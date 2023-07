„Hrozí válka USA s Čínou!“ Orbán vystoupil s projevem

reklama

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 40% Nevadí 60% hlasovalo: 28843 lidí Telex.hu uvádí, že Orbán v rumunském nejmenším městě Băile Tusnad, proslaveném lázeňstvím, hovořil o vztazích Budapešti s Evropskou unií a vysvětlil, že konflikty pramení z toho, že se EU snaží o odlišný kulturní rámec.



„Evropská unie odmítá křesťanské dědictví, migrací pohání výměnu obyvatelstva a vede LGBT válku proti evropským národům přátelským k rodině (…) Musíme tedy říci, že v dnešní Evropě vznikla politická třída, která je neodpovědná, která už nemá křesťanské ani demokratické přesvědčení,“ řekl maďarský ministerský předseda a z této „neodpovědnosti“ obvinil snahy o federalismus v Evropě.



Server poznamenává, že Orbán nevolal po vystoupení Maďarska z Evropské unie, ujistil však, že jeho země chce bojovat za udržení vlastních hodnot a kultury. „Musíme bojovat. Náš postoj je jasný. Nechceme, aby všichni měli stejnou víru, nechceme, aby měli stejný rodinný život nebo aby sdíleli stejné svátky. Trváme však na tom, že máme společný domov, společný jazyk, společný veřejný sektor, společnou kulturu, a to je základem bezpečnosti, svobody a prosperity Maďarů, a proto je třeba to za každou cenu chránit. Proto nebudeme dělat kompromisy. Nebudeme dělat kompromisy, neustoupíme, budeme trvat na svých právech v Evropě a nepodlehneme politickému ani finančnímu vydírání,“ ujistil.

Fotogalerie: - Viktor Orbán zavítal do Čech

Dle šéfa maďarské vlády nyní svět zažívá mezinárodní mocenský posun, který přichází s vzestupem Čínské lidové republiky a aktuální období je ve znamení „velkých změn“. Jelikož se podle Orbánova názoru mění rovnováha sil, která se v posledních desetiletích zdála být neměnná a hegemonistické velmocenské postavení Spojených států je zpochybňováno Čínou, prožíváme prý „obzvláště nebezpečné období v dějinách lidstva“. Orbán míní, že by vše mohlo dospět až k válečnému konfliktu mezi Čínou a USA, kterému je třeba se vyhnout.



Hrozbu války Orbán podle serveru Telex.hu nevnímá primárně ze strany Číny, ale ze strany Spojených států, které se nechtějí smířit s tím, že ztrácejí svou vedoucí roli. „Nebezpečí, milí přátelé, spočívá v tom, že je tato situace nebezpečná, protože zlatá medaile už má svého pána (…) Jinými slovy, to, co dnes vidíme, je neustálý úpadek americké dominance na světové scéně. A to se světovým vůdcům nelíbí. Jejich jednoduché smýšlení lze shrnout do věty: jsme na vrcholu světa, zůstaneme tu navždy (…) Nacházíme se tak v nejnebezpečnějším okamžiku současné světové politiky, kdy mocnost číslo jedna vidí, že klesá na druhé místo,“ citoval Telex Orbána.



Server Daily News Hungary píše, že měl Orbán upozornit v této souvislosti zejména na rychlý rozvoj Číny v posledních dekádách a říci, že si právě kvůli němu Peking nárokuje své „místo pod sluncem“, zatímco však Washington neakceptuje, že jej Čína v mnoha odvětvích předběhla. Že je válka nevyhnutelná si sice Orbán dle svých slov zcela nemyslí, upozornil však, že je velká pravděpodobnost, že na válečný konflikt skutečně dojde. Aby se však válce obě mocnosti vyhnuly, musí dle něj Spojené státy přijmout, že mají ustoupit.

Fotogalerie: - Zeman u Orbána

Dle Telexu dodal, že se Číňané také „smějí“ dodržování našich západních hodnot a následně přešel i k pohledu na Evropskou unii, která je dle něj „bohatá“, ale „slabá“ a slábne stále více, přičemž ji její lídři chtějí odříznout od zbytku světa. „Tento strach, tento pocit uzavřenosti, dnes žene naši Evropskou unii do izolace, bojí se konkurence jako starý boxerský šampion, který se chlubí svými mistrovskými pásy, ale už není ochoten jít do ringu,“ zaznělo od Orbána.



Důkazem snahy EU odříznout se od zbytku světa mají být podle jeho názoru mimo jiného i unijní sankce pro Rusko. Ty dle předsedy maďarské vlády totiž mají brzdit EU v globální konkurenci, protože ruské suroviny stejně nakupujeme, zatímco za energie platíme mnohem více než před válkou.



Maďarský zpravodajský server index.hu k tomu doplnil, že Orbán kritizoval, že právě v důsledku tohoto přišla „válečná inflace a náklady na energie prudce vzrostly, což poškodilo konkurenceschopnost EU“.

Psali jsme: „Neinvestujte v Maďarsku.“ A Budapešť přitvrdila na Brusel „Někomu přeskočí. Vezme to vážně.“ Rajchl odhalil pravé důvody soudu s Etzlerem „Putinovi užiteční idioti.“ Možná vás překvapí, kdo na seznamu je. Sestaveno v zahraničí Dopadne to na EU. Šándor a svět po ohni ve Francii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.