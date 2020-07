„Hanba! Vypni ho!“ Zaorálek sklidil na Staromáku od umělců řev a pískot

„Z minuty na minutu zrušit naplánované akce, to by mohlo zničit strašně moc lidských životů, možná víc než samotný koronavirus,“ zaznělo dnes na Staroměstském náměstí v Praze při demonstraci „Za živou hudbu!“. Muzikanti na ní dávají vládě najevo, že nesouhlasí s jejím postupem směrem ke konání kulturních akcí. Vystoupil i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a snažil se přítomným odpovědět na jejich dotazy. Jeho proslov však místo potlesku provázel hukot, nadávky a pískání. „Já nevím, jestli to víte, ale v Berlíně je zakázáno zpívat! Stejně tak v Británii je zakázáno zpívat,“ uzemňoval přítomné umělce a vysvětloval, že nakupovat v obchoďáku a zpívat pod pódiem mezi velkým množstvím lidí je podstatný rozdíl. Došlo i na slova o popravách.

reklama

Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 7627 lidí



„Ať ti pánové, co si říkají vláda, předloží jasný plán pro rozvolňování a ne ty bláboly, co slyšíme,“ vyřkla a zazněl potlesk. Požádala též média, aby přestala se „strašákem koronavirem strašit“.



Souhlasil i David Urban. Podle něj o návratu nějakých turné prý není možné mluvit do doby, kdy nebude otevřena celá Evropa. „Do té doby prostě nefungujeme,“ uvedl. Hana Třeštíková , MgA. PRAHA SOBĚ



místostarostka městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na akci vystoupil i pražský radní Jan Čižinský, a to se vzkazem od své kolegyně Hany Třeštíkové (Praha sobě). I on kritizoval nejasná opatření a to, co stojí za jejich změnami. „Nemůžeme připustit, aby se na podzim opakovala situace z jara,“ obrací se Třeštíková na ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a požádala jej o schůzi s kulturními zástupci.



Ostře proti vládě se vytasil i podnikatel Petr Ludwig. Upozornil, že se nesmí již opakovat situace, k níž došlo v Moravskoslezském kraji, kdy došlo ke zrušení kulturních akcí během jediného dne. „Z minuty na minutu zrušit naplánované akce, to by mohlo zničit strašně moc lidských životů, možná víc než samotný koronavirus,“ prohlásil a zmínil, že se akce dají pořádat i bezpečně s rouškami a rozestupy.



Na pódium předstoupil i Zaorálek. „Pokud máte trpělivost a máte chuť poslouchat, tak jsem schopen ty otázky zodpovědět,“ započal svou řeč, během níž se od některých z přítomných ozýval pískot. PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Děkuji za pozvání na Staroměstské náměstí, kde se opakovaně popravuje, ale já doufám, že když mě necháte mluvit, tak jsem si říkal, si tu hlavu i donesu,“ doplnil.



Ministr rozhodnutí, které padlo v Moravskoslezském kraji, odmítl a zmínil, že k tomu, aby se to neopakovalo, nyní bude semafor jednotlivých okresů. Ten bude udávat rizikovost regionů a bude přesně popsáno, co jaké riziko znamená.



S pořadateli z Moravskoslezského kraje se setkal a bude se jim snažit pomoci.



Následně pohovořil, jak to bude s počtem lidí, kteří se budou moci shromažďovat na akcích. „Jak to bude s tou tisícovkou? Moje ambice je, abychom v létě udrželi to, co se slíbilo, to je těch tisíc lidí na kulturní a společenské akce s tím, že pokud se použijí ty sektory, tak jich může být až pět,“ odpověděl shromážděným umělcům a ti na to nereagovali s vděkem. „Hanba!“ vyslechl si společně s dalším pískotem. Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

„Přátelé, já bych vám něco řekl. Dneska, nevím, jestli jste si všimli, ale v Číně a ve Vietnamu se vrací druhá vlna! V Izraeli jsou dva tisíce nakažených denně, ve Francii roste počet nakažených, stejně tak roste počet v Polsku! Tady v České republice jsme vrazili půl bilionu korun do toho, abychom ten nástup covidu zastavili,“ reagoval na hukot.



„Já vám něco řeknu, přátelé, jestli mě necháte mluvit, tak vám něco řeknu. Stačí tři, čtyři techtle mechtle, jako jsme zažili teď a máme v zemi stovky, stovky nakažených a už to nikdo nebude schopen trasovat!“ burcoval za pískotu.



I přes negativní ohlasy v publiku pokračoval: „Dobrá, ještě to zkusím jinak. Byl jsem v Berlíně a v Německu Angela Merkelová vyhlásila, že do konce roku nebudou žádné akce! Žádných dvě stě ani pět set ani tisíc! Já nevím, jestli to víte, ale v Berlíně je zakázáno zpívat! Stejně tak v Británii je zakázáno zpívat,“ pustil se do umělců. Upozornil, že na rozdíl od obchoďáku je shromáždění na jednom místě po dlouhou dobu a zpěv pod pódiem úplně jinak rizikový. Fotogalerie: - Koncert Alexandrovců

„V Německu se mě ptali, jestli neriskujeme. Ano, riskujeme, ale měl jsem pocit, že to je důležité, právě proto, aby tady nějaká šance něco pořádat byla,“ řekl a tázal se přítomných, která jiná země umožňuje konání akcí tak jako my.



Následně mluvil, že chce umělcům pomoci i finančně, ale nebylo jej příliš slyšet. „Vypni ho,“ znělo z publika.



Vláda podle Zaorálka strach nešíří. Upozornil, že například Spojené státy predikují, že na covid-19 do konce roku zemře až 300 000 lidí. Prosil proto všechny o rozumné uvažování.



„Fuj. Bú,“ ohodnotilo publikum ministrův projev a padaly i četné nadávky. Fotogalerie: - Svátek hudby v Paříži

Nyní se akce ve vnitřních prostorách mohou konat pouze do 500 osob a na akcích nad 100 osob jsou povinné roušky.



Organizátoři akce napsali i dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO). Nelíbí se jim, že přišli mezi prvními o práci a právě i ony nejasné podmínky hudebních akcí.



„Vláda omezila naši svobodu podnikání i možnost pracovat a nemá se k tomu, aby situaci řešila. Naše aktivity běží jen na patnáct procent, nekonají se festivaly, koncerty, hudebníci mají zrušená vystoupení, nevyrábějí se hudební nástroje, technické firmy nemají práci,“ píší. Psali jsme: Facka Šafrově editorce i radnímu ČT Šarapatkovi. Vyslovil se bývalý šéf ostravského studia ČT Pěvkyně Pecková se rozohnila před „chvilkaři“: S umělci se jedná jak po roce 1948. Vážně se mluví, že se pošlou do polí a do výroby! „Vystrčili jsme zadky a Západ nás vo*el,“ říká český herec. Kolegové? Protekční děti. Ani Babiš si nepočte „To vystřihneme, co na to Hrušínský...“ Ondřej Hejma vyděsil Xavera a naštve Jiřího Mádla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.