„H*jzle.“ Očkování v TV: Vzdělané sestry nechtějí. Dětem ne. A bylo zle

Jihoafričané podle této studie mají o 80 % menší šanci skončit v nemocnici, pokud onemocní variantou omikron. Pokud ovšem v nemocnici skončí, jejich šance, že průběh bude vážný, je stejná jako u předchozích variant, zjistily vědkyně. Riziko závažného průběhu je prý o 70 % menší ve srovnání s variantou delta. Studie vychází z dat sbíraných v průběhu listopadu a prosince. Varianta omikron je v JAR zodpovědná za rekordní počet zaznamenaných případů, nejvyspělejší africká ekonomika má dle Bloombergu naočkováno 44 % populace.

Podle imunologa Jiřího Šinkory, který i o nové variantě hovořil na CNN Prima News, by opatření měla vycházet ze současné situace a neměla by být příliš restriktivní. Připomenul, že Česko je proočkované na 60 %, vakcína částečně chrání, a také dost promořené. „Hlavně by měla mít ta opatření smysl. Protože zákaz pití alkoholu na vánočních trzích a pak otevřené stadiony a obchoďáky, kde se lidé pohybují bez respirátorů, jde naprosto proti logice věci,“ doplnil. Přes Vánoce doporučoval chovat se zodpovědně, aby lidé nenakazili seniory a zopakoval, že vakcína chrání seniory, ale nebrání šíření viru.

Komentoval také fakt, že 18 % zdravotních sester je neočkovaných, tedy 10 až 15 tisíc sester. „Zdravotní sestry dobře vědí, že po prodělání onemocnění a s vysokým titrem protilátek, tedy když jsou chráněné protilátkami, které se dají lehce změřit, tak žádné očkování nepotřebují, naopak může být zbytečně rizikové. Nařizovat povinné očkování těm, kteří tomu rozumí a přesně vidí tu slabinu toho tupého masivního očkování bez toho, aby se alespoň odhadl imunní status toho daného člověka, je to největší riziko. Protože sestry to vědí, mají to vzdělání,“ řekl a dodal, že toho, kdo se zrovna uzdravil z chřipky, také nikdo neočkuje proti chřipce.

Také komentoval fakt, že je nakoupeno 300 tisíc dávek pro očkování dětí, ale vyočkovány zatím byly jen 3 tisíce. Šinkora řekl, že je proti očkování dětí pod 12 let, pokud se nejedná o děti, které jsou náchylné k virovým onemocněním nebo mají jiné indikace. „Podle mě očkovat pod 12 let je nesmysl. Nebrání to šíření nemoci a děti na to neumírají,“ míní.

S tímto názorem zřejmě u některých narazil. Svůj rozhovor na facebooku šířil s komentářem: „Ty hajzle.“ A v diskusi vysvětlil, že to bylo označení pro něho. „To jsem si přečetl od těch, kteří mají jiný názor a podporují experimenty na dětech,“ napsal.

