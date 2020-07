„Já musím vzít slovinského premiéra“. Babiš přímo před kamerami řešil mezinárodní spor s koronou

reklama

Andrej Babiš chce na summitu premiérů V4 ve Varšavě ujistit své kolegy, že Česko řeší jediné výraznější lokální ohnisko koronaviru, které je podle jeho slov pod kontrolou a jinak není nárůst onemocnění covid-19 v Česku nijak dramatický. Vedle Poláků, Slováků a Maďarů o tom chce Babiš přesvědčit i Slovince, konkrétně slovinského premiéra Janeze Janšu.

„Protože jsem ho informoval, že není důvod, aby nás Slovinsko dávalo do nějaké jiné zóny, i když samozřejmě pro naše lidi tranzit do Chorvatska není žádný problém. Ale do toho Slovinska, tam mají oznámit nějaká pravidla. Tak já soudím, že pana premiéra přesvědčím, že to není nutné, protože je to skutečně lokální problém v Karviné, probém, který vznikl v OKD,“ prohlásil Babš před kamerami České televize.

Neopomněl také připomenout, že v době, kdy většina evropských států zoufale sháněla ochranné pomůcky pro lékaře, Česká republika využila svých kontaktů v Číně a Slovinsku pomohla tím, že jí poskytla část vlastních zásob.

„My jsme Slovinsku, jak si pamatujete, pomohli, takže doufejme, že to v tomto kontextu zohlední a od nějakých opatření upustí, protože pro to není nejmenší důvod. Já jsem pana ministra zdrvotnictví vyzval, aby to komunikoval, hlavně směrem k zahraničním turistům, u kterých očekáváme, že k nám přijdou, protože určitě je problém v Karviné, ale zbytek republiky je v pohodě."

V jednu chvíli začal Babišovi zvonit telefon „Já to musím vzít, slovinského premiéra,“ sdělil novinářům a odpochodoval pryč ze záběru kamer.

„Dobré ráno. No já jsem zrovna na tiskové konferenci, ale chtěl jsem Vám říct, že jde jen o lokální ohnisko koronaviru,“ hlásil Babiš svému slovinskému kolegovi anglicky.

V tu chvíli přišel střih a další záběr už zachytil Andreje Babiše, jak opět stojí v záři reflektorů. „Kde jsme to byli?“ otázal se.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak si vzpomněl a popsal svůj rozhovor s Janezem Janšou.

„On samozřejmě říká, že je to jako u nás, že to rozhodujou epidemiologové a že s nimi bude mluvit, protože si myslím, že není důvod, aby Česká republika byla na nějaké oranžovém seznamu. Znovu opakuji, je to Karviná, je to tam pod kontrolou. I ten počet lidí, kteří končí v nemocnici je minimální. OKD teď dočasně ukončilo těžbu, takže jsme udělali maximum opatření. A důležité je, že se vir nešíří mimo to místo, takže se nedá mluvit o nějaké vlně,“ zdůraznil Babiš.

Situace je podle premiéra tak klidná, že vláda se prý už nezabývá samotným virem, ale ekonomickými dopady karantény, kterou kabinet svázal celé Česko na několik týdnů.

Psali jsme: Já ji chci, chci, chci. Poslankyni ANO, která miluje červené šaty, Babiš protlačil do další funkce. Proti všem, včetně Faltýnka Babiš se ve Varšavě zúčastní summitu premiérů zemí V4 CNN Prima News vytáhly na Babiše dopis. Jde o Smartwings. Opozice chce věc řešit Pekarová Adamová (TOP 09): Vláda se degradovala na politickou divizi soukromé obchodní společnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.