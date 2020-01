„Fuj, hnus, zvracím!“ Dominátor Hašek drsně zaútočil na Babiše. A hned přišel protiúder: V hokejové bráně může stát i tupé hovado

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek zavítal do Litvínova, kde mimo jiné navštívil i místní Zimní stadion Ivana Hlinky. A právě kvůli tomu následovala ostrá dohra na sociálních sítích. Zapojil se i známý hokejista Dominik Hašek, který premiérovi zaslal drsný vzkaz. „Nechci, aby český ‚národní‘ sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem,“ napsal Babišovi, jehož oslovil jakožto „pana StBáka“. V komentářích to však schytal především samotný Hašek. Připomenula se též jeho možná kandidatura na prezidenta. A do diskuse dorazil i poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Následovala i návštěva místního Zimního stadionu Ivana Hlinky, o níž později informoval i Úřad vlády na twitteru:

Diskusí s vedením hokejového klubu @hcverva zahájil premiér @AndrejBabis návštěvu Litvínova. Spolu s ministry @RobertPlaga a @DostalovaK bude jednat i s vedením města o investičních záměrech, vzdělávání a problémech v sociálně vyloučených lokalitách → https://t.co/TVOZtnzxkC pic.twitter.com/gQRlBYeOnq — Úřad vlády ČR (@strakovka) January 30, 2020

Pod tweetem se našly dosti různorodé reakce – a ozval se i hokejista Dominik Hašek. „Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka Andreje Babiše, aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšímu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český ‚národní‘ sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem. Mimochodem, chyběl jste dnes opět v parlamentu!“ pustil se Hašek do premiéra.

Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka @AndrejBabis , aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšimu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český “národní” sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem. Mimochodem, chyběl jste dnes opět v parlamentu!!! https://t.co/CiGX8ASTit — Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 30, 2020

A k známému hokejistovi se připojil i poslanec Miroslav Kalousek. Svůj souhlas u tweetu vyjádřil palcem nahoru.



Ale od jiných lidí už takového zastání nedostal. „Kupte si pytlíky na blitky... Mimochodem, tenhle Váš příspěvek taky vyvolává dávení...“ napsal Haškovi Tomáš Vandas.



Přidal se i uživatel onehalph. A tázal se Haška, zdali nedostal „pukem do hlavy“. „Dominiku, byl jste zjevně trefen pukem mnohokráte do hlavy – a to jediné vás omlouvá. A koho ještě na hokej nepustíte? A co jim našijete na oblečení – třeba hvězdu? Ale jinak budete ten ‚nejdůstojnější kandidát na prezidenta‘,“ napsal s poukázáním, že Hašek by se mohl stát kandidátem na prezidenta. Ten svoji kandidaturu již dříve připustil se slovy, že si to „dokáže představit“.



A uživatel Nautilus přilil olej do ohně: „V hokejové bráně může stát i tupé hovado, stačí, když mu neprojde puk za záda. Z toho morální autoritu nevytřískáte. Ač AB fakt nemusím, tohle je opravdu ubohé. Budete zase mlátit protihráče na inline hokeji?“



Další z komentářů od uživatele Zbyňka narážel na to, že si teď Hašek tímto příspěvkem mohl u svých podporovatelů uškodit. „Vy jste tady trochu mezi dvěma mlýnskymi kameny. Díky tomu co jste zažil, snadno vidíte, jak nám tady Estebak chčije na hlavy a vydává to za déšť, ale přitom mnoho fanoušků hokeje jsou jeho věrní koblížci. To nejde vyhrát,“ napsal mu.



Hašek však svůj tweet pokládá za správný:

Zbyňku, to není v první řadě o vítězství (i když samozřejmě jako každý člověk chci, aby se s ním-mojim názorem-co nejvíce lidí stotožnilo), ale veřejně říci to, o čem jsem přesvědčený, že je správné. A nejlepší pro naši společnost. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 30, 2020

