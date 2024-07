„Já bych se národu omluvil.“ Hašek o atentátu na Trumpa. Politik prý na střelu do hlavy reagoval přehnaně

K pokusu o vraždu amerického prezidentského kandidáta a 45. prezidenta USA Donalda Trumpa připojila své postřehy i novinářka Deníku N Ekaterina Kanakova. „Střelci jsou v dnešní době trochu šilhaví. Že, Roberte? Že, Donalde?“ napsala ve zjevné narážce na jiný atentát, který se stal před dvěma měsíci na Slovensku. Útočník Juraj Cintula při něm čtyřikrát z pistole trefil premiéra Roberta Fica do oblasti břicha. Fico prý bude mít doživotní následky, v nemocnici strávil delší dobu. To Trump vyvázl lépe. Dostupné záběry z videí ukazují, že při něm stála štěstěna. Krátce před výstřelem otočil hlavou, což mu pravděpodobně zachránilo život. Po výstřelu tak byl "pouze" zasažen do ucha a krvácel. Střelec ale mířil přesně.

Kanakova si na adresu Trumpa také zavtipkovala. „A proč Donald Trump zlikvidoval střelce, mohl prostě zastavit dodávky zbraní a vše v klidu ukončit?“ ptá se v narážce na ty, kteří v otázce ruské agrese vůči Ukrajině navrhují oběma stranám, tedy i té napadené, aby začaly jednat o míru.

Novinářka Kanakova z Deníku N se k tématu pokusu o vraždu Donalda Trumpa vrátila ještě "repostem" jiného příspěvku na sociální síti X. Jedná se o fotomontáž, na které postřelený a zakrvácený Donald Trump drží otevřenou lahev kečupu, který po sobě lije. Obrázek tedy zcela nepopiratelně útok na bývalého prezidenta zlehčuje jako nafingovaný.

Tyto příspěvky, zejména pak ten o "šilhavosti" střelců - potenciálních vrahů - pak Kanakové přinesly mnoho ostrých reakcí. Jako je například tato. „Je mi jasný, že neomarxistický nesnášenlivý ku*vy z Neo-Rudého Práva (zkratka N) jsou smutný,“ napsal anonymní uživatel.

Legendární hokejový brankář a nyní take kandidát do Senátu za TOP 09 Dominik Hašek nejprve útok na amerického exprezidenta jasně odsoudil. „Odsouzeníhodný čin, při kterém byli zabiti lidé a zraněn kandidát na am. prezidenta. Neznáme dosud motiv a další věci ohledně události, ale násilí nemá a nesmí mít v našem světě místo,“ uvedl.

Pak si ale Hašek, známý z profesionální kariéry svými neuvěřitelně pohotovými reflexy, položil otázku, zda byla bezprostřední reakce Donalda Trumpa na to, že byl postřelen do hlavy, vhodná, zda Trump použil správná slova. A dospěl k tomu, že nikoliv. „Každý máme jiné hodnoty. Já, kdybych v konkrétně této takto napjaté chvíli zakřičel ‚Fight‘, tak se během hodiny (až se uklidním) národu omluvím za naprosto nevhodnou reakci, která rozdmýchává násilí. Pokud to on neudělá (což nepředpokládám), tak to opětovně potvrdí jeho charakter,“ odsoudil Hašek Trumpovo chování s tím, že každý z mužů má jiné hodnoty. Slova o boji podle něj do takových momentů zkrátka nepatří.

Advokát Radek Suchý si povšiml reakce herce Davida Matáska, který na Facebook napsal prosté „Uc ho!“. Jedná se o reakci, která svou formou navazuje na předešlý Matáskův příspěvěk ‚Pic ho!‘, zveřejněný krátce po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Vzhledem k tomu, kam střela Donalda Trumpa zasáhla, měl Matásek příležitost vytvořit druhou slovní hříčku. Radek Suchý však z této hry se slovy nadšen není. „Libtardí lejno David Matásek, seriálový dojič a věrná přísavka ČT opět nezklamal. Po jeho reakci na atentát na Fica: “Pic ho!” analogicky a rádoby vtipně reagoval vlastně shodně na atentát na Trumpa. Mějme ale na paměti, že tito lidé již požívají ochrany naší státní bezpečnosti i postdemokratické prokuratury….a proto se raději zasmějme, co kdyby se někdo díval, že se nesmějete? Mohlo by to být chápáno jako projev předsudečné nenávisti vůči Matáskovi….Stříž by to hned odstíhal,“ napsal na Facebooku.