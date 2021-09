„I kalhoty nám EU sebere. Zabráníme tomu.“ Orbán bez milosti. Děkoval Babišovi

reklama

„Jsem nesmírně rád, že jsem tu dnes mohl přivítat předsedu vlády Maďarska, mého přítele Viktora Orbána. Těch důvodů je několik a já jsem se cestou do Ústí nad Labem dozvěděl, že Ústí nad Labem je pro pana premiéra to nejzajímavější místo v České republice, i když tady nikdy nebyl a je tady dnes poprvé. Proč to tak je, se dozvíte v rámci jeho vystoupení,“ poznamenal Babiš úvodem. Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2791 lidí

„Chtěl bych panu premiérovi poděkovat za pomoc. V rámci covidu-19 Maďarsko nám významně pomohlo. V první vlně nám poskytlo 150 ventilátorů, moderních ventilátorů, a samozřejmě nám významně pomáhalo s vakcínami. Chtěl bych říct, že Viktor Orbán je velký obdivovatel České republiky. Obdivuje hlavně to, jak se České republice daří. To znamená, že obdivuje, že máme nejmenší nezaměstnanost. V celé Evropě. Že máme nejmenší zadlužení ze všech zemí, se kterými sousedíme. Ano, máme nižší zadlužení než Maďarsko, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko... A že máme skvělé veřejné finance a máme skvělý rating. Že máme skvělý růst HDP, že z hlediska poměru HDP na obyvatele jsme už před Itálií a Španělskem. Že jsme na 93 procentech. I v tomhle jsme v regionu na tom velice dobře. Že máme nízkou inflaci. Že máme nízké daně. Že máme nejvyšší platy z V4. A pan premiér o tom mluví často, mluví o tom na Evropské radě a mluví o tom samozřejmě i v Maďarsku,“ dodal Babiš.

„Já jsem se stal premiérem 6. prosince 2017 a prosil jsem pana prezidenta, aby nominoval vládu 13. prosince 2017. A proč? Protože 14. prosince 2017 zasedala Evropská rada. Evropská rada, kde sedí všichni prezidenti a premiéři. Často se o tom mluví, ale ten, kdo nebyl premiérem, tak neví, jak to tam funguje. A to je to nejdůležitější místo, kde prosazujeme – a já prosazuji samozřejmě české zájmy a pan premiér Orbán prosazuje samozřejmě maďarské zájmy –, ale prosazujeme společně ty zájmy. A to místo je důležité proto, že všichni musejí souhlasit. A tam se nehlasuje. Tam se mluví o závěrech té rady, které se tam čtou a potom xkrát se přepracují – a potom se Charles Michel, předseda Evropské rady, zeptá, jestli s tím všichni souhlasí. A pokud s tím souhlasí, tak je deal done,“ podotkl Babiš.

„Na tomto místě jsme společně s premiérem Orbánem, ale i s našimi kolegy z V4, tenkrát to byl Peter Pellegrini a Mateusz Morawiecki – 29. 6. 2018 ve čtyři ráno jsme definitivně zamítli kvóty na ilegální migranty a definitivně jsme odmítli přerozdělování. Na tomto místě jsme v červenci 2020 čtyři noci a pět dní bojovali za evropské fondy. A Viktor Orbán je zkušený, je už 30 let v politice, a často jsem s ním mluvil o tom, jaké má doporučení. A to doporučení bylo vydržet. Takže jsme taky vydrželi a vybojovali jsme 42 miliard korun navíc z evropských fondů. A už jsme dostali zálohu. Takže další věc je samozřejmě Green Deal. Žádný Green Deal nebyl podepsán. Green Deal je politická dohoda, kdy my jsme společně bojovali za to, abychom neměli závazek, všechny členské státy, 55 procent emisí CO2 do roku 2030. A vybojovali jsme průměr. Takže průměr – ne ten závazek... A potom jsme bojovali za peníze modernizačního fondu. A já jsem bojoval taky za slovo jádro, za slovo plyn, za slovo kůrovec – a tyhle všechny věci jsme vybojovali. A ta hlavní bitva o těch nesmyslech viceprezidenta Komise pana Timmermanse, které on navrhuje a o kterých jsme nikdy nejednali, čeká i příští českou vládu a další vlády,“ dodal Babiš.

Včera podle svých slov psal dopis a esemeskoval si s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. „Že zkrátka tu analýzu, kterou udělala Evropská komise na vývoj emisních povolenek, že se vůbec netrefili. A že ty emisní povolenky, které jsou předmětem spekulací různých hedge fondů a bank, mají obrovsky negativní dopad na náš průmysl a ty předpoklady se vůbec nenaplnily. A vlastně dopadají negativně na naše firmy a přenáší se to na naše obyvatele. Protože od příštího roku samozřejmě může být ten dopad na ceny energií velice negativní. Proto jsem požádal, aby tato témata byla zařazena na večeři 5. října, i když je to na programu Evropské rady 21. října. A myslím si, že nejsem sám v Evropské unii, který to chce řešit. A potřebujeme rychlé řešení. Potřebujeme zamezit těmto spekulacím, potřebujeme zkrátka zastropovat ceny tak, jak jsme to udělali v Čechách pro teplárny,“ zmínil Babiš, že s Orbánem diskutoval také o plynu.

Co se týče ilegální migrace, podle Babiše se o ní příliš nemluví. „Občas média ukážou nějakou loď. Ale v roce 2015, když v Budapešti a v Maďarsku bylo 300 tisíc ilegálních migrantů a paní kancléřka Merkelová je pozvala a řekla wir schaffen das, tak Maďarsko bylo jediné, které skutečně bránilo tu schengenskou hranici a postavilo ten plot, na který mimochodem i Řecko dostalo peníze, ale moc nefunguje,“ zmínil Babiš, že nejkratší cesta za sociálními dávkami do Německa by byla přes Česko, ale díky plotu zde problém není.

Připomínka mládí

„To, že se neefektivně bojuje proti převaděčům, kteří tam čekají v německých a rakouských autech a kasírují v cashi 3 500 eur od těch mládenců, to jsou všechno mládenci. Tak samozřejmě, to je realita, o které se v našich médiích moc nedozvíme. Jsme xkrát mluvili o tom, jak řešit ilegální migraci, jsme v tom aktivní, celá V4 a my dva jsme v tom byli vždycky nejaktivnější. Takže je to téma, ke kterému se budeme vracet. Pokud někdo říká, že to není téma, tak já si myslím, že to je téma. A proto jsme i v minulosti pomáhali zemím, které bojovaly proti pašerákům, jako Severní Makedonie, Srbsko, Slovinsko, Albánie, a na základě mé návštěvy v Maďarsku naše vláda schválila, že pošleme do Maďarska na hlídání toho plotu padesát našich policistů, kteří by tam měli působit do poloviny prosince,“ sdělil Babiš. Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 8% Nevadí 83% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 32803 lidí

Orbán následně premiéru Babišovi poděkoval za pozvání. „Víte, že letos koordinaci Visegrádské čtyřky vykonává Maďarsko a u vás budou volby, a ačkoliv nechceme zasahovat do voleb v žádné zemi, protože o osudu Čechů ať rozhodují Češi, ale vůbec nelituji toho, že jsem vás právě dnes mohl navštívit,“ řekl Orbán. „Jsem vděčný, Andreji, zejména za to, že k setkání dochází v Ústí nad Labem. Vy to jistě nevíte, ale v Maďarsku je generace, pro kterou je toto místo legendárním místem. A já patřím k této generaci a můžeme děkovat za to tomu, že máte fantastického spisovatele Vladimíra Párala – a když jsem začínal na univerzitě, tak tehdy u nás byla velkým šlágrem kniha s názvem Milenci a vrazi. A tuto knížku téměř každý můj generační druh, student, gymnazista nebo student univerzity slyšel nebo četl o této knize a jsem velmi rád, že toto setkání se uskuteční ve městě, které mi připomíná mládí,“ zmínil Orbán.

Následně také zavzpomínal na exprezidenta Václava Havla. „S ním jsme měli srdečný, přátelský vztah jako antikomunisté a bojovníci za svobodu. Já si pamatuji ještě to, když premiérem u vás byl Klaus a překvapil svět svými ekonomickými inovacemi. A váš nynější prezident republiky, pan prezident Zeman, také byl mým kolegou ještě na počátku tohoto století jako premiér. Já už hodně dávno sleduji českou politiku a vždycky jsme pociťovali jistou závist vůči vám a vždycky jste před námi byli o krok, o dva kroky a není tomu jinak ani teď. A jsem velmi rád, že v posledních letech se mým kolegou stal pan Babiš,“ dodal Orbán.

Miliony obyvatel z Afghánistánu

Vyzdvihl také soutěž, jež mezi Babišem a Orbánem je. V nezaměstnanosti: „Vy jste kolem tří procent, my jsme teď dosáhli asi čtyři procenta, jste před námi krok. Chtěli bychom vás dostihnout, co se týče zadluženosti, míry zadluženosti. Víceméně vám závidíme to, že český průmysl svým výkonem ještě doposud přidává větší přidanou hodnotu než my Maďaři a nikdy jsem nechápal, že proč je tomu tak, že váš premiér je schopen věnovat na inovaci dvakrát větší sumu z rozpočtu, než my jsme schopni. A když někdo věnuje víc peněz na inovaci, tak zachová svůj náskok. A pro Maďary je úplně přitažlivé to, že v porovnání se všeobecnou úrovní rozvoje Evropské unie vy už máte blízko k tomu průměru Unie 91 procent, my zatím dosahujeme jenom průměru 70 procent té úrovně, takže tady také máme co dobíhat,“ zmínil Orbán.

Co se týče migrace, Orbán nevěří, že se vyhneme další migrační vlně. „Musíme se připravit, že z Afghánistánu sem budou proudit miliony obyvatel a jejich nemalá část se bude chtít dostat do Evropy přes Balkán. A já bych chtěl Čechům připomenout, že Maďarsko na jižních hranicích se Srbskem nebrání jenom Maďarsko, ale také Českou republiku a celou Evropu, a proto já jsem se nestyděl a žádal o to pana premiéra, aby nám dal k dispozici vojáky, policisty, minimálně 50, aby je vystrojil, aby je poslal k nám, abychom posílili obranu hranic, protože my skutečně bráníme i Česko,“ podotkl Orbán.

„V minulosti jsme mysleli, že střední Evropa nemůže existovat bez západní Evropy, protože západní země byly bohatší, bylo tam více kapitálu, tam fungovala ekonomika lépe. A dnes je to obráceně. Dnes je pravda taková, že západní ekonomiky nemohou fungovat bez střední Evropy. Není úspěšné německé ekonomiky bez Česka, Slovenska, Maďarska. Takže další desetiletí bude znamenat pro střední Evropu, že se probudí, silně probudí k novému povědomí a pocítíme všichni, že střední Evropa je lokomotivou ekonomiky Unie. A proto naroste náš vliv jako ekonomický, a tak je to spravedlivé, a jenom tehdy uplatníme tento trend, když česko-maďarská spolupráce a středoevropská spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky zůstanou zachované. A já bych se chtěl připojit k tomu, co pan premiér tady říkal ohledně systémů ITS,“ zmínil dále Orbán.

Podle něj je to velmi komplikovaný systém. „Je velkou výzvou, abychom tento systém vůbec pochopili, a v zájmu toho se také často obracím na vašeho pana premiéra, který lépe rozumí financím. Ale podstatné je to, že nám chtějí vnutit takový systém, podstatou kterého je, že vy všichni, kteří jste, všichni čeští lidé, budou platit za to, že mají dům, a budou platit, že mají auto, osobní vozidlo. My všichni včetně Maďarů budeme platit víc a musíme tomu zabránit, takže já jsem uzavřel bratrstvo ve zbrani s premiérem Babišem, že ten systém ITS, co nám chtějí nyní vnutit, že musíme za každou cenu změnit, protože jinak ztratíte i kalhoty v důsledku placení,“ zdůraznil Orbán.

