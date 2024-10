„Hlas pro Harrisovou znamená jadernou válku.“ Muž znalý zákulisí v USA vše řekl

Slova ve videu pronesl nezávislý kandidát na prezidenta Robert Kennedy Jr, jenž se kandidatury vzdal ve prospěch Donalda Trumpa.

„Pokud se chcete vyhnout jaderné válce, důrazně vás vyzývám, abyste hlasovali pro Donalda Trumpa,“ zdůraznil hned v úvodu Kennedy a pokračoval. „Ve skutečnosti bych zašel tak daleko, že bych řekl, že hlas pro Kamalu Harrisovou je hlasem pro jadernou válku,“ dodal Robert Kennedy Jr.

Poukázal na bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho. Ten vyjádřil Kamale Harrisové svou podporu. „Dick Cheney byl hnací silou skupiny zvané neokonzervativci, která začala válku v Iráku, v níž USA zahájily nevyprovokovaný preventivní útok, první ve své historii, aby zabránily Saddámu Husajnovi vyhrožovat světu zbraněmi hromadného ničení,“ připomněl Kennedy Cheneyho roli v dějinách.

„Jak nyní ukazuje historie, neexistovaly žádné zbraně hromadného ničení,“ připomněl Kennedy. „Všechno to byla lež neokonzervativců.“

A ukázal na počet obětí války. „Většina odhadů hovoří o tom, že zemřelo přes milion Iráčanů, zatímco USA a spojenecké síly utrpěly více než 4800 mrtvých a více než 32 tisíc zraněných,“ řekl Kennedy. „Zabili jsme více Iráčanů, než kdy zabil Saddám Husajn.“

A dál tepal do tehdejšího viceprezidenta. „Tato frakce našeho vojenského a zpravodajského establishmentu, vedená Dickem Cheneym, zfalšovala důkazy o zbraních hromadného ničení, protože chtěla válku.“

A pro příklad politiky USA zašel do hlubší historie. „V roce 1961 varoval prezident Eisenhower americký lid před nebezpečím vynořujícího se vojensko-průmyslového komplexu, který by se nás pokusil zatáhnout do jaderné války s Ruskem. Poukázal na to, že tyto válečné živly v Pentagonu a zpravodajském aparátu si vychutnávají válku a libují si v ní, včetně jaderné války,“ řekl. A poukázal na roli své rodiny v dějinách. „Můj strýc, prezident John F. Kennedy konfrontoval svůj vlastní Sbor náčelníků štábů a své zpravodajské důstojníky, kteří navrhli zfalšovat sestřelení amerického civilního letadla a obvinit z toho Kubu, aby ospravedlnili jadernou válku s Ruskem.“

Jeho strýc se takové politice postavil. „John Kennedy se jim postavil a odmítl jít s nimi. Prezident Kennedy byl šokován dalším vojenským návrhem, na zahájení překvapivého jaderného útoku na Sovětský svaz. Uniforma znamenala, že USA zvítězí, protože Sověti utrpí více než 130 milionů mrtvých, zatímco v Americe zemře pouze 30 milionů. Po atentátu na Johna Kennedyho byl incident v Tonkinském zálivu použit k ospravedlnění války ve Vietnamu,“ dokládá R. Kennedy Jr. „Až o téměř 40 let později se přesvědčivě ukázalo, že je nepravdivá. Severní Vietnam nezaútočil na naše válečné lodě 4. srpna 1964.“

A ukázal své obavy, Doba se změnila, ale chuť válčit nikoliv. Ba naopak. „Obávám se, že dnes máme nejen frakci našich vojenských a zpravodajských služeb, která si přeje válku, ale chce právě teď válku proti Rusku kvůli Ukrajině. Má o více než 1000 jaderných zbraní více než my a mnohé z nich jsou lepší než naše nejlepší zbraně,“ vypočítával Kennedy poměr sil Ruska a USA.

Prezident Biden byl podle R. Kennedyho Jr. jen kousek od vyvolání velké války. „Prezident Biden se přiblížil jen o píď k tomu, že by dal Ukrajincům povolení použít americké řízené střely k odpálení hluboko na ruské území. Rusové v reakci na to změnili své zákony, aby jim umožnily odpovědět jaderným útokem. A svět nikdy nebyl blíže k totální jaderné válce.“

A ukázal příklad toho, kdyby Mexiko bylo podporované Ruskem a útočilo by na americké elektrárny „Dokážete si představit, že by mexická armáda byla podporována Rusy, aby odpálila ruské řízené rakety na americké území, zasáhla města, vodní elektrárny a jaderné elektrárny? Zaútočily by USA na Rusko jako odvetu?“ nakladl otázku. „Byl by to zázrak, kdybychom to neudělali,“ odpověděl si vzápětí.

Podle Kennedyho je Harrisová pro USA pro svou nezkušenost nebezpečná. „Kamala Harrisová je nezkušená v zahraniční politice a její agresivní a nepřátelské poznámky o Rusku během jejího projevu na Demokratickém konventu byly extrémně znepokojivé. Její slova demonstrovala, že by byla dokonalou loutkou frakce vojenské rozvědky, která chce tuto válku,“ hrozil se vlivu vojenských struktur na Harrisovou.

„Nepotřebujeme prezidenta, který je tak slabý, že potřebuje dokázat svou sílu americkému lidu tím, že obětuje životy amerického vojenského personálu při zahraničním válečném angažmá,“ poznamenal R. Kennedy Jr.

Trump podle Kennedyho slíbil, že bude jednat a že válku zastaví. „Donald Trump opakovaně řekl, že bude s Putinem jednat o ukončení války na Ukrajině. Kdyby byl JFK dnes naživu, stál by v této otázce po boku prezidenta Trumpa,“ řekl Kennedy a připomněl opatření svého strýce. „Můj strýc řekl, že nejdůležitější věc, kterou můžeme udělat, je mluvit s našimi protivníky. Proto zřídil horkou linku v Bílém domě a ve svém domě v Hyannisportu, aby mohl komunikovat přímo s Chruščovem.“

Hlas pro Kamalu Harrisovou je podle Kennedyho hlasem pro válku. „Dnešní hlas pro Kamalu Harrisovou je hlasem pro Dicka Cheneyho, který lhal, aby rozpoutal válku, v níž zemřelo více než milion lidí.“

If you want to avoid nuclear war, I strongly urge you to vote for Donald Trump. In fact, I would go so far as to say that a vote for Kamala Harris is a vote for nuclear war. pic.twitter.com/HC4smGEgZ7 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) October 24, 2024

Jak by v dnešním světě vypadala jaderná válka? „Jaderná válka by dnes znamenala miliardy mrtvých. Nedávná studie předpovídá, že 3. světová válka bude trvat pouhých 73 minut a že za tu dobu zemře 5,8 miliardy lidských bytostí. A jak řekl JFK, ti, kteří přežijí jadernou válku, budou závidět mrtvým. Pokud vám to, co jsem zde řekl, dává smysl, vyzývám vás, abyste přispěli a pomohli mi dostat toto poselství k dalším milionům našich spoluobčanů. Volby jsou hned za rohem a nebezpečí je velmi reálné,“ zakončil své varování před Kamalou Harrisovou Robert Kennedy Jr.

Psali jsme: „Pánové, jdu zvracet.“ Útoky na Babiše kvůli StB? Něco se neříká. Vyoral se neudržel „On mluvil s Putinem.“ Velké předvolební odhalení je tu. Ne na Trumpa, ale na Muska Velká rána pro šéfa OSN. Zelenskyj se s ním nesejde a nadává mu Dominik Hašek s Tomášem Zdechovským „Vymýšlíte si. Proč nemluvíte o Rusku?“ Intelektuálové podle historičky kryjí ukrajinskou krajní pravici