„Heil Mutti Merkel!“ a „Allah Akbar, Hände hoch, das ist Befehl!“ Vlajka EU v plamenech. Před Hradem bylo dusno

Válečný veterán z Kosova a Kuvajtu Martin Zapletal provedl v sobotu odpoledne před Pražským hradem nevídanou věc. Před očima hradní stráže zapálil vlajku Evropské unie. A to nebylo zdaleka všechno. Raději se podívejte sami.

Na Hradčanském náměstí před Pražským hradem proběhla v sobotu odpoledne protestní akce namířená proti Evropské unii a německé kancléřce Angele Merkelové. Jejím hlavním aktérem byl válečný veterán z Kosova a Kuvajtu Martin Zapletal. Ten na sebe upoutal pozornost veřejnosti, když v roce 2016 vystrčil své holé pozadí na konvoj právě projíždějící americké armády. Aby vojáci Severoatlantické aliance na jeho holé pozadí nezapomněli, ukázal jim ho hned třikrát.

17. března po 16. hodině odpoledne dorazil veterán před Pražský hrad v taxi a znovu vzbudil značný rozruch. Byl totiž oblečen do uniformy nacistického wehrmachtu, ovšem bez nacistických symbolů. Na paži mu sice nechyběl pověstný červený návlek, ve kterém se kdysi objevoval nacistický hákový kříž, jenže Zapletal měl místo hákového kříže vlajku EU. Na hlavě měl vojenskou čepici s německou orlicí, která za druhé světové války opět nesla hákový kříž. I tady však platilo, že místo hákového kříže tentokrát orlice nesla nápis EU. Obličej měl potřený sazemi.

Rozruch však vzbudila nejen samotná uniforma wehrmachtu, ale i to, jak si Martin Zapletal před Pražským hradem počínal. Přivezl si s sebou vlajku Evropské unie, se kterou pochodovým krokem tak dobře známým z nacistických válečných týdeníků nakráčel před vojáky hradní stráže a svérázně je pozdravil. Zdvihl napřaženou levou ruku a půl minuty ji ponechal pozvednutou v úhlu 45 stupňů.

Kolemjdoucím turistům mohlo jeho počínání připomínat nacistický pozdrav. Ten se však prováděl pravou rukou. Při pozdravu Zapletal vykřikl „Heil Mutti Merkel!“, čímž narážel na německou kancléřku Angelu Merkelovou. Tím však neskončil. „Allah Akbar, Hände hoch, das ist Befehl!“ křičel dál. Před vojáky hradní stráže tak vzýval islámského boha, žádal je, aby zvedli ruce vzhůru a nakonec dodal, že je to rozkaz.

A to ještě stále nebyl konec představení. Pak přišla na řadu vlajka EU, kterou si Zapletal nesl s sebou. S pomocí dalšího protislámského aktivisty se totiž pokusil vlajku EU zapálit. Zima a padající sníh, který pokrýval střechy Pražského Hradu, však naznačovaly, že to nebude snadné. Nakonec se podařilo vlajku EU zapálit až napodruhé. Do plamenů hořící vlajky hledělo spolu se Zapletalem asi 13 protiislámských aktivistů. Na jejich počínání dohlížela také policie.

Když vlajka dohořela, veterán chtěl v klidu odejít domů, ale přistoupili k němu policisté, kteří ho legitimovali. Zapletal jim předložil občanský průkaz, strážci zákona ho zkontrolovali a nechali ho jít.

Než odkráčel od bran Pražského hradu, odpověděl ještě na několik otázek fotoreportérovi serveru ParlamentníListy.cz. Zdůraznil především, že vojáky hradní stráže nezdravil nacistickým pozdravem. Nacismus a další totalitní ideologie prý omítá. Svou akcí chtěl prý připomenout 79. výročí nacistické okupace naší země. Je totiž přesvědčen, že se na březen 1939 stále více zapomíná.

Vedle toho hodlal upozornit také na rizika, která s sebou nese migrační či uprchlická krize. Spolu s uprchlíky totiž přicházejí do EU také nelegální migranti, kteří podle jeho názoru způsobují v EU problémy a teď se ještě mohou stát členy bezpečnostních složek jednotlivých států. Právě kvůli nim měl prý obličej pomalovaný černou barvou.

autor: Vít Hassan