkyně v New Yorku začal ve středu 3. ledna proces odtajňování soudních dokumentů z kauzy vlivného finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který měl řídit a organizovat skupinu obchodníků se sexem zaměřující se na nezletilé dívky. Spisy byly odtajněny v rámci žaloby jedné z obětí, Američanky Virginie Giuffreové, proti Epsteinově někdejší partnerce a spolupracovnici Ghislaine Maxwellové, která měla nezletilé dívky finančníkovi dohazovat. V průběhu následujícího týdne tak byly postupně v pěti várkách zveřejněny dokumenty čítající 4553 stránek, v nichž se objevují jména 150 lidí figurujících v Epsteinově kauze. Ve spisech jsou zmiňováni i někteří politici a další celebrity; mezi nimi například princ Andrew, bývalý americký prezident Bill Clinton, někdejší izraelský premiér Ehud Barak či zesnulý zpěvák Michael Jackson. Jak ovšem neustále zdůrazňují světová média, uvedení jmen Epsteinových spolupracovníků a přátel v odtajněných dokumentech neznamená, že by daní jedinci byli obviněni v trestním řízení.

Některé zmínky, které se o uvedených politicích ve spisech vyskytují, však přesto vzbuzují ve veřejném prostoru rozruch. Například o Epsteinových vazbách na bývalého amerického prezidenta Billa Clintona se dočteme mimo jiné z výpovědi jedné z obětí, Johanny Sjobergové. „[Epstein] jednou řekl, že Clinton je má rád mladé, čímž měl na mysli dívky," vypověděla Sjobergová, která však podle svých slov sama tohoto amerického exprezidenta nikdy osobně nepotkala. Britský deník The Independent píše, že Clintonovo jméno se v odtajněných dokumentech vyskytuje celkem třiasedmdesátkrát.

Anthony Figueroa, bývalý přítel Epsteinovy oběti Virginie Giuffreové, vypověděl, že mu Epstein platil „200 dolarů za kus" za každou dívku, kterou mu přivedl domů, přičemž některé z nich byly jeho kamarádky ze školy. Jeden z Epsteinových zaměstnanců John Alessi, který pracoval v multimilionářově sídle v Palm Beach na Floridě, zase uvedl, že v průběhu deseti let do domu přišlo „pravděpodobně více než 100 žen“, aby tam pracovaly jako „masérky.“ Značnou zálibu v jimi poskytovaných masážích prý nacházel člen britské královské rodiny princ Andrew, který podle Alessiho na návštěvách u Epsteina trávil i několik týdnů. Giuffreová tvrdí, že byla nucena vévodovi z Yorku poskytovat sexuální služby. Ve své výpovědi z roku 2016, která byla zveřejněna v rámci odtajněných dokumentů, Giuffreová uvedla, že za jeden sexuální styk s princem dostala od Epsteina 10 až 15 tisíc dolarů. Dále prý byla nucena k sexu s „jedním známým premiérem“, jehož jméno však odmítla poskytnout. „Já osobně vím, že toto je člověk, o kterém se nemá mluvit, a nebudu, na rovinu, nebudu říkat jeho jméno,“ uvedla podle odtajněných dokumentů Giuffreová.

Deník The Israel Times píše, že mezi blízké Epsteinovy přátele patřil také bývalý izraelský premiér Ehud Barak, který v letech 2013 až 2017 tehdy již jednou odsouzeného pedofila navštívil celkem 30krát. V období počínajícím prosincem 2015 se Ehud Barak s Epsteinem údajně střetával dokonce pravidelně každý měsíc po dobu téměř celého jednoho roku.

V roce 2019 britský bulvární deník Daily Mail publikoval fotografie zachycující bývalého izraelského státníka Ehuda Baraka, jak s pokoutně zakrytou tváří vchází do Epsteinovy vily na newyorském Manhattanu. Někdejší ministerský předseda z let 1999 až 2001 a pozdější politický rival současného izraelského lídra Benjamina Netanjahua potvrdil autenticitu těchto fotografií, ale odmítl jakékoliv nařčení z nekalého počínání. Zahalení svého obličeje zdůvodnil tím, že mu prý byla zima.

Jedna z Epsteinových obětí Maria Farmerová dříve sdělila médiím, že dům vlivného finančníka na Manhattanu byl vybaven rozsáhlým skrytým kamerovým systémem, který údajně monitoroval každý pokoj, včetně ložnic a toalet. Epstein jí prý při „soukromé exkurzi“ své vily ukázal prostor s tajným vchodem, jenž nazýval „mediální místností“, odkud několik mužů sledovalo dění v celém sídle na několika počítačových monitorech. „Bylo naprosto zřejmé, že sledují soukromé chvilky,“ uvedla Farmerová v rozhovoru se stanicí CBS News. Sama je přesvědčena, že někde existují video nahrávky zachycující sexuální orgie, které se v Epsteinově domě odehrávaly. Je však otázkou, zdali tyto záznamy skutečně existovaly, případně k jakým účelům sloužily a do čích rukou se eventuálně dostaly po Epsteinově smrti. Každopádně je jisté, že skryté kamery byly policií nalezeny při domovní prohlídce v Epsteinově druhém sídle v Palm Beach na Floridě.

Epstein kromě domů na Manhattanu a v Palm Beach vlastnil ještě nemovitosti v Paříži, Novém Mexiku a dále nechvalně proslulý ostrov Little Saint James na Amerických Panenských ostrovech, kam létal svým soukromým letadlem, místními přezdívaným „Lolita Express“ s odkazem na román Vladimira Nabokova z roku 1955, jehož protagonistou je muž středního věku bažící po dvanáctileté dívce. Epstein si pečlivě vedl seznamy lidí, kteří s ním létali jeho letadlem. V seznamech figurují mimo jiné bývalí američtí prezidenti Bill Clinton a Donald Trump a dále princ Andrew či miliardář Bill Gates.

Jeffrey Epstein poprvé stanul před soudem v roce 2006, kdy byl na Floridě obžalován z trestného činu nabádání nezletilé osoby k prostituci. V chystaném trestním procesu mu podle platných zákonů hrozil až doživotní trest odnětí svobody. Podle deníku The Jerusalem Post tehdy Epstein zvažoval, že před trestním stíháním za své sexuální zločiny uprchne do Izraele, kam prý v roce 2008 za tímto účelem dokonce na čas odcestoval. Ačkoliv se vlivný finančník nakonec ze země vrátil, nebyl by prvním americkým sexuálním delikventem, který se rozhodl své problémy se zákonem řešit emigrací do Izraele. Reportáž stanice CBS News z roku 2020 nazvaná „Jak se američtí židovští pedofilové skrývají před spravedlností v Izraeli“ odhaluje mnoho případů mužů trestně stíhaných za sexuální zločiny proti dětem v USA, kteří utekli do Izraele, zneužívajíce tzv. práva návratu, jež umožňuje osobám židovského původu snadnou legální emigraci do jejich historické domoviny. Podle zjištění reportérů stanice CBS News se jedná o velice rozšířený problém.

Epsteinovi se však nakonec, prostřednictvím svého tehdejšího advokáta Alana Dershowitze, podařilo vyjednat výhodnou dohodu o vině a trestu s federálním prokurátorem Alexem Acostou, která mu zajistila neobvykle nízký trest 18 měsíců odnětí svobody, ze kterého finančník nakonec vykonal 13 měsíců v „programu pracovního propuštění“, kdy mu bylo umožněno trávit až 12 hodin denně mimo věznici. Dohoda o vině a trestu navíc zastavila probíhající vyšetřování FBI, které mohlo potenciálně identifikovat další oběti či odhalit více spolupachatelů. Epstein byl pak v roce 2019 podruhé zatčen a obviněn z organizování rozsáhlé sítě obchodu se sexem. Krátce nato zemřel ve vyšetřovací vazbě na Manhattanu. Jeho smrt, oficiálně prohlášena za sebevraždu, dodnes vzbuzuje mnohé otázky a pochybnosti.

Prokurátor Acosta, který s Epsteinem sjednával dohodu o vině a trestu, byl v roce 2017 vybrán tehdejším nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem na pozici ministra práce. Když se Acostův postup v Epsteinově kauze stal předmětem kontroverze v rámci nominačního procesu, svou neobvyklou benevolenci vůči vlivnému pedofilovi bývalý žalobce obhajoval tím, že mu tehdy „bylo řečeno“, aby se stáhl. „Bylo mi řečeno, že Epstein ‚patří rozvědce‘ a ať to nechám být,“ vysvětlil Acosta.

Toto Acostovo pozdější vyjádření, jakož i skutečnost, že si Epstein s velkou pravděpodobností pořizoval videozáznamy jím organizovaných sexuálních orgií, vedou některé komentátory k závěru, že za finančníkovými nekalými aktivitami stál nejen jeho vlastní sexuální apetit, nýbrž intriky zpravodajských služeb. Tuto teorii rozvádí například kniha Epstein: Mrtví muži nemluví australsko-amerického novináře Dylana Howarda, kterou napsal spolu s Melissou Croninovou a Jamesem Robertsonem. „Když jsme se rozhodli napsat knihu o jeho zločinech, mysleli jsme si, že známe celý příběh. Zanedlouho jsme však objevili přesvědčivé důkazy o tom, že Jeffrey Epstein byl špionem – z velké části pro izraelský Mosad – a mohl zdánlivě bez následků působit ve Spojených státech,“ řekl Dylan Howard pro stanici Fox News v červnu roku 2020. „Jedná se o mnohem větší příběh, než jaký svět kdy poznal, a který je ve většině nových zpráv o Epsteinovi neustále ignorován nebo zamlčován,“ vysvětluje spoluautor knihy.

„Epstein využíval své moci k vykořisťování zranitelných a nezletilých osob a zároveň po sobě zametal stopy v nejužších kruzích establishmentu. Využíval svého přístupu k bohatým a slavným lidem a špínu, kterou na ně měl, předával nejtajnějším zpravodajským agenturám na světě,“ vysvětluje Howard. „Závěr naší reportáže je jasný: Epstein byl špion, který řídil složitou zpravodajskou operaci za účelem vydírání vlivných osob a politiků ve Spojených státech i v zahraničí. Ale pro koho?“

Kniha částečně vychází z tvrzení izraelského byznysmena a bývalého zpravodajce izraelské vojenské rozvědky Ari Ben-Menasheho, který je toho názoru, že Epstein byl agentem izraelského Mosadu. „Pan Epstein byl obyčejný idiot, který ve Spojených státech poskytoval dívky všemožným politikům. Podívejte se, š*kání není zločin. Může to být trapné, ale není to zločin. Ale [mít sex] se čtrnáctiletou dívkou je zločin,“ vysvětluje Ben-Menashe. „A on si fotil politiky, jak š*kají čtrnáctileté holky – jestli to chcete vědět na rovinu. Prostě takhle vydírali lidi,“ dočítáme se dále v knize Epstein: Mrtví muži nemluví.

„Celá Epsteinova operace byla pastí, jejímž cílem bylo chytit politiky, celebrity a mediálně známé osobnosti, aby se stali majetkem Izraele,“ shrnul Ben-Menashe své poznatky o případu vlivného finančníka v rozhovoru pro RT.

Ari Ben-Menashe byl v roce 1989 zatčen ve Spojených státech a obviněn z nelegálního obchodu se zbraněmi, načež se od něj izraelská vláda oficiálně distancovala. V následném soudním procesu však byl zproštěn obžaloby poté, co porota dospěla k závěru, že Ben-Menashe jednal na rozkaz izraelských zpravodajských služeb.

O Epsteinových údajných vazbách na izraelské zpravodajské služby píše rovněž bývalý analytik americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) John Schindler. „Jádrem Epsteinovy ságy byla tajná zpravodajská operace, jejímž cílem bylo kompromitovat a vydírat bohaté a mocné lidi,“ vysvětluje. Stopy do Izraele prý vedou mimo jiné přes zesnulého podnikatelského magnáta a údajného „izraelského superšpióna“ Roberta Maxwella, otce Epsteinovy dlouholeté partnerky Ghislaine Maxwellové, která byla v roce 2022 odsouzena k dvacetiletému trestu odnětí svobody za obchodování s nezletilými dívkami, které svému druhovi obstarávala a dohazovala za účelem sexuálního zneužívání.

Klíčovou roli v Epsteinových aktivitách mělo rovněž hrát uskupení známé jako „Mega Group“. Pojem „Mega“ se v souvislosti s izraelskými vlivovými operacemi ve Spojených státech poprvé objevil v roce 1997, kdy deník Washington Post publikoval článek vycházející z telefonního hovoru mezi důstojníkem Mosadu v USA a jeho nadřízeným v Tel Avivu, který zachytila americká NSA, v němž izraelští zpravodajci probírali možné způsoby, jak získat jeden tajný dokument americké vlády. Důstojník Mosadu během hovoru zmínil, že po něm izraelský velvyslanec v USA chce, aby o získání žádaného dokumentu požádal „Megu“, načež mu jeho nadřízený v Tel Avivu odpověděl: „Na tohle Megu nepoužíváme.“ Uniklá komunikace izraelských rozvědčíků spustila rozsáhlé vyšetřování FBI, která se domnívala, že „Mega“ je krycí jméno neznámého izraelského krtka v amerických vládních strukturách. O necelý rok později však v deníku Wall Street Journal vyšel článek poukazující na existenci uskupení „20 nejbohatších a nejvlivnějších židovských podnikatelů v zemi“ neformálně označovaného jako „Mega Group“, jehož členy byli například hollywoodský filmový magnát Steven Spielberg, manažer hedgeového fondu Michael Steinhardt či vlastník Victoria's Secret Les Wexner. Poprvé se tak objevila teorie, že slovo „Mega“ z uniklé zpravodajské komunikace není krycím jménem pro konkrétního izraelského špióna, nýbrž označením pro vlivovou skupinu podnikatelů napojenou na izraelské tajné služby.

Výše uvedení podnikatelé hráli při Epsteinově vzestupu klíčové role. Jeffreyho Epsteina, který nedokončil vysokou školu a živil se zpočátku jako chudý učitel, přivedl do finančního sektoru v polovině 70. letech jeden ze členů Mega Group Alan Greenberg, generální ředitel investiční banky Bear Stearns. Spoluzakladatel Megy Les Wexner, jehož majetek podle časopisu Forbes v roce 2019 dosahoval 4,8 miliard dolarů, byl po dobu minimálně deseti let Epsteinovým jediným veřejně známým klientem a hlavním zdrojem jeho bohatství. Byl to také Wexner, kdo v roce 1996 Epsteinovi daroval již zmíněný dům na Manhattanu v hodnotě 77 milionů dolarů, v němž měl Epstein provozovat své operace spočívající v obchodu s nezletilými dívkami. Časopis Town & Country píše, že důvody pro tento záhadný dar od Wexnera „nebyly nikdy vysvětleny“. Wexner je rovněž zmiňován v nedávno odtajněných soudních dokumentech.

Teorie o údajném napojení Epsteina na Mosad či jiné zpravodajské služby však důrazně odmítá finančníkův bývalý advokát Alan Dershowitz, který pro svého klienta v roce 2008 vyjednal onu výhodnou dohodu o vině a trestu. „Řeknu vám, proč to nemůže být pravda. Kdyby měl nějaké zpravodajské napojení, první, komu by to řekl, by byli jeho právníci… Šel bych na vládu a řekl bych: ‚Je to agent zpravodajské služby, nestíhejte ho‘,“ prohlásil o svém někdejším klientovi Dershowitz, který sám v minulosti čelil nařčení z účasti na sexuálních zločinech v rámci Epsteinovy skupiny. Dershowitzovo jméno figuruje také v nově odtajněných dokumentech, které naznačují, že elitní právník „byl očitým svědkem sexuálního zneužívání mnoha dalších nezletilých Epsteinem a několika Epsteinovými spolupachateli.“ Ze spisů dále vyplývá, že Epstein měl nezletilou oběť nutit k sexu s Dershowitzem. Dershowitz, který několik desetiletí vyučoval na právnické fakultě Harvardovy univerzity a během své kariéry zastupoval řadu mediálně známých klientů v ostře sledovaných kauzách, je považován za jednoho z nejvlivnějších právníků v USA a také za vášnivého podporovatele Státu Izrael. Podle plátku The Harvard Crimson se v posledních dnech dokonce začaly šířit spekulace, že jej chce izraelský premiér Benjamin Netanjahu najmout jako obhájce Izraele v procesu u Mezinárodního soudního tribunálu, kde židovský stát čelí obvinění z genocidy. Dershowitz k tomu uvedl, že tyto spekulace zatím nemůže komentovat, avšak následně dodal, že „bránil Izrael více než půl století“ a že „bude Izrael bránit i nadále, když to bude správné“.

