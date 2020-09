„Já můžu říkat, co si myslím, protože nikam nekandiduju...“ Xaver měl u Soukupa „zlou“ myšlenku

Úvodem se hovořilo o koronaviru a obavách, které v současné době jsou – z důvodu toho, že stoupá počet hospitalizovaných, stoupá počet lidí v těžkém stavu a stoupá počet lidí, kteří zemřeli. „Určitě ta obava roste, ono je to logické,“ poznamenal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), který podle svých slov jistou chaotičnost cítil i na jaře, obdobně dneska vnímá poměrně velké podceňování situace. Anketa Podporujete nový plán EU na povinnou relokaci migrantů? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 12438 lidí

„Náš zdravotní systém je schopen zvládnout až do 4000 hospitalizovaných osob. To je číslo, které vychází z kvalifikovaného odhadu, nejenom statistiků, ale skutečně z reálných odhadů těch, kteří se zabývají intenzivní péčí a covidem, protože těch hospitalizovaných jsou přibližně 4 % z celkového počtu pozitivních případů. Takže pokud v České republice budeme mít asi 120 tisíc nakažených, tak přibližně čtyři procenta budou hospitalizována, a to náš zdravotnický systém zvládne. Pokud to trošku stoupne, tak už v té chvíli se budou muset například omezovat určité činnosti v nemocnicích, to znamená, že to půjde na úkor jich,“ dodal Netolický.

Otázka na to, kdo selhal, směřovala v této věci i na radního ČT Luboše Xavera Veselého. „Tak to je těžké v této chvíli... Já můžu říkat, co si myslím, protože nikam nekandiduju, na rozdíl od pánů. Já v tom hlavně vidím, promiňte mi tu myšlenku, protože je trošku zlá, já v tom vidím teď absolutní krizi důvěry,“ sdělil Veselý.

S ním pak souhlasil i Netolický, kdy se podle něj na krizi důvěry nepodíleli odborníci, ale politici. „To, jakým způsobem k tomu přistoupili od začátku, když se všechno hrotilo, a ta důvěra na začátku byla, to bylo vidět semknutí toho národa, jak lidi opravdu chtěli dodržovat, chtěli být zdraví, a potom najednou se všechno rozvolnilo...“ řekl Netolický, se slovy, že získat důvěru zpátky bude strašně těžké.

Přišla řeč i na sport, kdy sice Hnilička nechtěl říct, že by vir podceňoval. „My si stále věříme, že když budeme sportovat, tak imunita lidí bude samozřejmě silnější, účinná vůči vícero virům a neříkám, že bychom neměli dodržovat opatření, ale zamezit sportování by byl problém,“ uvedl Hnilička.

Na to zareagoval Luboš Xaver Veselý. „Vzpomeňte si na začátek, jak to všechno bylo, i vy sportovci jste si vymrčovali, že lidé musí na ty stadiony, že chcete ta utkání, stejně jako divadelníci, a to... a teď to balíte do takovýho hezkýho příběhu, ale on to hezkej příběh není, je na to potřeba myslet, že se na začátku udělala chyba. I sportovci mohli vydržet ještě chvilku, ne...? Nebo ne?“ tázal se Veselý. Odpovědi se však hned nedočkal, protože Soukup dal slovo hejtmanu Netolickému. Následně sám Soukup apeloval na to, aby se zabránilo přenosu viru s ohledem na počty nakažených, hospitalizovaných a mrtvých. Tomu sice dle svých slov Hnilička rozumí, ale zároveň uvedl, že sport musí bránit.

Závodský se následně vyjádřil k tomu, že jej hodně pobavilo, když Xaver Veselý uvedl, že systém selhal. „Systém je nějaký soubor procesů, který snad proboha vymýšlejí lidé. Ten systém na vrcholu hierarchie, tedy státu, je premiér, který tady vydává naprosto zmatená, zmatená prohlášení, střídají se tady ministři, nakažují se hlavní hygienici, a to přece není systém, který selhává, selhávají lidé, kteří tedy ta pravidla nějakým způsobem vytvářejí,“ míní Závodský.

A kdo, podle něj, tedy selhal? „Jestliže máme vládu obsazenou konkrétními lidmi a tito lidé vytvářejí naprostý chaos v pravidlech... A jestliže máme lidi, kteří právě ten chybný systém vytvářejí, tak za to patrně mohou oni. A jestliže se z úst premiéra dozvídáme silné nepravdy o připravenosti a podobně, tak přece tady by měla být konkrétní odpovědnost konkrétního člověka, případně konkrétních lidí. A jestliže znovu se dozvídáme další a další nepravdy o tom, co nás čeká, a o tom, jak jsme na tyto situace připraveni, tak pak se prostě nejsme schopni hnout, mimo jiné i proto, že si nepojmenováváme odpovědnost,“ řekl Závodský.

Řeč se pak stočila i na současného ministra zdravotnictví Romana Prymulu. „Já jsem zastáncem prof. Prymuly z čistě odborného... pro mě je to člověk, já nejsem epidemiolog, pro mě je to člověk, který dokáže říkat i nepříjemnou pravdu, což se v této chvíli prostě musí,“ prohlásil moderátor Soukup, načež ho přerušil Veselý svou glosou: „Ale na říkání nepříjemné pravdy nepotřebuju být ministrem.“

Xaver Veselý se poté vyjádřil i k otázce, zda měl premiér Andrej Babiš (ANO) dostat prostor ve veřejnoprávní televizi se svým projevem 14 dní před volbami. „Vy dobře víte, že člen Rady České televize nesmí zasahovat ze zákona do programu a do výroby, takže my s tím nemáme bohužel nic společného, ale já bych nerad, abysme tady...“ sdělil Xaver Veselý.

„Tohle to bych totiž, Xavere, premiérovi jako nezazlíval, protože jestli tuhle možnost dostal, tak...“ odvětil Soukup. „Ale tak jako počkejte, kdo mu to zazlívá... Já jenom říkám, že bych se nerad účastnil toho, abychom tady stavěli nějaké konstrukce, je týden před volbama, tady pan kolega kandiduje a budu říkat, no, to bylo kvůli odvedení pozornosti, to je přesně to, co asi ti lidi slyšet nechtějí, jestli se máme bavit o tom...“ poznamenal Xaver Veselý.

Xaver Veselý se pak vyjádřil i k eRoušce. „Ta aplikace, kterou můžeme mít v mobilu, není špatná věc, a nechal jsem si to vysvětlit od IT odborníka, jestli mě to může špiclovat, jestli mě to může sledovat, něco... Bylo mně řečeno od člověka, který ani nežije v České republice, je to prvoligový programátor, pracuje v Americe, a říkal ne, je to neškodná věc, kterou budeš mít v mobilu, a když se stane... tak říkám, aspoň s tímto začít. A jestli jdu někam, tak si tu roušku, případně respirátor můžu vzít, to je to, co... kde je potřeba začít,“ poznamenal Veselý.

„A teprve až v druhé, třetí, osmé fázi budu sledovat nějaký Semafor, nebudu chodit do domova seniorů, když je to jedno teda z těch opatření, pokud to není nezbytné, nejdu do divadla, nejdu do kina, nechám si dovézt nákup, všechno co jde, to je přece základ toho, protože my se nemůžeme zjevně spolehnout na nějaký semafory a bohužel, bohužel se nemůžeme spolehnout ani na to trasování. A prosím vás, případ konkrétní, od jedné kolegyně naší, která... příbuzný její se nahlásil na hygienu, máme příznaky, přijeďte... prosím vás, dostali ten... dostali pořadník za 5 dnů na testování,“ dodal Veselý. „Za to může ten systém,“ kontroval Závodský.

Závěrem pak přišla na řadu i konverzace o Pražském hradu. „Xaver na Hrad,“ poznamenal Soukup. „Já o Hradu neuvažuju, ale...“ odvětil Xaver Veselý. „Zatím...“ dodal Netolický.