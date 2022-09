„Hlavně ať do toho nesahá Babiš!“ Je po volbách. A toto už se děje v Liberci

Komunální volby jsou za námi a nyní nastává čas vyjednávání a skládání koalic. V řadě měst uspělo hnutí ANO, ale je dost často snaha vytvořit koalice na vládním půdorysu a vyšachovat hnutí ANO, často vítězné. Takovým místem je Liberec, i když zde ANO skončilo těsně druhé za v regionu dominantními Starosty pro Liberecký kraj, kteří ovšem vyhráli narozdíl od minule jen velice těsně. A začalo zde povolební vyjednávání s cílem vytvořit koalici bez Babišova hnutí. Možná se to i podaří, ale zdaleka to nepůjde úplně lehce.

A jinde to dokonce vypadá, že ANO ve vládní koalici bude. Například ve Zlíně se vítězné ANO domluvilo na spolupráci s trojblokem ODS, KDU-ČSL, Piráti. V Pardubicích se jeví nejpravděpodobnější varianta vlády hnutí ANO se sdružením Žijeme Pardubice a koalice Spolu. V Karlových Varech to vypadá, že bude pokračovat stávající primátorka Andrea Pfeffer Ferklová z ANO v koalici se Spolu a Karlovaráky. Stejně tak v Olomouci se vítězné ANO domluvilo na pokračování koalice s místním hnutí spOLečně a ještě vybírají třetího do party. Nemluvě o Ostravě, kde dominantní vítěz voleb, primátor Tomáš Macura z ANO, chce pokračovat v koalici s dosavadními partnery, tedy Spolu a Piráty, a rád by přibral i hnutí Ostravak.

V Liberci bylo v minulých volbách v roce 2018 dominantní uskupení Starostové pro Liberecký kraj s 32,1 % hlasů a 16 mandáty v 39členném zastupitelstvu. Druhé ANO tehdy mělo 21,36 % a mandátů 11. Po čtyřech letech opět vyhrávají Starostové pro Liberecký kraj, ale mají už „jen“ 28,21 a získávají 12 mandátů. ANO má 26,22 %, což jim stačí opět na 11 mandátů. Pokud by SLK a ANO udělali koalici, mají většinu. Navíc už v právě uplynulém volebním období v koalici byli, respektive ještě jsou, spolu s ODS. Tady se však snaží vyhovět přání premiéra Fialy, aby se městské koalice pokud možno tvořily na vládním půdorysu, nebo spíše prostě bez ANO. V tomto smyslu se hned po volbách vyjádřil hejtman Libereckého kraje a předseda Starostů pro Liberecký kraj Martin Půta, který ovšem není libereckým zastupitelem. „Budeme dělat všechno proto, abychom sestavili koalice, do kterých pan Babiš nebude nijak zasahovat. Asi nejde úplně vymazat z koalic strany se silným volebním výsledkem, ale naší povinností je udělat takový výsledek, který nebude hnutí ANO dlouhodobě posilovat,“ řekl.



„Nejvíce to je aktuálně vidět v Liberci, kde ANO výrazně posílilo. Troufáme si říct, že je to hlavně kvůli tomu, že v čele s Šárkou Prachařovou bojovalo za družstevníky a jejich práva, a to ve spolupráci s ODS, LOL! a Změnou pro Liberec. Pouze členové SLK se postavili proti vlastním lidem. Nedivme se proto, že nyní Liberečané chtějí, aby je ANO zastupovalo ve vedení města. Na různé výroky pana hejtmana už voliči reagují, a to zejména v Liberci a Jablonci s tím, že si například nepřejí (citujeme), aby život v jejich městech ovlivňoval někdo z Hrádku. V praxi se bohužel ukazuje, co se může dít, když u politika zvítězí chuť po moci a rozhodování o všech a všem,“ pokračovali.



„Zároveň bychom chtěli pana hejtmana ujistit, že hnutí ANO má na komunální i krajské úrovni dostatečně zkušené zastupitelky a zastupitele, kteří nepotřebují, aby je někdo vodil za ruku, nebo jim snad z Prahy diktoval, jak mají postupovat. V tomto případě by si tedy měl tzv. zamést před vlastním prahem,“ zakončili.

Absolutní dno kampaně. Jak v tomto domlouvat koalice?

V Liberci začala tak vyjednávání s preferovanou variantou SLK, Liberec otevřený lidem, ODS a Piráti. Ze hry o koalici je pouze SPD, která je ovšem i v Liberci skokanem voleb. Nikdy doposud žádného zastupitele ve městě neměla a teď budou mít hned čtyři. Klíčový bude postoj uskupení Liberec otevřený lidem (LOL), kteří ve volbách skončili na třetím místě a mají 6 mandátů. Mají dva výrazné dlouholeté komunální politiky, člena Strany zelených Jaromíra Baxu a úspěšnou sportovkyni Zuzanu Kocumovou, bývalou juniorskou mistryni světa v běhu na lyžích a mistryni světa ve Spartan Race, ale i další. Jejich jádrem jsou členové Změny pro Liberec, kteří měli vždy v Liberci výraznou pozici. Jsou sice velice kritičtí k Andreji Babišovi a celostátnímu ANO, na komunální úrovni - a nejen u nich - je tomu trochu jinak.



Na liberecké kauze družstevníků v minulém volebním období navázali korektní pracovní vztahy lídři ANO Štěpánka Prachařová, ODS Petr Židek, a LOL Jaromír Baxa, kdy byli oponenty právě Starostů. A dost to jiskřilo mezi nimi a primátorem Jaroslavem Zámečníkem. Ten se navíc nepohodl se svým náměstkem ze své strany Jiřím Šolcem, dlouholetým zkušeným komunálním politikem, a ten když nedostal místo na kandidátce SLK, kandidoval jako trojka kandidátky ANO. S kritikou se setkal výpad primátora proti Šolcovi krátce před volbami na sociálních sítích, kdy napsal: „Dnes jsem po několikeré očividné marné urgenci pana náměstka Jiřího Šolce (ANO bude v Liberci líp) zadal pokyn technickým službám, aby provedli dočasnou úpravu průjezdnosti. Na radnici máme kompetence rozdělené a pan náměstek Šolc má na starosti mimojiné 4 roky komunikace, uzavírky a koordinaci dopravních staveb. Někteří lidé se mě ptají, proč jsem už nechtěl dál Jiřího Šolce na kandidátce Starostů. Tak právě proto. Na pozici náměstka chceme někoho, kdo se bude starat.“

Na to reagoval na facebooku například zastupitel za Změnu pro Liberec Ondřej Petrovský. „Myslím si, že primátor Zámečník právě našel absolutní dno letošní kampaně. Den před volbami začne za zfušovanou opravu Františkovské obviňovat svého náměstka Šolce s tím, že je neschopný a je rád, že už s ním není na kandidátce. Asi zapomněl, že s ním minule kandidoval za stejnou volební stranu a po celé 4 roky si na jeho práci veřejně nestěžoval. A přitom problémů s veřejnou údržbou bylo více než dost. Proč nyní den před volbami? Jen aby kolegy pozurážel a poškodil. O panu Šolcovi si mohu myslet své, ale tohle je od stávajícího kolegy za mě přes čáru a podraz. Samozřejmě vím, co je to rozdělení kompetencí na městě a že každý má na starosti nějakou gesci, ale pokud to primátorovi nevyhovovalo, měl to řešit průběžně, a ne den před volbami. Tohle už asi jen tak někdo nepřekoná,“ domnívá se. V diskuzi zareagoval lídr LOL Jaromír Baxa, který si povzdechl. „Tak mi řekněte, jak se v tomhle mají domlouvat koalice?“



„Skvělé na tom povolebním vyjednávání je, že hned na začátku víte, že ať uděláte koalici s kýmkoliv (nebo i teoreticky zůstanete v opozici) vždy naprosto zásadně naštvete část svých voličů a rozhodně ještě víc neodpustitelné voliče jiných stran," zareagovala na facebooku Zuzana Kocumová.

Čeká nás škrtání, omezování, šetření, rušení velkolepých plánů a osekávání nezbytností. Bude nelehko

Nadšení z vícečlenné koalice nepanuje i na druhé straně. Ostatně vztahy některých členů SLK a spol a LOL, zvláště těch vzešlých ze Změny pro Liberec, jsou asi stejně vřelé, jako v Praze mezi ODS a Piráty. Komentář na sociální síti k situaci po volbách v Liberci napsal i dosluhující zastupitel Zdeněk Chmelík, který byl zástupcem TOP 09. (Starostové pro Liberecký kraj totiž mají na své kandidátce i členy TOP 09 a KDU-ČSL). „Za mě osobně by byla nejlepší a nejjednodušší koalice s ANO. Ne, že bych měl ANO nějak v lásce, ale přeci jenom tam nejsou tak ambiciózní či nesnášenliví šíbři jako v ostatních uskupeních. Prostě by to s nimi bylo jednoduché a asi i klidné a produktivní vládnutí. Dva se vždycky domluví lépe než čtyři, a to obzvláště na komunální úrovni. Jenže je tam Jirka Šolc a někde nahoře Babiš, a to jsou pro vítěznou kandidátku dost vysoké zdi, které se asi nepodaří přelézt. Nakonec asi vznikne nějaká ultra barevná koalice, která bude čtyři roky balancovat na hraně zítřka,“ konstatoval.



„Ať to dopadne jakkoliv, bude to asi jedno z nejsložitějších období fungování města. Ne kvůli tomu, kdo bude v koalici, ale kvůli tomu, co se bude muset udělat. Čeká nás škrtání, omezování, šetření, rušení velkolepých plánů a osekávání nezbytností. Bude nelehko. Skoro bych si přál být v opozici,“ uvědomuje si.



K tomu, aby Starostové vytvořili koalici, potřebují minimálně 20 hlasů. Sami jich mají 12. Kromě zmíněné LOL se šesti mandáty (a SPD, které je mimo vyjednávání), mají 4 mandáty ODS a 2 Piráti, přičemž v závětří číhá ANO s 11 mandáty. „Je to taková trošku patová situace jako v roce 2006 mezi Paroubkem a Topolánkem. Pořád je to takové půl na půl, těžko říci, kterým směrem se to vydá. Navíc my máme jen 4 mandáty, tak tolik ovlivnit nemůžeme,“ sdělil MFD lídr ODS Petr Židek.



