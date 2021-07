„Já si pro vás přijdu.“ Nedemonstrujte, bědoval Vojtěch. Ale chytil něco strašného

reklama

„Ten boj se odehrává tady, ne tam na tom pódiu. Tady žádáme svobodu a tady žádáme, aby nás vyslyšeli,“ hřímala Tarabová do megafonu a odkázala zřejmě na pódium, na kterém řečnili představitelé Dělnické strany. Uvedla, že nechtějí dělat předvolební mítinky, ale chtějí se s politiky bavit jako lidé, v dialogu. „Oni mají jednu věc, a to je politika. My máme několik věcí. Společně jsme silnější, jsme přátelé, máme lásku, máme lásku k naší vlasti a máme touhu po svobodě. To nám nikdo nemůže vzít a my nikdy nepřestaneme,“ prohlásila.

Poukázala na to, že někteří demonstranti „bojují“ již rok a půl. „I kdyby to mělo trvat další rok a půl, tak budeme bojovat, ale vězte, že to takhle dlouho trvat nebude. Protože národ procitá a národ ví,“ vzkázala ještě.

Zmínila, že většina účastníků demonstrace jsou rodiče. „Zlikvidovali rok a půl dětem. Školy, sporty, zájmové kroužky. A chtějí v tom od září pokračovat,“ varovala aktivistka a dodala: „Jestli mi znova šáhnou na život mých dětí, tak si pro ně přijdu.“

I na vakcinaci došlo. „Bodání experimentální vakcínou, která má pouze dočasné schválení, je porušením norimberského kodexu,“ prohlásila Tarabová. Prý se jedná dokonce o vraždu.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha však demonstranti před Poslaneckou sněmovnou demonstrují proti zákonu o covid pasech zbytečně. Reagoval na poslance Lubomíra Volného. „Jako už opakovaně uvedl v omyl své přívržence, kteří dnes demonstrují před Poslaneckou sněmovnou a zahltili nám všem maily s tím, že dnes bude projednáván zákon o ochraně veřejného zdraví, což je samozřejmě lež. Nevím kde, jak vlastně se ta informace k nim dostala a proč tam demonstrují, když tento zákon vůbec dneska nenavrhuji na pořad jednání této schůze,“ uvedl Vojtěch ve Sněmovně.

„Ten zákon samozřejmě tak, jak ho vláda předložila, čeká na projednání v prvním čtení, ale nebude jakkoliv předřazován. Je to prostě nějaký standardní bod v rámci nějakých standardních prvních čtení, a to je vše. A určitě jsem to nikdy neřekl, že by ten zákon měl být projednán dnes, že by měl být nějak předřazen, že bychom ho chtěli projednat v nějakém zrychleném režimu a podobně. Takže já skutečně nevím, kde se ta informace vzala a myslím si, že to je od pana poslance informace pro jeho příznivce, kteří dnes skutečně zcela nedůvodně demonstrují před Poslaneckou sněmovnou, protože to skutečně nebylo v plánu. A víte, že jsem vůbec nevystoupil v rámci pořadu jednání této schůze, abych předřadil nějak tento bod na pořad jednání,“ doplnil ministr.

„Takže ten bod samozřejmě tím, jak vláda schválila ten zákon, je zařazen standardně v prvních čteních jako nějaký xtý bod, ale ten není jakkoliv předřazován a předpokládám, že se k němu už nedostaneme, respektive nebude schválen, do konce volebního období tak, jak známe lhůty legislativního procesu. Takže skutečně naprosto nerozumím tomu, proč tato informace vůbec vznikla, protože nic takového v plánu nebylo,“ zakončil své vystoupení Adam Vojtěch.

Podle poslankyně Trikolóry Terezy Hyťhové se tzv. covid pasy nebudou projednávat vůbec, říkal to údajně právě ministr Vojtěch.

