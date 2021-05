„Já se nebojím, čekám...“ Tvarůžková ždímala Babiše. Jeho muž zažil výslech. A pak to dorazil Peksa

reklama

„Dneska byla ta debata, ono to bylo vlastně slyšení komisaře Hahna a zástupce členských států a europoslanci to doplnili o svoje názory, tak já jsem tam dostal prostor vystoupit a říct svůj názor. Tak asi v podstatě jenom do této roviny. Já se snažím o to, aby veřejnost dostala informace z obou stran, protože politická interpretace je samozřejmě náchylná na nějaké nepřesnosti, já jsem vcelku rád, že i dnešní slyšení komisaře Hahna, tak z úst komisaře vlastně ta linie, kterou on hovořil, tak potvrdila to, co my říkáme. Že je tady sice auditní závěr Evropské komise z roku 2019, ale dnes už je vlastně květen 2021, a z těch 15 zjištění, tak 11 už jich je vlastně uzavřeno a Česká republika implementovala systémové změny a Evropská komise to ocenila a dneska to jejich komisař takto prezentoval,“ podotkl Knotek.

„Co se týče jednoduché podstaty a závěru, se kterým třeba také Andrej Babiš nesouhlasí, samozřejmě také ani skupina Agrofert. To, že je podle Evropské komise právě český premiér ve střetu zájmů. To vy nějakým způsobem zpochybňujete, nebo o tom vás právě zástupci Evropské komise přesvědčili?" zeptala se následně Knotka Tvarůžková.

Realita je rovnice

Podle svých slov to úplně nezpochybňuje, ale dává na rovinu tu realitu. „A ta realita je rovnice, kdy na jedné straně...,“ začal Knotek, Tvarůžková jej však přerušila, že by chtěla znát tu realitu o střetu zájmů. „Já odpovídám, nebojte, paní Tvarůžková,“ zaznělo ze strany Knotka. „Nebojím se, čekám,“ reagovala ještě Tvarůžková.

„Evropská komise potvrdila svoji pozici výkladu českého a evropského práva, ze kterého vychází, že Andrej Babiš by měl být ve střetu zájmů. Ale proti tomu v té rovnici je názor právní služby České republiky, těch řídicích orgánů, expertů napříč ministerstvy. To není názor jenom Andreje Babiše. Ten s tím v podstatě, s tou českou pozicí v tuto chvíli, to není relevantní názor. Relevantní názor je právní zástupce České republiky. A ti dospěli k jinému výkladu,“ začal Knotek.

I nyní jej však Tvarůžková přerušila a řekla, že opravdu dospěli k jinému výkladu. „Třeba na té ministerské úrovni, pak je tady také řada právníků mimo právě resorty ovládané hnutím ANO a ti třeba také tvrdí něco jiného. Proto jsem chtěla zůstat u té podstaty, jestli vás o tom přesvědčily závěry Evropské komise, případně jejích reprezentantů?“ ptala se Tvarůžková.

„Ta dnešní doba není o tom, jestli Andrej Babiš je ve střetu zájmů, nebo ne...,“ začal zase Knotek, Tvarůžková však byla nekompromisní. „To je moje otázka, nemluvím o tom, o čem je vaše debata, já se ptám na to, co se vás ptám, celkem jednoduše,“ dodala moderátorka.

Závěry Evropské komise

„Evropská komise na základě svého auditu, ve kterém je i zdokumentován i rozdílný přístup České republiky, rozdílný výklad, tak definovala opatření. Opatření byla implementována v naprosté většině případů, na těch dalších se spolupracuje a všechno to směřuje k nějakému soudnímu sporu, který tento právní rozdíl toho výkladu rozsoudí. A do té doby, to je to nejpodstatnější, co dneska zaznělo, je evropský rozpočet ochráněn a není tady jakýkoliv reálný důvod k té politické diskusi, která je právě vedena opozičními europoslanci,“ řekl Knotek.

„Já jsem se neptala na to, o čem je třeba ta konkrétní debata, na to jsem se vás ptala v úvodu. Ptala jsem se na to, o čem vás přesvědčily závěry Evropské komise. Jsou pro vás závěry Evropské komise dostatečnou autoritou?“ zeptala se Tvarůžková znovu.

„Určitě je to jeden z těch relevantních vstupů. Já se omlouvám, pokusím se odpovědět. Já si myslím, že pan premiér postupoval podle zákonů, ale můj názor je politický. Tady je důležité to, že tady je právní názor Evropské komise a právní názor České republiky. A Evropská komise to takto prezentuje: My si myslíme to, a zároveň náš partner v rámci toho sdíleného řízení v rámci evropských fondů má na to jiný názor, a zavedli jsme společná opatření. Já vím, že je to pořád dokola, ale to je ta podstata, kterou se tady snažíme vysvětlit, protože opoziční politici říkají: Ne, pan Babiš ovládá vlastně dotace. Ne, to není pravda. Pan Babiš způsoboval, že se budou vracet dotace. Ne, to už se taky vyvrátilo. A teď v posledním týdnu přišli s tím, že ČR hrozí pozastavení dotací. Opět to není pravda. Takže teď je načase, aby se média víc orientovala na to, proč vlastně tady opoziční politici manipulují s realitou," podotkl Knotek.

„Když se ale bavíme o závěrech Evropské komise, tak se ale nebavíme o závěrech opozičních politiků, je to tak?“ zeptala se Tvarůžková. „No to určitě ne,“ odvětil Knotek.

A podle čeho se Knotek bude rozhodovat, jak bude nakonec hlasovat? „Podle toho, jestli tam budou informace pravdivé, nebo ne. A upřímně řečeno, dopředu říkám, protože na té rezoluci se vlastně pracuje. Ta rezoluce byla připravena ještě před tímto slyšením. To jenom dokazuje, že tady je nějaký politický názor a pak je tady nějaká realita mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Já jsem připraven, pokud bude ta zpráva obsahovat takovéto nepravdy, tak ji určitě nepodpořím,“ dodal Knotek.

Dalším zpovídaným na téma střetu zájmů byl i europoslanec za stranu Pirátů Mikuláš Peksa, tentokrát se jej dotazovala moderátorka Barbora Kroužková. „Hrozí České republice uvedení do chodu v případě tedy soudního, například verdiktu, těch opatření, která už přijala, to znamená ochrany rozpočtu EU před střetem zájmů?“ zeptala se Peksy Kroužková, podle níž toto nebylo dnes specifikováno. „Česká republika to nepochybně musí udělat, protože prostě ta pravidla pro předcházení střetu zájmů jsou daná. Bohužel se tady bavíme o tom, že tady chybí prováděcí předpisy, jak to zařídit. To znamená, že Česká republika bude muset zabránit střetu zájmů a firma Agrofert bude muset vrátit peníze, které neoprávněně vyčerpala z evropského rozpočtu,“ sdělil Peksa.

Peksa: Existuje specifická realita Knotka

Ten se vyjádřil i ke slovům europoslance Knotka. „Ona existuje specifická realita pana Knotka, ve které žije on a možná ještě paní Dita Charanzová, ale pokud si poslechnete tu dnešní debatu, tak to bylo v podstatě tak, že se jim tam tak nějak všichni překvapivě vysmáli,“ poznamenal Peksa.

„Jde o to, co řekl Johannes Hahn. Ten řekl, že ‚mohlo by být využito to pravidlo spojující to čerpání unijních peněz kvůli problémům našeho premiéra, on neřekl, že bude'. Tak na čem to bude záviset?" zeptala se Peksy Kroužková. „To bohužel je ta inovace, která se v evropském právu objevila a která skutečně činí tu situaci naprosto nesmiřitelnou. V tom smyslu, že prostě je povinností členského státu zařídit, aby evropské peníze byly čerpány v souladu se zákonem, a očekává se od České republiky, že i v České republice budou zákony platit a že i česká vláda je bude dodržovat, i pokud se to týká českého premiéra. To znamená, že teď tedy řešíme skutečně, jak to zařídit, a já se obávám, že skutečně nenajde-li Česká republika řešení, tak se můžeme dostat do toho stavu, kdy o ty dotace přijdeme, protože nám je ti ostatní kvůli nezodpovědnosti českého premiéra nebudou chtít vyplácet," míní Peksa.

Zda to hrozí, či nehrozí, by Peksa rád počkal na konkrétní text rezoluce. „Otázka na ochranu mechanismu právního státu tam diskutovaná je, několik těch politických skupin ji přineslo ve svých pozměňovacích návrzích, takže tenhleten konkrétní nástroj se bude bohužel diskutovat. A je to zásluha premiéra, který prostě svým chováním tuhle situaci vyvolal,“ dodal Peksa.

Jakou zhruba formulaci má šanci Andreje Babiše kritizující skupina v Evropském parlamentu prosadit? „Myslím si, že tam by mělo být jasně řečeno, že prostě vliv českého premiéra na fungování celé vlastně té soustavy těch státních zastupitelství a těch mechanismů pro vyplácení evropských dotací musí být zastaven a je třeba do budoucna mu systémově předejít, aby prostě tohle nebylo možné. Aby premiér nemohl ovlivňovat svoje vlastní soudní kauzy a aby nemohl ovlivňovat čerpání dotací pro své firmy. Tohleto nějakým způsobem bude muset být zohledněno a myslím si, že v té rezoluci bude napsáno, že tohle se od České republiky teď očekává,“ sdělil Peksa, že by v případě toho, že by to takto bylo přijato, šlo o přímé zadání pro Evropskou komisi.

„Evropská komise bude v tu chvíli muset přistoupit k opatřením, která to v České republice vynutí,“ sdělil Peksa. „To bude muset opravdu udělat?“ tázala se jej dále Kroužková. „Evropská komise je zodpovědná Evropskému parlamentu zhruba stejným způsobem, jako je česká vláda českému Parlamentu, to znamená, že Parlament ji tímto způsobem může zaúkolovat a může to po ní požadovat,“ sdělil Peksa.

„Andrej Babiš ten střet zájmů dlouhodobě odmítá, audit nazývá účelovým a zmanipulovaným, podle něj vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů. Nevyřizují si takto čeští europoslanci s Andrejem Babišem jen své politické problémy?“ zeptala se dále Peksy Kroužková. „Nedovedu si představit, jakým způsobem bychom zmanipulovali celou Evropu, aby se celá Evropa jednotně shodla na tom, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a je třeba ten problém řešit. Prostě já chápu, že pan Babiš je stále ve fázi popírání a stále si myslí, že se to děje, ale ono se to děje. Je to reálný problém a bohužel do toho namočil celou Českou republiku a ohrožuje tím v podstatě všechny české daňové poplatníky, kteří pak kvůli jeho nezodpovědnosti a kvůli jeho popírání reality budou muset platit peníze, které neoprávněně vyplatil svojí firmě,“ sdělil Peksa.

„A jak se díváte na ten krok, že ten stát proplatil dotaci pro firmu z holdingu Agrofert schválně, to znamená navzdory těm výsledkům auditu, a právě chce, aby se ta věc jako taková dostala k soudu a pak teprve se rozhodlo. Slyšel jste na to nějaké komentáře, co si o tom myslíte, jak to vnímá europarlament, jak Evropská komise?“ zeptala se závěrem také Kroužková. „Myslím si, že je to z pohledu České republiky sebevražedná strategie, protože vyplácení dotací, neoprávněné vyplácení dotací na tom vnitřním trhu je nedovolená státní podpora, a to je prostě zakázáno. Český stát nemůže se rozhodnout, že ten společný trh bude křivit tím, že bude zvýhodňovat tímto způsobem nějakou jednu konkrétní firmu. To znamená, že tím, že tohleto dělají, tak oni jako účelně nebo cíleně poškozují pozici České republiky a snaží se na nás, jako na celý stát přivolat další sérii pokut. Já si myslím, že by to okamžitě měli nechat ty peníze vrátit a nevyvolávat podobné konflikty,“ uzavřel Peksa s tím, že snaha popřít realitu, jaká je, bude mít za výsledek, že Česko bude platit pokuty, které firma Agrofert skrze českou vládu úplně zbytečně vyvolala porušováním pravidel evropského společného trhu.

