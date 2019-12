„Gretin bratr“: Už nemá hlad. Teď vás prosí o peníze. Proč? Zde VIDEO

Minulý týden v pátek skončila hladovka české pobočky hnutí Extinction Rebellion a hladovkáři se konečně mohli jít najíst. Svého deklarovaného cíle ovšem nedosáhli vzhledem k tomu, že vláda klimatickou nouzi nevyhlásila. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 448 lidí

Nicméně, jejich řady se prý rozrostly. „Z desíti aktivních rebelů v jednom městě jsme se rozrostli na stovky rebelů po celé České republice,“ tvrdí Extinction Rebellion. Nicméně dodává: „Ale nic není zadarmo. Bez vás to nezvládneme. Prosíme, zvažte finanční dar pro rebelii. Pro všechny naše budoucí Vánoce. Proč nás podpořit? Rok 2020 bude pro klima zlomový. 2020 je dle zprávy IPCC z roku 2018 rok, kdy musí emise přestat růst, abychom udrželi změnu klimatu na úrovni, která nebude znamenat katastrofu. Zatím to tak ale nevypadá. Potřebujeme velkou změnu, a proto musíme v příštím roce udělat něco velkého. A je třeba každá koruna.“

Hladovkáři dále tvrdí, že se jim podařilo vyvolat zájem médií a oslovit občany, kteří se s nimi bavili. „Podařilo se nám domluvit na setkáních se zastupiteli města Brna – s primátorkou Markétou Vaňkovou a Petrem Hladíkem proběhla 20. prosince krátká seznamovací schůzka, kde jsme se domluvili, že dodáme informace/zpracujeme dokument, jak to pojala města, která již vyhlásila stav klimatické nouze. Pan náměstek Hladík již dříve projevil zájem o občanské shromáždění/sněm, formu participativní demokracie – o tomto tématu budeme společně jednat v lednu 2020,“ chlubí se aktivisté.

Ne všichni aktivisté však dopadli dobře. Jak hnutí Extinction Rebellion informovalo: „Aršan Makičjan z ruských Fridays dostal 6 dnů vězení jen za organizování nenásilného protestu. Co se vám stane, když budete sedět v Paříži na protestu? Dostanete pepřovým sprejem do obličeje. Co se vám stane, když budete organizovat protest v Moskvě? Dostanete šest dnů.“

„Co se vám stane, když se zapojíte v Česku? Nic. Žijeme v ráji. Můžeme chodit na magistráty, mluvit s primátory, dělat akce přitahující pozornost pro média, protestovat, oslovovat veřejnost. Náš stát je ve srovnání s jinými bezpečný. Tak co nás odrazuje být více vidět a slyšet?“ ptají se aktivisté. „Proč to dělat? ABY NÁŠ STÁT BEZPEČNÝ ZŮSTAL. Aby vlády začaly konečně klima skutečně řešit,“ přidávají důvod.

Hnutí také sdílelo video z brněnského protestu. Jsou na něm výpovědi Václava Opatřila, který už se ve vyjádřeních Extinction Rebellion objevil, a dalšího aktivisty Františka Kotase. Opatřil tvrdil, že na jídlo už tolik nemyslí, je spíše unavený. Kotas, který zřejmě hladovku držel jen 4 dny, řekl, že není příliš vyčerpaný ani hladový. „Je to takový zenový stav, takovýho klidu jako.“

„Včera jsem si odběhl na medicínu napsat test, resp. zkouškový test a udělal,“ informoval dále hladovkář Opatřil. „Vzhledem k tomu, že se stravuju rostlinnou stravou, tak mám obavy, jak nabydu zpátky tu váhu. Vím, že to jde, samozřejmě je spousta bodybuilderů veganů, ale já s tím nemám zkušenosti, nevím, co přesně bych měl jíst, budu si to muset najít. Myslím, že přes Vánoce to třeba dokážu,“ svěřil se a dodal, že na schůzce aktivistů Extinction Rebellion byl unavený, možná až nevrlý.

„Mě jednak motivuje to, že jsem to začal, chci to dodělat, ty čtyři dny, které jsem si stanovil, a samozřejmě hlavní motivace je ta neuspokojivá nebo spíš velmi kritická situace ohledně změny klimatu, na kterou se tady snažíme apelovat. To mě drží, abych vydržel a šel i do dalších akcí potom.“

