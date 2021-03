„Jak může někdo volit Piráty. Tfuj! To není možný.“ Vyskočil a Stonjeková rozjeli v XTV drtivou smršť. Xaver zesměšnil Moravce

Moderátor Luboš Xaver Veselý přivítal v internetové televizi XTV herce Ivana Vyskočila a komentátorku Karolínu Stonjekovou. Společně pořádně naložili předsedovi ODS Petru Fialovi. Vyskočil ho přirovnal k bláznům. Pár tvrdých ran schytali i Piráti. Že by vyhráli volby? „Horor!“ volala ve studiu Stonjeková. A Moravec se prý tetelil...

Když si vzpomněla na nedělní průzkum agentury Kantar, podle kterého by Piráti a STAN vyhráli volby se ziskem 34 procent hlasů a hnutí ANO Andreje Babiše (ANO) by skončilo až druhé, měla Karolína Stonjeková jasno. „Horor už proběhl. Když jsem viděla 34 procent pro koalici Pirátů a STAN, tak už jsem pro ten den měla hororů dost,“ prohlásila bez obalu. „Někteří voliči si zřejmě přejí vyměnit to heslo ‚řídit stát jako firmu‘ za ‚řídit stát jako Prahu‘, což se obávám, že bude ještě horší,“ dodala uštěpačně.

„Já si myslím, že to asi není možný, že to bude nějakým způsobem asi hodně upravený,“ doplnil Vyskočil.

Celé vystoupení naleznete zde

„Ivane pozor, to je průzkum pro Českou televizi, to je etalon poctivosti,“ smál se moderátor Veselý.

Pravidelný seriál PL: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem

„Já bych na to řekl jedině, jak to říkaly naše babičky, Pán Bůh s námi a zlý pryč, tfuj. Není přece možný, aby někdo volil Piráty, po těch kopancích, co dělá ten Hřib v Praze, Smetanovo nábřeží jako kavárna, nic nejezdí a všechno stojí. Čtyři centimetry sněhu,“ posmíval se herec.

Nešetřil ani pravicovou koalici ODS, lidovců a TOP 09. Předseda ODS je podle herce jen manekýn. Vystrčil nechápe, jak si může Fiala myslet, že bude premiérem. „Na druhou stranu, v Bohnicích mají spoustu lidí, kteří si myslí, že jsou Napoleon,“ nešetřil Fialu Vyskočil.



Ivan Vyskočil. (Screen: XTV)

Stonjeková poznamenala, že trojkoalice ODS, lidovců a TOP 09 je vlastně záchranným lanem pro všechny tři strany, protože samostatně by udělala slabý volební výsledek i sama ODS, a to by podle komentátorky Fialovi už neprošlo. „Běží složit vládu, jenže sotva složí lego," poznamenala na konto předsedy ODS Stonjeková.

Za normálních okolností by podle ní měla ODS jako konzervativní síla čelit Pirátům, ale v praxi je to tak, že se ODS snaží přebírat nápady levicových Pirátů, a to je špatně. Tak to vidí Stonjeková.



Screen: XTV

Moderátor Luboš Xaver Veselý konstatoval, že moderátor Václav Moravec se nad tímto průzkumem ve vysílání ČT tetelil. „Jako kdyby říkal, už je to doma,“ smál se Veselý.

Poté naznačil, že do politické situace může ještě promluvit Václav Klaus starší, který v nedělní Partii televize Prima řekl, že může založit novou stranu. „Já si myslím, že je něco za rohem. Já si myslím, že je něco ve vzduchu,“ věštil Veselý.

Stonjeková si myslí, že Klaus nic nechystá.

Vyskočil stále vkládá víc nadějí do Andreje Babiše (ANO), který je podle něj stále schopnějším politikem, než představitelé současné opozice.

