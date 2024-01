„Já vás varoval, Pavel je jmenoval, jdou na ruku Fialovi.“ Po rozhodnutí ÚS se to rozjelo

reklama

Podle stanoviska ÚS rovněž není pravda, že by byla omezována parlamentní diskuse o návrhu zákona. „Bylo totiž prokázáno, že se opozice mohla k návrhu zákona dostatečně vyjádřit. Parlamentní opozici náleží jisté právo oddalovat či blokovat rozhodnutí přijímané většinou k dosažení jejích politických cílů. Zneužívání těchto práv však nemá vést ke znemožnění efektivního výkonu moci vládnoucí většinou. Ústavní soud proto neposkytuje politické menšině ochranu tam, kde svých práv podle jednacího řádu využívá k jinému účelu, než pro který do něj byla zakotvena,“ tvrdí.



Snížením valorizace penzí pak podle ÚS nedošlo ani k nepřípustné retroaktivitě zákona. „Ke snížení mimořádné valorizace přistoupil ještě před vznikem právního nároku příjemců důchodů. Samotné určení měsíce, od něhož se odvozuje následně stanovené mimořádné zvýšení důchodů, totiž ještě nepředstavuje vznik právního nároku na jeho výplatu. Tento nárok vzniká teprve splatností konkrétní dávky (v daném případě až v červnu 2023),“ odmítá Ústavní soud tvrzení, že mělo dojít ke zpětné působnosti zákona.

Fotogalerie: - Důchody a penze

Ústavní soudci pak naopak připustili, že napadená zákonná úprava zasáhla do legitimního očekávání příjemců důchodů. „Zákonodárce však změnil právní úpravu ještě předtím, než příjemcům důchodů vznikl subjektivní veřejnoprávní nárok na výplatu vyšší měsíční výše důchodu (zákon č. 71/2023 Sb. byl schválen v Poslanecké Sněmovně dne 4. 3. 2023 a v Senátu dne 8. 3. 2023, prezident ho podepsal dne 16. 3. 2023 a nabyl platnosti a účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 20. 3. 2023, přičemž jak původní, tak i nový nárok (by) vznikl až v červnu roku 2023). Toto legitimní očekávání příjemců důchodů bylo proto poměrně krátké a nejpozději skončilo dne 20. 3. 2023, kdy se stal zákon č. 71/2023 Sb. platným,“ tvrdí však zároveň s tím, že důchodcům se důchody kvůli tomu nesnížily, ale vedlo to „‚pouze‘ k mimořádné valorizaci důchodů v nižší než předem předpokládané výši“.



Premiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí Ústavního soudu přivítal. „Je dobře, že Ústavní soud odmítl opoziční návrh na zrušení úpravy mimořádných valorizací penzí. Jsem rád, že naše argumenty před Ústavním soudem obstály. Je to důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity v naší zemi,“ komentoval.

Je dobře, že Ústavní soud odmítl opoziční návrh na zrušení úpravy mimořádných valorizací penzí. Jsem rád, že naše argumenty před Ústavním soudem obstály. Je to důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity v naší zemi. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 24, 2024

Naopak místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která byla rozhodnutí přítomna za navrhovatele, sice nález Ústavního soudu podle svých slov respektuje, ale jako právnička s ním „hluboce nesouhlasí“.



„Jako člověk si odnáším pocit velkého zklamání. Zklamání z toho, s jakou ochotou strážci ústavnosti přijali chatrnou a účelovou argumentaci vlády a s jakou lehkostí fakticky popřeli jeden ze základních stavebních kamenů našeho právního řádu, kterým je nepřípustnost pravé retroaktivity. Oceňuji disentní stanoviska tří ústavních soudců, která doporučuji k přečtení,“ podotkla, a mířila tak na stanoviska Jana Svatoně, Pavla Šámala a Josefa Fialy. Zmínění soudci například poukazovali na to, že o ekonomické situaci vedoucí k mimořádné valorizaci musela vláda vědět dopředu.

Jako občanka nález @usoud_official respektuji, jako právnička s ním hluboce nesouhlasím a jako člověk si odnáším pocit velkého zklamání. Zklamání z toho, s jakou ochotou strážci ústavnosti přijali chatrnou a účelovou argumentaci vlády a s jakou lehkostí fakticky popřeli jeden ze… — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 24, 2024

Šéf nejsilnější opozičního hnutí ANO Andrej Babiš pak rovněž neskrývá zklamání nad rozhodnutím ÚS. „Zklamalo mě to, ale my jsme udělali pro naše důchodce maximum. Za hnutí ANO slibuju, že až se vrátíme do vlády, budou pro nás lidi, kteří naši zemi vybudovali, zase prioritou. Tahle asociální vláda na ně kašle a skandálně je nazývá hospodářskou škodou. Nemuselo to vůbec takhle dopadnout, kdyby se pan prezident nezachoval alibisticky a zákon vetoval. Mohl všem dokázat, že není prezidentem pětikoalice, ale dnes už víme, že je,“ pustil se Babiš kromě kabinetu rovněž i do prezidenta Petra Pavla.

Zklamalo mě to, ale my jsme udělali pro naše důchodce maximum. Za hnutí ANO slibuju, že až se vrátíme do vlády, budou pro nás lidi, kteří naši zemi vybudovali, zase prioritou. Tahle asociální vláda na ně kašle a skandálně je nazývá hospodářskou škodou. Nemuselo to vůbec takhle… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 24, 2024

Podobně se vyjádřil také poslanec Patrik Nacher (za ANO), byť podotkl, že jej rozhodnutí nepřekvapuje. „Rozhodnutí Ústavního soudu mě bohužel nepřekvapilo. Respektuji jej, jakkoliv s ním zásadně nesouhlasím, podobně jako s nedávným rozhodnutím soudu o podmínečném trestu za opakované znásilnění. Zejména si důkladně prostuduji pasáž o retroaktivitě, vzhledem k dalším normám vlády, která podle mě retroaktivně mění podmínky pro spotřebitele (stavební spoření a penzijko), aniž by jim bylo umožněno z nich beztrestně odejít,“ napsal.

Rozhodnutí Ústavního soudu mě bohužel nepřekvapilo. Respektuji jej, jakkoliv s ním zásadně nesouhlasím, podobně jako s nedávným rozhodnutím soudu o podmínečném trestu za opakované znásilnění.

Zejména si důkladně prostuduji pasáž o retroaktivitě, vzhledem k dalším normám vlády,… — Patrik Nacher (@PatrikNacher) January 24, 2024

Pirátský poslanec Jakub Michálek stanovisko většiny pléna ÚS označil za „hlas zdravého rozumu“.

Ústavní soud potvrdil, že zákon o rozpočtově odpovědné valorizaci důchodů byl v pořádku. „Využila-li parlamentní menšina čas stanovený k projednání návrhu k obstrukčnímu jednání, nemůže se současně dovolávat toho, že jí čas k projednání návrhu zákona nebyl ze strany vládní… — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) January 24, 2024

Fotogalerie: - Třináct hodin o důchodech

A rozhodnutí ÚS vítá také ekonomka Danuše Nerudová, kandidující do Evropského parlamentu za Starosty. „Vítám dnešní rozhodnutí Ústavního soudu. Vláda byla v obtížné situaci s nečekanou rekordní inflací a dalšími výzvami spojenými s otřesy posledních let. Musela učinit těžké rozhodnutí, které přineslo menší růst penzí pro současné seniory, ale i dlouhodobě udržitelné důchody pro další generace,“ uvedla.



Odmítla naopak výtky opozice. „Odmítám slova opozice o tom, že vláda jednala nemravně či někoho obrala. Nemravné bylo naopak to, že Alena Schillerová už před lety nevěnovala pozornost připravené reformě důchodů, kterou jsem jí několikrát prezentovala,“ míní.



„Přála bych si, aby se opozice se stejnou vervou jako do ústavní stížnosti vrhla do společné diskuse o celé řadě otázek, které je v rámci důchodů potřeba řešit. Je to výzva, která si vyžaduje trvalé úsilí a spolupráci napříč politickým spektrem. Je to v zájmu celé země,“ doplnila Nerudová.

Vítám dnešní rozhodnutí Ústavního soudu. Vláda byla v obtížné situaci s nečekanou rekordní inflací a dalšími výzvami spojenými s otřesy posledních let. Musela učinit těžké rozhodnutí, které přineslo menší růst penzí pro současné seniory ale i dlouhodobě udržitelné důchody pro… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 24, 2024

Lidovecký poslanec Michael Kohajda míní, že by se po rozhodnutí ÚS měla opozice omluvit veřejnosti, že jí „záměrně lhala“. „Jsem rád, že Ústavní soud rozhodl, že k žádnému protiústavnímu ‚okradení důchodců‘ nedošlo,“ podotkl. „Seniorům byly důchody navýšeny tak, jak jen to veřejné rozpočty umožnily. A v navyšování důchodů budeme pokračovat,“ dodal.

Jsem rád, že @usoud_official rozhodl, že k žádnému protiústavnímu "okradení důchodců" nedošlo. Opozice by se nyní měla omluvit, že veřejnosti záměrně lhala. Seniorům byly důchody navýšeny tak, jak jen to veřejné rozpočty umožnily. A ve navyšování důchodů budeme pokračovat. pic.twitter.com/CVt2ARd2mV — Michael Kohajda (@MichaelKohajda) January 24, 2024

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl tvrdí, že má rozhodnutí spojitost s příchodem nových ústavních soudců. „Před prezidentskou volbou jsem varoval, že pokud zvítězí Petr Pavel, tak největším nebezpečím bude to, že na Ústavní soud nanominuje soudce, kteří půjdou na ruku pětikoaliční vládě a pokryjí i její protiústavní kroky. Dnes se tato predikce bohužel do puntíku naplnila. Posvěcení okradení důchodců za bílého dne považuji za jednu z největších facek justičnímu systému v historii naší země,“ myslí si.

„Prý nelze snížit valorizaci církevních restitucí. Prý nelze zrušit poplatky za obnovitelné zdroje. Jen valorizaci důchodů snížit lze. Proč? Protože důchodci se nemají jak bránit. Sebrat peníze těm nejslabším je naprostý vrchol zbabělosti. 45 miliard na Ukrajinu není problém, ale 19 miliard pro důchodce by zničilo náš rozpočet?“ napsal.

Komentátor Petr Honzejk pak varoval, že vše může dospět až k nepokojům, které se před několika lety odehrály po prezidentských volbách v USA. „Výrok Ústavního soudu o důchodech dává smysl. To čeho se bojím, jsou reakce, že jde o ‚vládní Ústavní soud‘, přesně ve stylu Babišova ‚mají všechno, vládu, sněmovnu, senát, prezidenta, Ústavní soud‘. Tohle je zárodečná podoba české varianty trumpismu, která může vést k české variantě útoku na Kapitol,“ napsal.

Výrok Ústavního soudu o důchodech dává smysl. To čeho se bojím, jsou reakce, že jde o "vládní Ústavní soud", přesně ve stylu Babišova "mají všechno, vládu, sněmovnu, senát, prezidenta, Ústavní soud." Tohle je zárodečná podoba české varianty trumpismu, která může vést k české… — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) January 24, 2024

„Bažina obstrukcí přijde moc i Ústavnímu soudu,“ komentovala pak místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) rozhodnutí ÚS. „Upravit valorizační vzorec pro růst důchodů bylo v pořádku včetně legislativního procesu. Ústavní rámec byl dodržen, diskuse probíhala po řadu dní a konkrétně mnoho desítek hodin, jednalo se o přiznanou obstrukci. Soud zdůraznil, že práva opozice byla zajištěna,“ podotkla.

Bažina obstrukcí přijde moc i Ústavnímu soudu. Upravit valorizační vzorec pro růst důchodů bylo v pořádku, včetně legislativního procesu. Ústavní rámec byl dodržen, diskuze probíhala po řadu dní a konkrétně mnoho desítek hodin, jednalo se o přiznanou obstrukci. Soud zdůraznil, že… pic.twitter.com/vw02BRGgUb — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) January 24, 2024

Právník Ondřej Dostál pak připojil, že „zneužití legislativní nouze dle ÚS nevadí“. „Zneužití legislativní nouze dle ÚS nevadí. Lze zneužít i příště. Stačí najít ‚významný důvod‘, kterým je ‚nepředvídatelnost‘ a ‚hrozba hospodářské škody‘… což je i králičí mor. Modus operandi pro zbylé dva roky… a zajisté i potom,“ míní.

Připomenul také, že stav legislativní nouze současná vláda použila 23x, a předchozí dokonce 81x. „Pamatujeme si covid, že… Prostě když se něco dělá blbě dostatečně často, stane se to pravidlem. Normativní síla skutečnosti… Ještě že takhle nepracují třeba elektrikáři,“ poznamenal.

Fotogalerie: - Jurečka a důchody

Kritika opozice podle Dostála sice může být pravdivá, ale „obstrukce nemají nic společného s podmínkami legislativní nouze, které měl soud hodnotit“. Nález ÚS je podle něj „nutno respektovat, ale také je záhodno o něm diskutovat, a to i kriticky“.



A novinář Tomáš Etzler pak kritizoval, že opozice nižší valorizaci penzí vůbec předávala ÚS k posouzení. „Jediné, co ten Burešův gang gaunerů dokázal, bylo vyhodit z okna další miliony z našich daní,“ míní novinář.

Jediné co ten burešův gang gaunerů dokázala, bylo vyhodit z okna další milióny z našich daní. https://t.co/a0lIxotjWg — Tomas Etzler (@tvtomas) January 24, 2024

Ústavní soud ve svém dnešním rozhodnutí také uvedl, že neexistuje základní právo na trvalé zvyšování důchodů či kopírování růstu cen. „Podstatou základního práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří je záruka důstojného života. To znamená spravedlivý a přiměřený důchod, nikoliv jeho automatické navyšování. Samotné navyšování totiž spadá do působnosti zákonodárce, který by měl přijímat takové zákonné řešení, které odpovídá výsledku konkrétní politiky a zohledňuje rovněž aktuální stav veřejných financí. Z pohledu Ústavního soudu je klíčové, aby při uskutečňování důchodové politiky nedošlo k vyprázdnění samotné podstaty základního práva na přiměřené zabezpečení ve stáří. To se ale v tomto případě nestalo,“ míní.

ÚS prý „velmi silně vnímá nelehkou situaci, v níž se aktuálně nacházejí příjemci důchodů jako zranitelné osoby“, avšak současně prý „nelze přehlížet, že v důsledku minulých opakovaných zvýšení důchodů na ně inflace dopadá o něco méně intenzivně než na některé jiné skupiny osob“.



„Nelze přehlížet ani pohled mezigenerační solidarity, tedy solidarity současných příjemců důchodů s dalšími generacemi, z jejichž odvodů se důchodový systém nyní financuje. Existuje proto společný zájem na tom, aby systém důchodového pojištění jako celek byl vyvážený, spravedlivý a udržitelný nejen aktuálně, ale i v budoucnosti,“ vzkázal důchodcům Ústavní soud.

Fotogalerie: - Babiš tepal vládu

„Stabilita a vyrovnanost státního rozpočtu a veřejných financí přitom není jen politickým zájmem, nýbrž jde o právní povinnost státních orgánů. Stabilní a vyrovnané veřejné finance jsou přitom v zájmu zejména sociálně slabších a zranitelných osob, neboť právě tyto skupiny jsou nejvíce závislé na pomoci ze státního rozpočtu,“ doplnil.



Úkolem Ústavního soudu není hledat konkrétní řešení, kterými by mělo dojít ke konsolidaci veřejných financí či ke snížení salda důchodového účtu. Se systémovým a komplexním řešením problematiky důchodů musí přijít zákonodárce. Ústavní soud rozhodoval pouze v tomto konkrétním případě, přičemž neshledal porušení ústavního pořádku.

