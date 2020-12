„Hromada sr*ček, ty k*ávo, na lavičce Václava Havla!“ Pithart, Drábová i známý datový vědec chtěli pomoct Minářovi. Jenže...

reklama

Youtuber Bratříček navštívil webové stránky nového politického projektu Mikuláše Mináře. Následně shlédl a kousavě zhodnotil úvodní video, které má nové uskupení představit. Minář shání půl milionu podpisů, prý proto, aby věděl, zda má cenu do politiky jít. V současné době se k jeho projektu přihlásilo téměř osm tisíc signatářů.V úvodním videu vystupuje Minář a několik dalších jeho podporovatelů. A jde o zajímavá jména. Nejdříve však lídr pozdraví své potenciální voliče z rodných Vodňan. „Dobrý den, zdravím vás z mých rodných Vodňan. Jmenuju se Mikuláš Minář a rád bych s vámi podnikl něco velkého“ odříkává budoucí politik. „Dobrý večer i vám Mikuláši, jsme rádi, že s námi hodláte podniknout něco velkého“ odpovídá mu sarkasticky Bratříček.

„Narodil jsem se v roce 93 do obyčejné, ale úžasné rodiny. Jsem kluk z paneláku“ představuje se ve videu dále Minář. „Já jsem kluk z baráku, tím si myslím, že mezi námi vznik určitej rozkol, tím si mě malinko ztratil, ale dám ti ještě šanci,“ žertuje dál na Minářův účet youtuber. Minář pak informuje, že chodil v mládí do skautu a hrál fotbal. Krátce představil své příbuzenstvo a manželku.

Budoucí politik také ve snímku vypráví, jak dospěl k tomu, že vstoupí do politické soutěže. „I když jsem se tomu dlouho bránil, i když jsme měli s Liduškou jiné životní plány, nešlo před tím utíkat do nekonečna. Nakonec mi došlo, že už mi nestačí kritizovat, už mi nestačí být proti. Došlo mi, že chci být především PRO. Možná nám lidi dají šanci a možná ne. Já však chci prožít celý život s tím, že jsem to aspoň zkusil.“ Youtuber Bratříček po celou dobu monologu předvádí grimasy a tváří tak, jako by snad Minářovým upřímným slovům nevěřil. „Jsem rád, že změnil svoje původní plány, nechal se přesvědčit a jde do toho“ říká potutelně bratříček.

„Naše země je v krizi a do politiky musí přijít něco nového“ ospravedlňuje Minář vznik Lidé PRO. „Věci veřejné, ANO 2011, TOP 09 a teď Lidé PRO“ připomíná youtuber další politické projekty, které se tvářili „jako něco nového.“ a dodal: „Já mám takový pocit, že lidé, kteří umí naslouchat a jsou noví a poctiví do politiky proudí každý rok, aby si nakradli.

Následně po Minářově monologu ve videu vystoupí i jeho podporovatelé. Mimo jiné například jaderná fyzička Dana Drábová: „Jsem pro to, aby se stát nesnažil kontrolovat život lidí do nejmenšího detailu.“ Dalším velkým účinkujícím jménem je bývalý premiér Petr Pithart, který údajně Minářovi věří, že celou věc má dobře promyšlenou. Dalším vystupujícím byl třeba také význačný datový vědec a autor knihy o prokrastinaci Petr Ludwig, který neřekl nic. „je důležitý že tam s nima Ludwig je, protože budou mít aspoň všechno založený na datech jako ty mrazáky plný mrtvol v ulicích“ zahlásil Bratříček a připomněl tím Ludwigovy apokaliptické výlevy během koronakrize.

Video končí a následuje zhodnocení: „Upřímně, tohle je hromada sraček, totální hromada sraček. Ty krávo. Milujme se, láskujme se, spojujme se a tu miliardu rozdělíme s láskou a s velkým srdíčkem a na lavičce Václava Havla. Co to do prdele je? Absolutní odpad. Ty lidi co tomu dělaj produkci, jsou hvězdy, vědí přesně jak dělat volební videa. Podle mě se teď prodaj Babišovi a Babiš si je koupí nebo se o to aspoň pokusí.“ vypálil bratříček.

To logo Lidé PRO je vykradený ANO, protože chtěj oslovovat i voliče Andreje Babiše. Je to prakticky vykrádačka ANO, jen bez Babiše a založená víc na pravdě a lásce. To je celý. Je tam každý levný heslo, který jde v politice říct, není tam nic novýho.“ tepe Minářovo politické snažení youtuber a dodává: „Je to zase nepravicová, nelevicová, neliberální, nekonzervativní strana, která půjde s mainstreamem a bude dělat přesně to, co ze shora připlouvá z EU. Sice se u toho budou víc usmívat, ale…“

„Máte tady někoho, kdo doufá, že se Babiš střelí do palice a hlasy z ANO se jen tak přelejou z ANO do Lidé PRO.“ myslí si bratříček a dál se ptá: „Jako čím se lišíte od Starostů? Úplně všechno o čem jste ve videu mluvili jsou Starostové, to je strana, která nemá žádnej ideologickej základ,“ pak se Bratříček obrátil na své diváky: Co myslíte? Stojí za tím Martin Jaroš? Já si myslím, že jo, ale nebude s tím chtít být spojovaný, ale určitě jim bude pomáhat.“ dodal.

