„Fracek Babiš!“ udeřil Dominik Hašek, který možná bude kandidovat na prezidenta

Moderátor Čestmír Strakatý začal zostra. Přes Nagano a tehdejší výkřiky „Hašek na Hrad“ se ptal, zda o této možnosti bývalý hokejový brankář neuvažuje. „Uvidíme, co bude. Já mám úplně jiný starosti, starám se o svůj byznys, o nápoje, což mě velmi naplňuje,“ uvedl Hašek, ovšem s dodatkem, že se neví, co bude za dva nebo tři roky. Strakatý se ještě myšlenky nevzdával a vzpomněl na Haškovo tvrzení, že všechno dělá pro lidi. „Pakliže bych se dal jednou, jak vy naznačujete, do politiky, tak je to jenom proto, abych lidem okolo sebe dělal radost a dělal správný věci,“ prohlásil Hašek. Ale dodal, že tento a příští rok určitě nemá nic takového v plánu, na což ovšem moderátor namítl, že prezidentské volby jsou až zadlouho. Načež Hašek zkonstatoval, že má tedy dostatek času na rozmyšlenou. Anketa Měl by být prezident Zeman sesazen z úřadu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 3339 lidí

Strakatý dále připomenul, že se Hašek opět zúčastnil pondělních demonstrací a řečnil na nich. Což bývalý brankář a podnikatel potvrdil, ale zdůraznil, že se nikam netlačí, ale je rád, že ho Milion chvilek pozval a mohl říct, co cítí. „Bylo to včera moc hezký i v tý Dobříši, i na tom malým městě, že se tam sešlo něco mezi 200 a 300 lidma a řekli jsme si své názory, bylo to mírumilovné, takové příjemné, zazpívali jsme si hymnu. Je to hezký, že se scházíme a že poukazujeme na to, co se nám nelíbí a co si myslíme, že by mělo být jinak.“ Moderátor chtěl vědět, co Haška motivuje k jeho veřejným projevům. Ten řekl, že podle něj se demokracie v ČR neubírá správným směrem. „Když to řeknu na rovinu, tak mi hrozně vadí, když člověk, který kdysi byl členem StB, je v čele naší vlády,“ popsal své pocity.

Dodal, že to vypadá tak, že premiér využil své politické funkce, aby obohatil sám sebe a své firmy a teď říká, že je to kampaň. „To jsou věci, který mi vadí. Tyhleti lidi, kteří, já říkám že fňuká, ne jako malý dítě, jako fracek, abych někoho neurazil, takovýhle lidi se k tomu mají postavit čelem a ne být v čele naší země, ne být v čele českýho lidu,“ vysvětloval kostrbatě Hašek své důvody. Je prý rád, že má možnost tyto názory vyslovit nahlas. Fotogalerie: - Dominik Hašek a Milion chvilek na Václaváku

Říká, že výmluvy jako „kampaň“ nebo „fake news“ používá i Donald Trump a nejedná se jen o evropský fenomén. Podle něj je to útok na svobodu médií. „Lidé v těhletěch funkcích by si tohodle vůbec neměli všímat. Média jsou od toho, aby hodnotily... aby říkaly své názory. A nejenom proto, aby říkaly, tohleto se stalo, tohleto se nestalo.“ Dodal, že byl médii kritizován už jako brankář. Média jsou podle něj od toho, aby poukazovala na „špatné věci“. „Je to náš prezident, je to pan Babiš, jsou to někteří politici, kteří okamžitě, kdykoliv jsou kritizováni, tak to berou tak, že ta televize, to médium je špatný. Kritika je normální věc a když je člověk v týhle funkci, tak by to měl přijmout, a ne se chovat jak nějakej ufňukánek,“ poznamenal.

Strakatý se dále zeptal, zda si Hašek myslí, že kdyby vstoupil do politiky, tak by dokázal přesvědčit voliče Andreje Babiše. Hašek prohlásil, že část určitě ano, ale opět zopakoval, že by do Parlamentu být zvolen nechtěl. Na to moderátor namítl, že právě proto se ptal na prezidentskou kandidaturu, protože je to spíše reprezentativní funkce. „Jo, je to možný. Já v tuhletu chvíli nejsem rozhodnutej, jestli půjdu do politiky, nebo ne,“ řekl na to Hašek a opět dodal, že neví, jak se celá věc bude vyvíjet.

Hašek se také vyjádřil o tom, jak jsou slova důležitá a jak by je vysocí funkcionáři měli vážit. „Slova jsou důležitá, protože slova vedou k činům. A můžou to bejt kladné činy nebo záporné činy. Když pan prezident přiletí do Ruska a na tiskové konferenci řekne, že média by bylo lepší likvidovat, tak je to pan prezident a ty jeho slova si může každej různě vysvětlit. A pak to vede k záporným činům.“ Právě tyto výroky prý jsou důvodem toho, proč si prezidenta nemůže vážit.

„Nikdy mu nemůžu prominout to, jak se chová k médiím a jak vlastně potírá tu svobodu slova a tu možnost každýmu novináři, vyjádřit svoje pocity. To prostě, od toho jsou lidi, aby vyjadřovali svoje pocity, ať na papír, ať do televize, ať u piva, ať na náměstí. A on to potírá a dělá z nás... jako by jsme byli méněcenní.“ Strakatý pak zmínil termín lepšolidé. „Chce využít mezi lidma tu nenávist,“ mínil Hašek a označil se za součást davu, který chce, aby Česká republika byla lepší, a chce hájit demokracii ve formě, jako byla vybojovaná v roce 1989. Kdyby na to přišlo, s největší pravděpodobností by odmítl od Miloše Zemana převzít i státní vyznamenání.

Uvedl, že dokonce existují lidé, kteří chodí na demonstrace, ale nechtějí, aby se o tom vědělo, protože se bojí, že by je účast mohla stát místo v práci.

