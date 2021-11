„Já bych to začal vysvětlovat, ale zase by to bylo špatně.“ Válek se zamotával. SPOLU proti covidu

reklama

„To, co vám představujeme, jsou principy a opatření, za nimiž stojí všech pět koaličních stran. A jsou to principy, které budeme uplatňovat i v dalších letech. Možná dalších čtyřech letech,“ začal Fiala.

Každý občan má podle něj odpovědnost vůči sobě i ostatním. „Tuto vlnu už nelze zastavit. Jediné, o co musíme bojovat, je omezit její dopady na nemocnice a bránit je před úplným kolapsem,“ vyzval.

Do budoucna se musíme zaměřit na to, aby se to už nikdy neopakovalo. Jediným nástrojem je podle budoucího premiéra očkování, ať se to někomu líbí, nebo ne.

Koalice definovala celkem šest principů boje s pandemií. Fiala z nich představil dva. Prvním je zabránění zavření škol. Děti už nemohou nadále na situaci doplácet svou budoucností.

Druhým principem je změna hlavního sledovaného indikátoru. „Lidé stále sledují počty nakažených. Pro naši vládu bude klíčový jiný ukazatel, a to obsazenost nemocnic,“ objasnil.

Očkování podle Fialy funguje a očkovaní končí na jednotkách intenzivní péče zcela minimálně.

Válek: Domluva funguje lépe, než příkaz

Pak si vzal slovo profesor Válek a představil rovinu krátkodobého boje s pandemií.

„Klíčové dnes je podpořit nemocnice a zdravotníky, aby nezkolabovali,“ začal. Válek chce jít cestou zlepšení distribuce pacientů, a to nejen převozy, ale už při přijímání pacientů.

Pomoc nemocnicím od studentů by měla být na dobrovolné bázi: „Domluva funguje lépe než jakýkoliv příkaz a nařízení,“ myslí si Válek.

Pandemická situace se výrazně liší po krajích, takže musejí konkrétní opatření dělat krajské hygieny. Například omezení osob na veřejných akcích nebo další opatření by měly být regulovány krajsky.

Pomoct podle Válka musejí i lidé „Vyzýváme občany ke snížení sociálních kontaktů,“ požádal budoucí ministr. Martin Kupka později dodal, že v České republice podle něj žije dost odpovědných lidí, kteří chápou situaci, a to, že právě svou izolací mohou pomoci.

Podle Vlastimila Válka je klíčovým nástrojem třetí dávka očkování, která se musí dostat ke všem, kteří dostali první dvě dávky. „Každý praktický lékař se musí zapojit do očkování,“ zdůraznil.

Koalice trvá na udržení testů PCR jako nástroje prokázání bezinfekčnosti. „PCR test je správná cesta,“ zdůraznil Válek. Musí se navýšit jejich kapacita minimálně na 200 tisíc denně, technicky to je podle Válka možné.

Je třeba udělat režimová opatření v pečovatelských domech, ale není možné zcela zakázat návštěvy rodin. Viděli jsme prý, k čemu to vede. Válek by věřil testům.

„Nedoočkovaný člověk by měl být pod dohledem PCR testů,“ doporučuje. A totéž platí pro očkované, kteří po šesti měsících nedostali třetí dávku.

Válek také žádá důslednější kontrolu dodržování opatření. „Pokud třeba za měsíc proběhlo méně než tisíc kontrol a nebyla udělena žádná pokuta, tak systém nefunguje,“ rozčílil se.

Kupka: Svoboda znamená ohleduplnost

Martin Kupka z ODS pak představil střednědobá a dlouhodobá opatření nové koalice.

„Cílem je naučit se s covidem žít, nepřijít o svobodu, ale zároveň zdůraznit, že svoboda znamená odpovědnost a ohleduplnost,“ shrnul jejich filozofii.

Podstatné je, aby se do řešení problému zapojila celá společnost. To znamená, že nesmí být zamlčována žádná nepříjemná pravda. Třeba očkování má bezesporu pozitivní dopad, ale nemá smysl zatajovat, že má své limity.

V dlouhodobém výhledu musíme být připraveni čelit i všem budoucím epidemiím. To obnáší posílení struktur státu. Veřejnost by měla dostávat v pravidelném čase přehledná pravidla, ve kterých se lidé vyznají.

Klíčové je podle Kupky posílení kapacit PCR testování jako důležitého nástroje zastavení šíření pandemie. Musí se posílit i pozice krajských hygien.

Nakonec Kupka představil čtveřici hlavních zásad, které chce nová koalice ctít: Nedopustit kolaps zdravotní péče. Zmenšit počet lidí, kteří budou na covid umírat. Nebudeme omezovat plošně školy. Naučit se s covidem žít s tím, aby jeho dopady nebyly neúnosné.

Bartoš: Data, to jsou oči

Pak se slova chopil Vít Rakušan. „Důležité je, jakým způsobem byla pandemie vládou komunikována. To vše bylo způsobeno jednou jedinou věcí. Krizové řízení, které je zákonem dané, se vymklo z kloubů,“ začal připomínkou selhání Babišovy vlády.

„My jednoznačně říkáme: Krizi budeme řídit tak, jak je stanoveno krizové řízení v této zemi,“ ujistil.

Budoucí ministr vnitra už prý má připravený diagram, kdo bude co řídit.

„Vždycky budeme mluvit jedním hlasem a informace vyšleme do veřejnosti vždy společně, po vzájemné konzultaci,“ slíbil dále.

V legislativní oblasti je v nové koalici připravena změna pandemického zákona, aby byl skutečně efektivním nástrojem.

Marian Jurečka, budoucí ministr práce a sociálních věcí, zdůraznil, že koalice klade velký důraz, aby lidé v seniorním věku a rizikových skupinách byli proočkováni v co největší míře.

„Spatřujeme důležitou spolupráci mezi vládou a poskytovateli sociálních služeb,“ dodal.

Není prý potřeba věci lakovat na růžovo. Je možné přiznat chyby a současně zdůraznit, že pozitiva převažují. Což je například i debata o očkování.

Zcela jinak pojal svůj příspěvek Ivan Bartoš: „Po celou dobu pandemie jsme měli často zásadní problém. A to byla data,“ spustil. Vždycky podle něj musíme vycházet z dat.

Opatření Babišovy vlády taková často nebyla, byla nahodilá, nevycházela z reálné situace, nebo na ni naopak reagovala za pět minut dvanáct.

S daty se podle něj šermuje a zneužívají jich i dezinformátoři. Lepší práce s daty je klíčem, jak vyhrát.

„Testování jsou oči, které máme pro vyhodnocení pandemie,“ básnil. Data z těchto očí se musí dostat do systému, vyhodnocovat je, měřit dopady.

„Informovaný člověk se umí správně rozhodovat, vyhodnotit si kroky,“ věří Bartoš.

Předsedkyně Sněmovny: Sáhněte si do svědomí

Markéta Pekarová Adamová pojala své tiskovkové vystoupení jako apel na občany: „Každý z nás můžeme udělat mnoho, aby se pandemie podařila zvládnout,“ věří.

„Nosme respirátory v uzavřených prostorách. Ta opatření dávno platí. Sáhněme si do svědomí, zda je dodržujeme,“ pokračovala káravěji.

Dříve, před pandemií, prý mnozí chodili do kolektivů, i když cítili projevy respiračních onemocnění. „Dnes je to otázka jednoduchého otestování, které vám záhy řekne, zda jste rizikem,“ zdůraznila vymoženost moderní doby. Lidé by se proto při příznacích měli vždy nechat otestovat.

Apel předsedkyně Sněmovny završila výzva k očkování: „Každý, kdo ještě nepodstoupil očkování, zvažte tuto příležitost, kterou máte.“ Pokud někteří pochybují, měli by se podívat, kdo dnes leží v nemocnicích.

A komu se nechce kvůli sobě, měl by se nechat očkovat kvůli dětem.

V sekci novinářských otázek byl v největší permanenci Vlastimil Válek:

„Povinné očkování není řešení. Povinné očkování je selhání systému a rozděluje společnost,“ zdůraznil například.

Nejdůležitější podle něj teď je proočkovat očkované třetí dávkou. Lhůta by se měla zkrátit na pět měsíců. Zapojit se musí všichni praktici.

Profesor Válek pak tak jako při předchozích veřejných výstupech zabrousil na odborné téma, když proslovil přednášku: „Není to zápal plic, je to zápal plic způsobený covidem.“ Po chvíli se zarazil: „Já bych to začal vysvětlovat, ale zase by to bylo špatně.“

Musí se podle něj jít cestou méně opatření a trvat na jejich vymáhání, ale v tom Babišova vláda selhává. „V médiích se objevují jména restaurací, kde nejsou opatření dodržována, ale hygiena tam nepřijde a pokutu nedostanou,“ rozčílilo Válka.

„Očkování neselhává, očkování funguje. A řada odborníků, renomovaných jmen, je naopak překvapena, že funguje takto dobře,“ zdůraznil nakonec. Očkování zásadně snižuje riziko vážného průběhu.

„Očkování neselhává, očkování funguje. A řada odborníků, renomovaných jmen, je naopak překvapena, že funguje takto dobře," zdůraznil nakonec. Očkování zásadně snižuje riziko vážného průběhu.





