„Já bych řekl, že jí je z toho šoufl, co slyší od premiéra Fialy.“ Holec se musel smát

Na úvod se Holec pozastavil u článku Marka Stoniše s titulkem Generál Pavel je náš první porevoluční prezident, který uvítal okupaci Československa. „Jeho marketéři ho stylizovali během prezidentské volby do podoby takového novodobého Václava Havla, což byl samozřejmě neuvěřitelný bizár, ale kdyby to viděl Václav Havel, tak by musel říct, to jsou ale paradoxy, co…. Protože on je skutečně náš první polistopadový komunistický prezident, ale jenom díky bijcům proti komunistům. Ti, co ho hnali na Hrad, vždy upozorňovali, kdo má komunistickou minulost, když se jim to hodilo.

Tenhle ale nemá jen komunistickou minulost, ale i v rozvědce, agentskou, byl to člověk, co bránil průniku demokracie do totalitního Československa,“ připomněl Holec v pořadu Podtrženo sečteno komunistickou minulost současného prezidenta Petra Pavla.

„Kdyby s takovou minulostí měl tento člověk trochu charakteru, tak se na 21. srpna nechá zavřít s manželkou doma, aby ho to nesvádělo jít ven a nedej bůh něco říct,“ uvedl Holec, že Petru Pavlovi nepřísluší, aby se veřejně vyjadřoval k srpnovým událostem. „Ale on ne, musí v budově Českého rozhlasu, kde se konal připomínkový pietní akt, žvatlat to, co si určitě nemyslí,“ dodal komentátor k Pavlovu projevu v den výročí okupace Československa.

„Žijeme v době ohromného pokrytectví, kdy si lidé omluví cokoliv, když si myslí, že je to jejich správný kandidát. Kdyby tam přišel Andrej Babiš, který okupaci z roku 1968 nikdy neschvaloval, ale má komunistickou minulost, tak po něm budou házet vejce, pískat, plivat a já nevím, co všechno. Tak jim měřme oběma stejně,“ poukázal Holec na jistý dvojí metr v české společnosti.

V této souvislosti se opřel do způsobu fungování českých médií: „Mainstreamová média se nerozpakovala nad tím, že tento člověk tam mluví o statečnosti i roku 1968... Nenapadá mě jiný vysoký polistopadový politik, který by se chlubil tím, že schvaluje okupaci z roku 1968, dal si to do životopisu, a to v roce 1987, to už byl sakra dospělý,“ kroutil Holec nevěřícně hlavou nad tím, jak Petr Pavel převléká kabát. „Tohle vše je přece ohromná ironie,“ doplnil.

Rozboru neunikl ani projev premiéra Petra Fialy na čtvrtečním zahájení mezinárodního agrosalonu Země živitelka, kde v souvislosti s cenami potravin sdělil, že jsme zlevnili nejvíc ze zemí OECD. Holec se před svým komentářem neudržel smíchu a poté dodal: „Nemohl jsem se udržet, promiňte, že jsem se rozesmál, není to neslušností. Obraz často mluví sám za sebe beze slov. Podívejte se na europoslankyni ODS Vrecionovou. Já bych řekl, že jí je z toho šoufl, co slyší od premiéra Fialy,“ komentoval fotografii ze Země živitelky.

Premiéra Fialu následně označil za lháře. „Je to ten starý super lhář, nejlepší lhář v OECD. V OECD jsme ve skutečnosti nejlepší v tom, že nám klesly nejvíce reálné mzdy ze všech. Ale Petr Fiala, jak je notorický lhář a ví, že za sebou táhne ekonomický průšvih a blíží se volby, tak to potřebuje zahladit,“ konstatoval Holec.

Vyvrátil, že by v Česku ceny potravin klesaly. „Cena chleba u nás za Fialovy vlády stoupla o 50 procent, u některých položek o 30 až 40 procent, třeba vepřové maso atd. Rozporoval bych, že u nás ceny klesají, protože když Český statistický úřad oznámil nedávno data o inflaci, která se znovu zvýšila více než se čekalo, tak inflaci překvapivě táhly nahoru ceny potravin. Ono to tak vše zdražilo, že když se to teď o něco zlevní, tak je nám to víceméně jedno. To je celé to dezinfo premiéra Petr Fialy, štve mě, že v čele země stojí tak bezostyšný lhář,“ řekl Holec.

Vybídl Otakara Foltýna, vládního koordinátora strategické komunikace, aby skutečně potíral dezinformace jaké vychází z úst předsedy vlády. „Jestli tohle sleduje Otakar Foltýn, který se pustil do své prácičky, tak jestli sedne na Fialu, tak se nezastaví do smrti, pokud bude chtít odhalovat dezinfo,“ poznamenal Petr Holec.

Stranou nezůstalo ani dění kolem předsedy Pirátů a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Objevují se výzvy k jeho rezignaci a to pro nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení. Nic takového ale podle Holce premiér Petr Fiala neudělá, jelikož by své vládě zadělal na problémy. „Fiala po návratu z dovolené opravdu ,bombí'. Megaprůšvih Ivana Bartoše je průšvih Petra Fialy. Petr Fiala vzal Piráty do vlády, ač nemusel, z prostého cynického důvodu - nechtěl mít ve Sněmovně třetí opoziční stranu. Piráti mají čtyři poslance, přesto mají tři ministry a křeslo vicepremiéra pro digitalizaci, ale když se pustí do digitalizace, tak shodí celé stavební řízení v celé zemi. Za takový průšvih politici normálně odstoupili sami, nebo byl premiér, který uměl zakřičet a vyhodil je. Za Fialy je ale vše naruby. Jediným programem Petra Fialy je udržet vládu až do voleb,“ řekl Petr Holec, který očekává, že Piráty čeká další volební debakl.

